¿Se puede votar en las elecciones del 23-J con el DNI caducado?

Cuando se acercan unas elecciones, a los votantes les suelen surgir varias dudas acerca de cómo ejercer su derecho al voto, así como las cosas que se deben hacer y no para que su voto sea contabilizado como válido.

El anuncio de la convocatoria de las elecciones generales de España 2023 ha pillado de imprevisto a muchos españoles. Y una de las situaciones que se pueden dar es que nos encontremos con la documentación caducada, y que el día que hay que acudir a votar, ni siquiera nos hayamos percatado de ello.

Por tanto, si tienes el DNI, pasaporte o carnet de conducir caducado o a punto de caducar, y no sabes si vas a poder votar, a continuación, te contamos qué es lo que pasará.

¿Cuál es la documentación que hay que presentar para votar?

Cuando el votante acude a las urnas, una de las primeras cosas que va a tener que hacer es presentar un documento identificativo, como por ejemplo el DNI, el pasaporte o el permiso de conducir. En el caso de que no se presente ninguna de estas opciones, la persona no podrá ejercer su derecho al voto.

Asimismo, también se podrá votar con otros documentos de identificación como son la tarjeta de residencia y la tarjeta de identidad de extranjero.

¿Se puede votar con el DNI, pasaporte o carnet de conducir caducado?

Si eres una de las personas que todavía no renueva su DNI, estás de suerte, ya que para las elecciones autonómicas y municipales de este 28-M no pasa nada si tienes el documento caducado.

Tal y como recoge la Junta Electoral Central, "la identidad del elector, además de por medio del DNI, puede acreditarse con el pasaporte o carnet de conducir, si dichos documentos contienen la fotografía del elector y aunque los mismos o el DNI estén caducados".

Además, se podrá usar un sustituto del DNI. Sin embargo, lo que sí es imprescindible para poder votar es que el documento identificativo presente una fotografía del ciudadano y que sea el original. Las fotocopias no están permitidas.

¿Por qué puede ser declarado nulo un voto?

Los ciudadanos mayores de 18 años que decidan votar para estas elecciones deben tener en cuenta los diferentes tipos de voto que existen, ya que uno de los riesgos a los que se expone es que su voto sea declarado nulo.

Para que esto no suceda, deberá de comprobar que cada paso que ha realizado sea el correcto y que no se haya cometido ningún fallo. Algunos de los motivos por los que un voto puede ser nulo son:

La utilización de un sobre o papeleta diferente al oficial.

Introducir un objeto o algún elemento de más que no guarde ningún tipo de relación con la elección del voto.

Incluir dentro del sobre dos papeletas electorales , pero de diferentes candidatos.

No marcar de forma correcta las casillas de los candidatos o marcar un nombre de más.

Diferencia entre voto nulo, en blanco o abstención

Además del voto nulo, existen otros dos tipos de voto que hay que tener en cuenta a la hora de votar: el voto en blanco y la abstención.

El voto blanco es una de las opciones que se le concede al votante si no está seguro de qué representante elegir. En este sentido, el voto en blanco consiste en no incluir dentro del sobre de votación ninguna papeleta electoral o en no marcar ninguna casilla de un candidato.

Sin embargo, aunque el votante no haya elegido a ningún candidato, su voto sí que tendrá un efecto en el resultado de las elecciones, ya que puede beneficiar a los partidos mayoritarios y perjudicar a los más pequeños.

Por otro lado, la abstención consiste en no acudir a votar. Por lo que a diferencia del voto en blanco, no afecta a los resultados finales de las elecciones, sino que sólo a los datos de participación. En este caso, no hay sobre ni papeleta, ya que el ciudadano ha decidido no acudir a la mesa electoral, ni enviar su voto por correo.

