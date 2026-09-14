Zapatero recoge el guante de Sánchez: se muestra dispuesto a dar mítines en la campaña entre reticencias dentro del PSOE

Zapatero fue clave en la campaña de 2023, contribuyendo a la remontada del PSOE, pero actualmente su figura genera división interna.

Algunos líderes territoriales prefieren que Zapatero mantenga un perfil bajo mientras continúe la investigación en la Audiencia Nacional.

Dentro del PSOE existen reticencias sobre su implicación en la campaña, debido a la investigación judicial sobre el origen de unas joyas y posibles irregularidades financieras.

Zapatero se muestra dispuesto a participar en la campaña electoral del PSOE, tras el llamamiento público de Pedro Sánchez.

Durante su mandato, José Luis Rodríguez Zapatero acuñó una de esas frases que definen toda una era y un carácter: "Soy optimista antropológico".

Siguió siéndolo pese a los indicadores económicos que se avecinaban en 2008 y lo sigue siendo ahora, pese a que han pasado ya casi tres meses desde que, ante el juez Calama, prometió que en unos diez días aclararía el origen de las joyas que le intervinieron en el despacho..

Uno de los líderes socialistas más próximos al expresidente asegura que el leonés, pese a estar recluido en su casa, es "positivo" y "optimista".

Incluso parece dispuesto a recoger el guante que Pedro Sánchez le lanzó en la entrevista en TVE cuando afirmó que "por supuesto" lo quiere a su lado en las elecciones: "Contaré con José Luis, como he contado siempre en las campañas electorales".

"Tiene ganas", sentencia uno de los amigos que mejor lo conocen y con el que sigue conversando.

Zapatero quiere. El problema es que en el PSOE, de momento, no todos parecen quererle de vuelta en campaña.

La frase de Sánchez durante su entrevista con Jesús Cintora ha recorrido el espinazo del partido, donde las federaciones no están muy entusiasmadas: "No es el momento", expresan varios líderes territoriales.

En el partido crece el pesimismo a la hora de mirar los sondeos y creen que, de momento, el expresidente resta más que suma.

Mientras su asunto se siga investigando en la Audiencia Nacional, en el partido creen que debería mantenerse en un segundo plano.

No lo llamarán

Varias federaciones admiten que no piensan llamarle. Ni para las generales, como pide Sánchez, ni para las autonómicas.

"Es mejor que dedique su tiempo y esfuerzo a defenderse", sentencian desde otro territorio. Porque, aunque en el partido evitan criticar a uno de sus tótems, sí admiten cierto malestar por cuanto todavía no ha aclarado el origen de las joyas tasadas en más de un millón de euros.

La foto de las alhajas pesa en el ánimo de los socialistas, al igual que las sospechas sobre una posible ingeniería financiera y fiscal con las empresas de sus hijas y donde se podría haber desviado dinero del rescate de Plus Ultra.

Aunque en el partido siempre han admitido que Zapatero fue clave, sobre todo, en la campaña de las generales de 2023.

En un momento en el que el ánimo decaía, con un Sánchez que parecía noqueado tras un mal debate frente a Feijóo, el expresidente "se echó la campaña a cuestas" y contribuyó a una remontada.

El resto es historia: no ganaron, pero consiguieron sumar. Algo que no reflejaban las encuestas que manejaba Ferraz al inicio de la campaña y que empezaron a detectar en la última semana.

Zapatero se siguió implicando en el resto de elecciones. El último año fue un ejemplo, aunque ya con dispares resultados.

No participó en la campaña de Pilar Alegría en Aragón, pero sí en la de Castilla y León de Carlos Martínez, pese a que ya existían sospechas sobre su actuación en el rescate de Plus Ultra. Incluso participó en otro mitin en León, cuatro días después de ser citado en el Senado.

Días más tarde, en Valladolid, dijo: "Vengo con mis cejas, la firmeza y la convicción de apoyar siempre al PSOE. Al mejor partido de la historia política de España. Me siento orgulloso del partido que más ha hecho por la democracia y que más ha modernizado a España".

Queda ahora por ver si seguirá defendiendo a su partido en el momento en el que quien más necesita defensa es él mismo.