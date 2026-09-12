La eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero, hará oficial este sábado su determinación de liderar la izquierda alternativa a través de una candidatura auspiciada por su partido a las próximas elecciones generales, que apunta a una candidatura más amplia.

Este mismo mensaje será traslado por la también secretaria Política de Podemos, según han informado a Europa Press fuentes del partido, durante su intervención en el acto convocado en Madrid por su partido, con el lema Paz, casa, trabajo.

En abril del año pasado Podemos lanzó a Montero como su referente para liderar una candidatura de los morados a los comicios generales, con mano tendida a otros sectores de la izquierda y de la sociedad civil. Un reto que la exministra asumió para volver a levantar una izquierda "fuerte" y no subordinada al PSOE. Sin embargo, el partido aún no ha definido su política de alianzas.