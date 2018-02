Anna Gabriel se refugia en Suiza y estudia no acudir al Tribunal Supremo

La exdiputada de la CUP Anna Gabriel, que el día 21 debe comparecer ante el Tribunal Supremo como imputada por la causa por presunta rebelión contra el ex gobierno catalán y varios líderes independentistas, ha buscado refugio en Suiza, donde ha contactado con un abogado experto en causas de extradición, según informa El Periódico.

El abogado contactado por Gabriel ha defendido en otras ocasiones a miembros de ETA. "Fuentes conocedoras de las pesquisas" que apuntan a que la exdiputada diseña desde Ginebra, junto a sus abogados, la estrategia a seguir ante la citación del juez del Supremo, Pablo Llarena.

La CUP ha confirmado el desplazamiento en las últimas semanas. Además de ella también se han desplazado a Suiza otros miembros de la campaña "Ni una més" contra la causa judicial que se les ha abierto.

En una nota de prensa, la CUP asegura que "en el marco de la preparación de la campaña antirrepresiva, así como en la estrategia de defensa ante la causa general que se instruye desde el Supremo, consideramos absolutamente central la dimensión internacional que podemos contribuir a darle".

Su abogado, Benet Salellas, también exdiputado de la CUP, ha declinado confirmar dicha información, en la que se precisa que Suiza no pertenece a la UE pero sí al Espacio Schengen, que garantiza la libre circulación a los ciudadanos de los países firmantes de este tratado.La exdiputada podría anunciar a través de las redes sociales su intención de no comparecer en el Supremo, sin desvelar en un primer momento dónde se halla, y no desvelaría su ubicación hasta el mismo miércoles en una rueda de prensa en Ginebra, añade el rotativo catalán.

Gabriel está siendo asesorada, además de por Salellas, por el letrado suizo Olivier Peter, que ha llevado casos de extradición de colaboradores de ETA como Nekane Txapartegi, arrestada en el 2016 en Zúrich.