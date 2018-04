Cs califica de "tomadura de pelo" el órdago de Cifuentes y exige a Rajoy la dimisión de la presidenta

Ciudadanos no ha comprado la renuncia al máster universitario de Cristina Cifuentes. El partido naranja ha calificado el movimiento de la presidenta de la Comunidad de Madrid de “tomadura de pelo” y ha pedido a Mariano Rajoy que impulse cuánto antes el cambio de gobierno. El secretario General de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha recordado que si el PP no propone otro candidato, su partido apoyará la moción de censura del PSOE.

“Queremos exigir al señor Rajoy y a la señor Cifuentes que dejen de tomar el pelo y asuman sus responsabilidades”, ha dicho Villegas en el Congreso. “Le pedimos al señor Rajoy que no retrase más la decisión de apartar a la señora Cifuentes”.

Villegas ha dicho que la carta de Cifuentes es “marear la perdiz” y que lo que tiene que hacer la presidenta es asumir sus responsabilidades “por sus mentiras y sus posibles delitos”. Cifuentes ha dicho que no dimitirá y que espera agotar la Legislatura.

“La señora Cifuentes no tiene que enviar ningún tipo de cartas, no tiene que renunciar a másters que no ha hecho. Lo que tiene que hacer es dimitir por toda esta trama de corrupción que están intentando tapar”, ha asegurado.

El número dos de Ciudadanos ha dicho que todavía no han fijado una reunión con el líder socialista en Madrid Ángel Gabilondo. El partido naranja dio de plazo el mes de abril al PP. Y la moción de censura, cuyo candidato alternativo es Gabilondo, debe votarse antes del 7 de mayo. Villegas ha insistido de momento en que lo más sensato es pedirle al PP la dimisión de Cifuentes y que como partido más votado en las elecciones proponga otro candidato.

“La única decisión que puede tomar el señor Rajoy es dejar de encubrir a la señora Cifuentes y apartarla para que la Comunidad de Madrid pueda tener un gobierno normal que nos pueda llevar hasta las próximas elecciones”, ha añadido Villegas. “La opción de Gabilondo sólo sería una opción en caso de que el señor Rajoy inexplicablemente quiera entregar el Gobierno de la Comunidad de Madrid al partido que quedó segundo en las elecciones, en vez de que siga gobernando el partido que ganó las elecciones. Lo sensato es que siga gobernando el PP, que es el ganó las elecciones”.