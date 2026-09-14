Irene Montero vincula a Motos, Ana Rosa, Griso y Herrera a la "extrema derecha" por llamar "invasión" a la invasión de Ceuta

Irene Montero, este sábado en el acto de presentación de su candidatura a liderar la izquierda alternativa. Ricardo Rubio Europa Press

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Las claves Generado con IA Irene Montero acusa a presentadores como Ana Rosa Quintana, Susana Griso, Carlos Herrera y Pablo Motos de difundir discursos de odio y vincularlos con la extrema derecha. La candidata de Podemos critica que se utilice el término "invasión" para referirse a la entrada de inmigrantes en Ceuta y lo considera un ejemplo de racismo y normalización del odio. Montero compara la acogida a refugiados ucranianos y venezolanos con la respuesta ante la crisis humanitaria en Ceuta, denunciando un trato desigual basado en el origen de los migrantes. La exministra de Igualdad señala que la crisis en Ceuta podría haberse resuelto rápidamente, cuestionando si la diferencia de trato se debe al color de piel o la procedencia de los afectados.

La candidata de Podemos a las próximas elecciones generales, Irene Montero, ha enmarcado a algunos de los principales presentadores del panorama mediático comunicativo a la "extrema derecha" y les ha acusado de normalizar "discursos de odio".

"Durante muchos años, el único mensaje que recibe la gente todos los días, desde la radio, desde la televisión, es que ser nazi es una opinión más", ha lamentado la exministra de Igualdad en una entrevista en el programa Hoy por hoy de la Cadena Ser. "Te lo reproduce Ana Rosa Quintana, Susana Griso, Carlos Herrera, Pablo Motos...".

Montero ha opinado que llamar "invasores" a las personas que entraron de forma ilegal en Ceuta a finales de julio, como se escucha en los programas de los mencionados periodistas, es un "discurso de odio". "El odio, ser racista, el machismo... parece una opinión más, y ser de izquierdas parece un problema", ha lamentado, responsabilizando también al PSOE de la situación.

Cuando vinieron 350.000 refugiados ucranianos todo el mundo asumió que había que acoger a esas personas, si se ha hecho con 350.000 ucranianos y 200.000 venezolanos en un año, se tiene que hacer lo mismo con las personas que están en Ceuta.



🎥 @IreneMontero pic.twitter.com/YNTSU8mbEt — Podemos (@PODEMOS) September 14, 2026

No es la primera vez que la candidata de Podemos pone el foco en estos presentadores. El pasado 31 de agosto, cuando varios de ellos emitieron sus programas desde la ciudad autónoma, Montero les acusó de ser unos "carroñeros".

"Si alguien tenía alguna duda de que lo único que quiere la derecha es extender el odio racista y hacer dinero, aquí les tenéis", expresó, mostrando una foto de Carlos Herrera y Ana Rosa Quintana a bordo de un helicóptero antes de aterrizar en Ceuta.

"Iker Jiménez, Carlos Herrera, todos intentando sacar rendimiento económico a sus audiencias alimentando el odio en Ceuta contra personas que no tienen absolutamente nada y aprovechándose del sufrimiento y el malestar de tantísimas familias", añadió.

En su entrevista este lunes, la europarlamentaria ha calificado de "puro racismo, pura inhumanidad" la respuesta dada a la crisis de Ceuta en comparación a la llegada de miles de ucranianos a España tras el inicio de la invasión de Rusia.

Ya está bien de carroñeros del sufrimiento en Ceuta. pic.twitter.com/ZrcKO6keBZ — Irene Montero (@IreneMontero) August 31, 2026

"Cuando vinieron muchos más refugiados ucranianos, 350.000, nadie dijo ni mu. Todo el mundo asumió que esas personas tenían que llegar, que había que acogerlas, que no podían pasar una sola noche en la calle, que no podían pasar un solo día con una comida y que era responsabilidad de todas las administraciones que fuesen a diferentes partes del territorio y debidamente acogidas", ha subrayado.

Además, ha añadido el caso de los venezolanos, señalando que han llegado "200.000 en un año": "Ahí no ha habido escándalos, no se ha hablado de que no cabemos todos, de que son invasores, de que faltan recursos... y se están comprando los barrios más caros de Madrid".

Por último, ha afirmado que la crisis humanitaria de Ceuta se podía haber resuelto "en las primeras 48 horas". "España es un país que ha demostrado una capacidad extraordinaria de reacción en situaciones de crisis migratoria o de acogida en una situación de emergencia. Si lo hemos demostrado con Ucrania o con los venezolanos, ¿por qué no lo hacemos ahora? ¿Porque son negros? ¿Porque son moros?", ha zanjado.