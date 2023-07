¿Puedo depositar el voto por correo en otro lugar diferente a donde lo recogí?

Las elecciones generales de España ya tienen una fecha, el 23 de julio de 2023. Sin duda, una época que coincide con pleno verano y con las vacaciones de muchos españoles. Por lo que la opción del voto por correo va a ser una de las más solicitadas por los electores.

Teniendo en cuenta que el voto por correo va a ser una de las formas de votación que más van a elegir los españoles, lo más seguro es que los ciudadanos que hayan elegido por primera vez este método, porque coincide con sus vacaciones, tengan muchas preguntas sobre este procedimiento.

A continuación, te contamos todo lo que necesitas saber sobre el voto por correo, además de resolver una de las cuestiones que más se preguntan los futuros electores: ¿cómo y dónde depositar su voto por correo?

¿Se puede depositar el voto por correo en otro lugar diferente a donde lo recogí?

Los ciudadanos que hayan elegido por primera vez la opción del voto por correo, puede que estén todavía bastante confusos acerca de cómo tienen que hacer este proceso, para que su voto finalmente se haga válido.

Es probable que muchos electores ya hayan solicitado su voto por correo y recibido la documentación que necesitan enviar, para poder ejercer su derecho al voto. Pero, en los casos de que se trate de un ciudadano que ha elegido por primera vez el voto por correo, puede que surjan una serie de dudas acerca de este paso final.

En este caso, el último paso es la entrega del voto por correo, por lo que en esta situación a los votantes les surge la duda de ¿dónde depositar el voto por correo? Sin duda, esta cuestión tiene una respuesta fácil, ya que, el lugar indicado es entregarlo en la oficina de correos.

Aunque algunos ciudadanos se creen que si depositan el voto por correo en el buzón de correos, ya han votado, pero eso no es así. Para evitar este tipo de errores, que son más comunes de lo que parece, a continuación te contamos todos los pasos de este procedimiento.

Los pasos para entregar el voto por correo

Para solicitar el voto de manera presencial hay que acudir a las oficinas de Correos. El impreso de solicitud que hay que recoger se encuentra en las oficinas.

En este impreso se deberá indicar la dirección postal a la que se enviará la documentación electoral. La Oficina del Censo Electoral entregará a los solicitantes, una vez aprobada la solicitud, los siguientes documentos para poder votar:

Un sobre de votación

Un sobre con la información de tu mesa electoral

Certificado de inscripción en el censo

Hoja explicativa

Papeleta de los partidos políticos que se presentan a las elecciones

El votante incluirá dentro del sobre con la dirección de la mesa electoral que entregará a la oficina de Correos:

El sobre de la votación

El certificado de inscripción en el censo

No se debe incluir documentos de identidad porque el voto quedaría anulado

El envío es gratuito y se presentará en la oficina con el DNI, pasaporte o carnet de conducir.

Motivos que causan la anulación del voto por correo

Algunos de los errores más comunes, que pueden tener como resultado la anulación del voto, son, por ejemplo, ir a votar de forma presencial el día de las elecciones, es decir, el 23 de julio, cuando ya se ha pedido el voto por correo con anterioridad.

De igual forma, otro de los fallos que se repiten es votar a más candidatos al senado de los que corresponden, no introducir en el sobre el certificado de inscripción en el censo electoral, así como echar en el buzón de correos el sobre con tus papeletas electorales.

Sin duda, otra de las causas que pueden dar lugar a que el voto por correo no se contabilice es que se envíe esta votación fuera del plazo establecido. De igual forma, otro fallo es que no se consiga enviar la papeleta electoral por correo porque se acuda a las oficinas el último día, y el usuario se encuentre con una cola que no le permita ejercer el voto a tiempo.

Hasta el 19 de julio para enviar el voto por correo

Los ciudadanos de España que quieran votar por correo deben de tener en cuenta que ya han tenido que seguir con antelación una serie de pasos. En concreto, los votantes que han elegido la opción por correo ya habrán tenido que solicitar esta opción para recibir la documentación.

En el caso de que hayan seguido todos estos pasos de forma correcta, todavía están a tiempo, ya que pueden enviar su voto por correo hasta el 19 de julio, inclusive.

