Feijóo refuerza la imagen de firmeza del PP con Albiol por Barcelona y Cayetana como probable 'número 2' por Madrid

Feijóo participará este domingo en un acto de precampaña junto a Albiol y los cabezas de lista populares de las otras tres provincias catalanas.

El PP refuerza su mensaje de firmeza frente a la inmigración ilegal y la okupación con el objetivo de consolidar su electorado en Cataluña ante el empuje de Vox.

Alberto Núñez Feijóo se debate para el segundo puesto de la lista por Madrid entre la portavoz Ester Muñoz y Cayetana Álvarez de Toledo, quien gana enteros para el cargo.

Xavier García Albiol encabezará la candidatura del PP por Barcelona en las elecciones generales del 29N, manteniendo su puesto como alcalde de Badalona.

El alcalde Xavier García Albiol desde Barcelona, como ariete contra la inmigración ilegal, y la contundencia intelectual de Cayetana Álvarez de Toledo, como número dos de la lista por Madrid.

A la espera de confirmar el segundo nombre (en puja con la portavoz Ester Muñoz), el PP potencia la imagen de firmeza del partido ante la cita trascendental del 29N.

El PP confirmó ayer que García Albiol encabezará su candidatura por Barcelona en las elecciones generales del 29N.

Feijóo protagonizará este domingo un acto de precampaña junto a él y al presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández.

Pedro Sánchez rema a contracorriente en la Unión Europea, cuyos líderes volvieron a reprocharle el viernes el efecto llamada provocado por su decisión de regularizar a 1,2 inmigrantes sin papeles.

Y en Bruselas crece la convicción de que Marruecos ha vuelto a utilizar este verano en Ceuta la inmigración masiva como arma de guerra híbrida contra España, pese a que Sánchez insiste en negarlo.

La preocupación de los ciudadanos por la inmigración ilegal y la inseguridad ciudadana hincha las velas de Vox y de Aliança Catalana.

El partido independentista de Sílvia Orriol ha confirmado que no se presentará a las elecciones generales del 29N. Porque considera que el Congreso de los Diputados es el Parlamento de un país extranjero.

Pero los votos de Aliança Catalana no van a parar a Junts, sino a Vox (que subiría seis escaños por Cataluña) y del PP (que subiría dos), según indican las últimas encuestas de SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

Como alcalde de Badalona, García Albiol ha enarbolado la bandera contra la okupación y la inmigración irregular. Como cabeza de lista por Barcelona al Congreso, permite al PP fortalecerse en la competición con Vox.

Y la batalla de Cataluña es decisiva para que el PP logre una mayoría sólida en los comicios del 29N.

Os quiero informar de que @NunezFeijoo me ha pedido que sea el candidato del @ppopular por la provincia de Barcelona en las Elecciones Generales del próximo 29 de noviembre. Acepto esta responsabilidad con orgullo, ilusión y un enorme sentido del compromiso. Quiero dejar algo muy claro: voy a seguir siendo alcalde de #Badalona y mi compromiso de presente y futuro con mi ciudad sigue intacto. Ahora quiero llevar la voz de Badalona y del resto de municipios de Cataluña al Congreso de los Diputados, para defender temas que afectan directamente a nuestros vecinos: acabar con las ocupaciones ilegales, combatir la multirreincidencia y el control de la inmigración irregular. — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) October 17, 2026

Albiol tendrá enfrente, además, a su némesis, Ada Colau, como candidata del Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno.

Desde la alcaldía de Barcelona, Colau apoyó al movimiento okupa y alentó la inmigración ilegal. También respaldó públicamente el referéndum ilegal de independencia del 1-O.

En el acto de este domingo, Feijóo también estará acompañado por los cabezas de lista del PP en las otras tres provincias de Cataluña: Roger Melero por Lérida, Diana Moya por Gerona y Mónica Landete por Tarragona.

Para el segundo puesto de su lista por Madrid, Feijóo se ha debatido en las últimas semanas entre la portavoz del partido, Ester Muñoz (nueva estrella emergente del PP), y la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario, Cayetana Álvarez de Toledo.

Gana enteros esta última, según las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL.

Doctora en Historia (el hispanista John H. Elliott dirigió su tesis sobre el obispo Juan de Palafox, virrey de Nueva España), Álvarez de Toledo ha ofrecido esta legislatura momentos vibrantes en las sesiones de control al Gobierno de los miércoles.

En un acto de precampaña celebrado en Palencia, Cayetana aludió este sábado a la "hipocresía" de la ya exportavoz del PSOE Montse Mínguez, quien arremetía contra los "fondos buitre", mientras su pareja gestiona el mismo negocio.

"Antes de ser desahuciada por su propio partido, Montse Mínguez, buitre consorte, dijo: 'Caretas fuera'. Y efectivamente, dicho y hecho", ironizó la diputada popular, sobre la causa que ha llevado a Mínguez a dimitir de su cargo.

El PSOE se ha diluido en un magma comunista. Y de las FARC. —— Esta mañana, en Palencia. @PPdePalencia https://t.co/Q08ZDhbxnO — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) October 17, 2026

Álvarez de Toledo también consideró que el PSOE se ha diluido en "un magma comunista y de las FARC", al montar candidaturas conjuntas al Senado con el Frente Amplio de Ada Colau.

Y recordó que el acuerdo ha sido "muñido" por el secretario general del PCE, Enrique Santiago, quien ha sido "abogado de las FARC, organización terrorista colombiana con miles de muertos a sus espaldas".

"Eso sí son caretas fuera", apostilló Álvarez de Toledo, "el PSOE se diluye en un magma comunista y de las FARC" con su frente popular del Senado.