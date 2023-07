A quién podría favorecer la abstención por las vacaciones de verano en las elecciones generales

La fecha de las elecciones generales de España 2023 ya ha sido anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Una situación que se producía un día después de las elecciones municipales y autonómicas, que tenían lugar el 28 de mayo.

Como consecuencia del resultado de estos comicios electorales, se produjo el adelanto de las elecciones generales de España. Sin duda, la fecha elegida para la celebración de estos comicios fue lo que causó más polémica, ya que, se trataba del 23 de julio. Una fecha que coincidía con pleno verano y con una de las épocas más elegidas por los españoles para irse de vacaciones, la segunda quincena de julio.

El motivo de que las elecciones generales de España se hayan convocado en esta época del año ha causado que muchos ciudadanos se pregunten si esta situación va a causar un aumento de la abstención.

[¿Dónde tengo que votar si me he empadronado en otro municipio poco antes de las elecciones del 23-J?]

El motivo es que es probable que muchos ciudadanos españoles se encuentren de vacaciones durante este periodo, aunque es posible pedir el voto por correo. De igual forma, otra de las cuestiones es en caso de que aumente la abstención, ¿a quién beneficiaría esta situación?

¿Qué partidos se beneficiarían de la abstención?

Las elecciones generales de España 2023 ya tienen una fecha, el 23 de julio, como consecuencia del adelanto electoral. Esta noticia la conocíamos un día después de la celebración de las elecciones municipales y autonómicas de nuestro país, cuando tras conocerse los resultados, al día siguiente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hacía el anuncio de la fecha de estos comicios electorales.

Como consecuencia de que las elecciones generales se hayan convocado para la segunda quincena de julio, muchos ciudadanos se preguntan si esta situación puede causar un aumento de la abstención. Asimismo, también se pregunta, en caso de que esto sucediera, ¿a qué partidos beneficiaría la abstención?

[¿Puede otra persona recoger mi voto por correo en las elecciones generales?]

En la mayoría de los casos en los que hay un aumento de la abstención en unos comicios electorales de España, aunque a priori la abstención no beneficia a nadie, normalmente, el electorado progresista es el más reticente a acudir a votar.

Por tanto, la alta participación suele favorecer a los partidos de izquierda. El motivo es que el PSOE ha logrado el triunfo electoral en cuatro de las cinco elecciones generales en las que ha habido más participación. Así ocurrió en 1982 (79,97%), 1993 (76,44%), 2004 (75,66%) y 2008 (73,85%).

Mientras que en el caso del PP, este partido político ha alcanzado la victoria en dos de las cuatro elecciones generales en las que ha habido menos participación, en 2016 y en 2000.

[¿Puedo depositar el voto por correo en otro lugar diferente a donde lo recogí?]

No obstante, hay que tener en cuenta el hecho de que nos enfrentamos a un acontecimiento, que sólo se ha dado con anterioridad en dos ocasiones. Ya que, sólo ha habido elecciones generales en verano en las fechas de 1986 y 2016.

Diferencia ente voto en blanco, nulo y abstención

El voto en blanco es una de las opciones por las que pueden optar los ciudadanos, que no tengan seguro a quién votar. En este caso, el voto en blanco consiste en no incluir dentro del sobre de votación ninguna papeleta electoral.

En concreto, el voto en blanco sí que tiene un efecto en el resultado final de las elecciones. El motivo es que el voto en blanco beneficia a los partidos mayoritarios.

[¿Se puede votar en las elecciones del 23-J con el DNI caducado?]

Mientras que el voto nulo es cuando este no se contabiliza para las elecciones y, por tanto, tampoco influye en la participación. Uno de los motivos que puede dar lugar a que un voto sea declarado como nulo es en el caso de que se utilice un sobre o papeleta que sean diferentes a los oficiales.

La abstención no afecta a los resultados finales de las elecciones, sólo a los datos de participación. La causa es que elegir la abstención al voto en unas elecciones en España, implica que no va a haber ni sobre, ni papeleta, ya que, la persona decide no acudir a votar a la mesa electoral, ni enviar su voto por correo.

Sigue los temas que te interesan