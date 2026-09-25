Feijóo pide "buscar soluciones excepcionales para casos como el de Maricarmen" y culpa a los 8 años de Sánchez en vivienda

Feijóo intensifica sus críticas al Gobierno de Sánchez en temas como vivienda, Ceuta y Melilla, acusando al Ejecutivo de dejar desprotegidos a los ciudadanos.

José María Aznar presentó a Feijóo como el dirigente llamado a liderar el cambio desde Moncloa y elogió su firmeza, serenidad y lealtad a España.

Durante la clausura del Campus FAES junto a Aznar, Feijóo defendió la necesidad de un cambio profundo y propuso un nuevo contrato social para España.

Feijóo pide soluciones excepcionales para casos como el desahucio de Maricarmen y culpa a Sánchez de empeorar el problema de la vivienda en los últimos ocho años.

Alberto Núñez Feijóo clausuró este viernes el Campus FAES junto a José María Aznar. Hizo un discurso casi programático, más centrado en proponer una salida al "grotesco fin del sanchismo" que en criticarlo.

Pero a la salida no le quedó más remedio que culpar a Pedro Sánchez de "ocho años empeorando el problema de la vivienda" desde el Gobierno.

Así, preguntado por el desahucio de Maricarmen, defendió que "situaciones excepcionales requieren buscar soluciones excepcionales", aunque evitó concretar cuáles serían esas medidas. Pero sí pidió "una oportunidad" para arreglarlo él desde Moncloa.

El presidente del PP engarzaba de ese modo con el mensaje de cambio que había desplegado durante su intervención en la Fundación Ortega-Marañón.

Feijóo se comprometió desde el atril a volver al Campus FAES el próximo año "como presidente no sólo del PP, sino del Gobierno de España".

El líder popular clausuró las jornadas de la fundación presidida por José María Aznar y recogió el desafío que le había lanzado minutos antes su antecesor, quien presentó una victoria electoral del PP como una "urgencia nacional" para acabar con "el sectarismo y la exclusión".

El presidente del PP elevó la apuesta y aseguró que aspira a reunir "una mayoría a la altura del reto" que plantea España. Y redobló la apuesta.

"Desde el día uno acabaré con todo lo que hay que acabar", afirmó Feijóo, que calificó de "grotesco el final del sanchismo". Pero añadió que su objetivo no se limita al relevo en Moncloa, sino "al día siguiente, y mi única ambición es reconstruir España".

El líder del PP prometió impulsar un "cambio profundo" para dejar atrás, según sus palabras, un país "cansado y resignado". Planteó para ello un "nuevo contrato social" y pidió a los españoles que acudan a las urnas con voluntad de respaldar el cambio.

Feijóo reivindicó también su independencia política y aseguró que seguirá siendo "un presidente libre", como lo fue, dijo, en Galicia. "No tengo una carrera por construir ni una salida que buscar”, señaló, antes de comprometerse a hacer desde el primer momento "todo lo que hay que hacer".

El presidente del PP dijo afrontar el desafío con “preocupación por España", aunque también con "ilusión y ganas".

Aznar, a izquierda y derecha

Aznar había presentado a Feijóo como el dirigente "llamado a clausurar el próximo Campus FAES", el de 2027, ya desde Moncloa.

Y contrapuso el perfil de Feijóo a la demagogia, que definió como "la mala sombra de la democracia", presente tanto a izquierda como a derecha. Es más, dijo de Feijóo que "no necesita disfrazarse de capitán de los tercios para mostrar su amor a España", en clara alusión a Santiago Abascal.

Reivindicó la "lealtad a España de Alberto" y aseguró que el presidente del PP no necesita exhibir un patriotismo impostado: "Los sentimientos no se muestran, se demuestran".

En contraste con Pedro Sánchez, el presidente de FAES afirmó que gobernar exige "cabeza fría y pulso firme" y aseguró que Feijóo está hecho "de esa pasta".

Ante una travesía que auguró todavía prolongada y "por aguas muy turbulentas", expresó su confianza en que el líder popular actúe con "serenidad, templanza y determinación".

Nueve años pensando

En los últimos días, Feijóo ha intensificado su ofensiva contra el Gobierno de Pedro Sánchez con Ceuta, la política migratoria, la nacionalidad y la vivienda como principales frentes. El presidente del PP ha presentado estas cuestiones como ejemplos de dejar "desprotegidos" a los ciudadanos y "agravar los problemas".

En relación con Ceuta y Melilla, Feijóo ha reivindicado que "cualquier presidente" tiene la obligación de proteger ambas ciudades autónomas.

La crítica se produce tras las declaraciones de Sánchez sobre la necesidad de que Ceuta asuma una "realidad estructural" y cuente con centros de acogida de mayor capacidad.

El PP interpreta ese planteamiento como la "sumisión" a una situación excepcional y reprocha al Gobierno no actuar sobre el control de fronteras ni exigir mayor responsabilidad a Marruecos.

Pero Feijóo recogió también el elogio de Aznar a su "firmeza" y su "sosiego" con una broma sobre su trayectoria política. Recordó que este viernes se cumplen diez años de las elecciones gallegas de 2016, en las que logró su tercera mayoría absoluta.

Y que entonces cumplió su compromiso tras ocho años de gobierno, y sólo ocho más, antes como afiliado al PP.

Feijóo se hizo militante popular en el año 2000, después de nueve años de trabajo en los gobiernos de Manuel Fraga. "Como soy sosegado, y pienso lo que hago y lo que digo, tardé nueve años en tomar la decisión", ironizó.

Pero aseguró que, desde entonces, no ha tenido "ninguna duda" sobre su compromiso con el proyecto "reformista" del PP y, de hecho, confesó su enamoramiento de la experiencia institucional en la etapa de Aznar.

El líder popular recordó que dirigió el Insalud entonces y se jactó de que "el sistema sanitario funcionaba entonces mejor que en la actualidad". Pero sobre todo afirmó que aquella etapa le mostró que "se puede ser un presidente honesto, reformista y que cumple su palabra".

Feijóo presentó ese modelo como una referencia para su actual aspiración a la Moncloa. Por ello, señaló que la confianza expresada por Aznar "no es una alabanza, sino un reto".