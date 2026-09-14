El CIS de Tezanos dice que el PSOE saca 5,5 puntos al PP tras el asalto a Ceuta y que EEUU es más culpable que Marruecos

El sondeo refleja que, a pesar de la crisis, el PSOE solo pierde dos puntos respecto al mes anterior y mantiene una ventaja significativa sobre el PP.

El 82,2% de los españoles cree necesario reforzar las fronteras de Ceuta y Melilla tras la crisis migratoria.

Según el CIS, el 49,1% de los encuestados considera a Estados Unidos más responsable del asalto a Ceuta que Marruecos (38,1%).

El CIS sitúa al PSOE con una ventaja de 5,5 puntos sobre el PP tras el asalto a Ceuta, con un 31% frente al 25,5% en intención de voto.

El CIS de José Félix Tezanos vuelve a dibujar una España electoral muy distinta a la que reflejan la mayoría de los sondeos privados. El organismo público da al PSOE una ventaja de 5,5 puntos sobre el PP, a pesar de la crisis y las consecuencias del asalto masivo a Ceuta de finales de julio.

Según el ente dirigido por el militante del PSOE, el partido de Pedro Sánchez obtendría el 31% de los votos si hubiese elecciones generales ahora. Por su parte, el PP de Alberto Núñez Feijóo se quedaría en el 25,5%.

En plena crisis de Ceuta, la distancia se reduce respecto al barómetro de julio, cuando el CIS concedía al PSOE casi ocho puntos de ventaja, del 33% al 25,1% del PP.

Pero el CIS no pregunta sobre la gestión de Sánchez ni sus vacaciones tras calificar el asalto de "violación de la integridad territorial de España". Así, el presidente mantiene una cómoda primera posición en la estimación del instituto, dependiente del Ministerio de la Presidencia de Félix Bolaños.

La fotografía vuelve a reabrir el debate sobre la "cocina de Tezanos", sobre todo a la vista de la crisis de la ciudad autónoma, de la que los españoles, según este estudio, culpan más a Estados Unidos (49,1%) que a Marruecos (38,1%).

El CIS es el único gran instituto demoscópico que sigue situando al PSOE por delante del PP con una ventaja de esta dimensión en plena crisis del Gobierno. La estimación incluye además una paradoja. PP y Vox sumarían el 42,1%, mientras PSOE, Sumar y Podemos alcanzarían el 40,4%.

El asalto a Ceuta ha devuelto la seguridad fronteriza y el uso de la inmigración por parte del país vecino al primer plano político. Sin embargo, el CIS no sólo pregunta por el impacto electoral del episodio.

Las siete primeras preguntas abordan las supuestas causas, los presuntos responsables y las posibles medidas que los españoles consideran necesarias tras la entrada masiva. La encuesta reserva una de sus conclusiones más llamativas para la atribución de culpas.

Los entrevistados apuntan más a "EEUU o algunos sectores" de ese país que a Marruecos como responsable del asalto. La premisa contrasta con el desarrollo de los hechos, dado que Rabat aflojó los controles en su lado del perímetro en medio de una grave avalancha de más de 70.000 personas hacia la frontera con España.

El cuestionario de Tezanos incorpora, sin embargo, una explicación externa que sitúa a Estados Unidos o a sectores estadounidenses por delante de Rabat. No demuestra ninguna responsabilidad de Washington: sólo registra el juicio de los encuestados ante las opciones sugeridas por el propio CIS.

Sin embargo, hasta Donald Trump, con un 33,4% y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, con un 15,2% son señalados muy por encima del rey de Marruecos, Mohamed VI, que sólo aparece como responsable para un 1,4% de los encuestados.

El CIS pretende colocar, así, en el debate público una hipótesis geopolítica que atenúa el papel de Rabat en un asalto ejecutado desde su territorio y en una frontera cuya vigilancia dependía, en gran parte, de sus gendarmes.

Reforzar las fronteras

El consenso más amplio del estudio aparece, precisamente, en la respuesta operativa. El 82,2% de los españoles considera necesario reforzar las fronteras de Ceuta y Melilla.

El dato expresa una preocupación muy extendida por la protección de los dos perímetros españoles en el norte de África. También cuestiona la suficiencia del dispositivo vigente cuando miles de personas pudieron cruzar hacia Ceuta en pocos días.

El CIS vuelve así a ofrecer dos fotografías políticas controvertidas. En contra de todas las empresas privadas de encuestas electorales, Sánchez conserva una ventaja de 5,5 puntos sobre Feijóo pese al desgaste de su Gobierno.

La otra es sobre Ceuta. Los españoles reclaman más control en las fronteras, pero el sondeo de Tezanos los lleva a atribuir más responsabilidad a EEUU que a Rabat.

Finalmente, el PSOE pierde sólo dos puntos de apoyo electoral pasado un mes del asalto masivo a Ceuta, pero aún ganaría al PP por 5,5 puntos. El muestreo fue realizado, a partir de 4.042 entrevistas, entre el 1 y el 4 de septiembre pasados.