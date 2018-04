Cifuentes, tras renunciar al máster: "No dimito. Espero llegar al final de la Legislatura"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha explicado por qué ha renunciado al polémico máster de la Universidad Rey Juan Carlos y ha insistido que, en esta nueva situación, "espero llegar al final de la Legislatura". Porque, según ha insistido, "tengo el apoyo de mi presidente y de mi partido".

Preguntada sobre una posible ruptura del acuerdo de Gobierno con Ciudadanos, Cifuentes ha asegurado que "no hay razones objetivas para ello porque estamos cumpliendo todos los puntos del acuerdo: no estoy imputada, ni señalada ni he cometido ninguna irregularidad".

Y ha advertido de que si "Cs apoya esa moción de censura, tendrá que explicar por qué permite que gobierne la izquierda y por qué entrega la Comunidad de Madrid al PSOE y a Podemos".

En la carta de renuncia, Cifuentes insiste en que no ha cometido ninguna legalidad y que ha cumplido todos los requisitos para conseguir el máster teniendo en cuenta las irregularidades que se ido descubriendo.

"He tomado la decisión porque sinceramente no quiero ese máster con todo lo que se ha conocido hasta ahora", concluye.

Además, la presidenta ha querido restarle importancia al título, "nunca he obtenido ninguna ventaja ni personal, ni profesional".

Cifuentes ha vuelto a pedir disculpas asegurando que "si me equivoqué, hablo de hace siete años, debí rechazar la facilidades del máster pues le pido disculpas a quien se sienta agraviado".

En la rueda de prensa, la presidenta de la Comunidad de Madrid no ha querido volver a explicar si defendió presencialmente el TFM el 2 de julio en el campus de la Rey Juan Carlos alegando que "ya lo he explicado muy ampliamente, no hay nadie que haya dado tantas explicaciones como yo".

Ni siquiera ha querido confirmar si la defensa del TFM fue delante de las tres profesoras que ya han reconocido que no estuvieron en ese aula pese a que firmaron el acta. "Parten de la premisa de que yo defendí ese máster ante esas tres profesoras concretas y no es así. Pero no voy a opinar ni entrar en polémicas y me remito a las explicaciones en sede parlamentaria".