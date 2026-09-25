Pedro J.: "Sánchez quiere un despliegue policial propio de un estado de sitio que obedece a su síndrome de Paiporta"

Las claves Síguenos

Las claves Generado con IA Pedro J. Ramírez critica el despliegue policial para proteger a Pedro Sánchez en el Congreso, calificándolo de "propio de un estado de sitio". El periodista atribuye la actitud de Sánchez a un "síndrome de Paiporta" y considera que vive en una "paranoia" para evitar el contacto con la gente. Pedro J. señala que el Gobierno de Sánchez tiene dificultades para sacar adelante leyes y decretos por la falta de mayoría parlamentaria. También se refiere a la crisis migratoria en Ceuta y acusa al Gobierno marroquí de manipulación y deslealtad hacia España.

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, ha aseverado sobre la información publicada por este medio sobre el despliegue policial de seguridad en el Congreso para el presidente Pedro Sánchez que es "propio de un estado de sitio" y lo achaca a un "síndrome de Paiporta en el que cada vez que ve volar un palo cree que hay una conjura ultraderechista destinada a atentar contra su vida".

El periodista se ha referido también a un episodio en el que se apaleó un pelele con su cara y "se dirigió a los tribunales diciendo que se trataba de una incitación a su asesinato". Asimismo, le ha afeado que no haya actuado igual "cuando ha ocurrido algo equivalente recientemente en el País Vasco con la efigie del Rey".

El presidente ejecutivo de este diario ha señalado que Sánchez se encuentra en una "especie de paranoia de no tener el menor contacto con la gente de la calle". "Sánchez no es Ceaușescu, no es un sátrapa al que haya que blindar con un dispositivo tan aparatoso", ha agregado.

"Quizá piensa que mucho de lo que está sembrando podría volverse algún día contra él en términos de expresiones airadas, de abucheos,...", ha apostillado.

El dispositivo de seguridad afectará "como mínimo a siete calles" y "hay instrucciones para que nadie pueda circular por el interior de ese perímetro", por lo que "los viandantes serán desviados hacia otras calles habilitadas para el tráfico y para que hasta las aceras estén ocupadas por personal del propio Congreso de los Diputados", según se puede leer en el documento oficial y ha explicado.

Gobernar sin el Congreso

Ha señalado que el despliegue no se comprende, ya que el jefe del Gobierno acude a la Cámara Baja únicamente " a cumplir el expediente", ya que "anunció que pensaba gobernar sin el Parlamento, sin el Congreso".

Pedro J. ha relacionado esta actitud hacia el Congreso con la imposibilidad de convalidar decretos y sacar adelante leyes, incluidos los Presupuestos Generales del Estado. "Y por eso tiene ahora los problemas que tiene con la vivienda, porque se ha empeñado en continuar en el poder sin tener mayoría para gobernar", ha hilado el presidente de EL ESPAÑOL con el desahucio de Maricarmen.

"Por eso no ha podido sacar ningún decreto ni ninguna medida que alivie la situación de la vivienda. Y surgen casos como el de Maricarmen, como síntoma de un problema estructural, de un problema endémico, de falta de oferta de vivienda".

Ceuta y Marruecos

En respuesta a las declaraciones del marroquí Samir Bennis que tenían lugar en plató justo antes de su intervención, ha comentado que "es muy lamentable que haya ahora un intento de intoxicación, de manipulación y encima que llegue acompañado de insultos hacia la opinión pública y hacia los medios de comunicación españoles".

Bennis ha criticado en múltiples ocasiones la cobertura informativa que se está realizando desde España de la crisis migratoria en Ceuta de los días 30 y 31 de julio.

Una nueva prueba que atestigua de la hipocresía y cinismo de muchos medios españoles. Cuando se trata de una entrada a alguna frontera española desde Marruecos, aunque los migrantes ilegales sean subsaharianos, Marruecos aparece casi con mayúsculas en el titular. Pero cuando un… https://t.co/eiq6XbXE1C — Samir Bennis (@SamirBennis) September 24, 2026

"Pero ya estamos acostumbrados a que esa es la estrategia de nuestro nada leal y nada fiable vecino del sur", ha zanjado el periodista.