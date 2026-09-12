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Irene Montero da un paso más en su candidatura para liderar la izquierda con un acto este sábado
La eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero, hará oficial este sábado su determinación de liderar la izquierda alternativa a través de una candidatura auspiciada por su partido a las próximas elecciones generales, que apunta a una candidatura más amplia.
Este mismo mensaje será traslado por la también secretaria Política de Podemos, según han informado a Europa Press fuentes del partido, durante su intervención en el acto convocado en Madrid por su partido, con el lema Paz, casa, trabajo.
En abril del año pasado Podemos lanzó a Montero como su referente para liderar una candidatura de los morados a los comicios generales, con mano tendida a otros sectores de la izquierda y de la sociedad civil. Un reto que la exministra asumió para volver a levantar una izquierda "fuerte" y no subordinada al PSOE. Sin embargo, el partido aún no ha definido su política de alianzas.
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La Diada de Barcelona se salda con ocho detenidos por desórdenes públicos
Ocho personas han sido detenidas por delitos de desorden público tras varios incidentes registrados en Barcelona durante la celebración este viernes de la Diada Nacional de Cataluña.
Los Mossos han informado de que, desde las ocho de la noche, esos incidentes han tomado más fuerza en la zona del paseo de Sant Joan y Ronda de Sant Pere, donde manifestantes antifascistas han quemado contenedores mientras un grupo que estaba parado ante la línea policial ha realizado lanzamiento de objetos a los agentes.
Los incidentes, que proseguían en la zona pasadas las nueve de la noche con la quema de contenedores, ha llevado a los agentes antidisturbios de los Mossos a cargar contra algunos manifestantes "para garantizar el orden público y que los Bomberos de Barcelona pudieran apagar" los fuegos provocados.