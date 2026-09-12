Moncloa presenta la dimisión del jefe de Gabinete que era el contacto del CNI en Ceuta como una desavenencia personal

Tanto el jefe de Gabinete dimitido como el delegado han sido objeto de presión y podrían ser llamados a declarar en el proceso judicial abierto en la Audiencia Nacional.

Se reforzaron los efectivos policiales y de Guardia Civil en la frontera tras el aumento de entradas de migrantes, aunque no se previó la magnitud final de la avalancha, superior a 80.000 personas.

El Gobierno mantiene su respaldo al delegado en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, y descarta ceses pese a los avisos del CNI sobre posibles asaltos a la valla y llegadas masivas de migrantes.

Moncloa presenta la dimisión del jefe de Gabinete en Ceuta, Gonzalo Sanz, como una cuestión de desavenencias personales y no de responsabilidad por la crisis migratoria.

Moncloa no prevé ninguna destitución por la gestión de lo ocurrido en Ceuta, es decir, mantiene su respaldo al delegado del Gobierno en la ciudad e insiste en que no hubo ningún aviso previo sobre la magnitud que iba a tener la entrada de migrantes por la frontera a finales del mes de julio, según fuentes oficiales. Al menos por el momento.

Según esta versión, no hay motivos para la destitución o cese del delegado, Miguel Ángel Pérez Triano, porque no recibió información precisa de lo que iba a ocurrir.

Por tanto, Moncloa no concede importancia a la conversación por WhatsApp y por teléfono de un agente del CNI con el jefe de Gabinete del delegado en la que el primero alertaba de "un llamamiento para asalto por valla y mar mañana a las 20h".

Según el Gobierno, ese mensaje no era suficiente, porque era similar a las informaciones que se publicaban esos días en la prensa y hasta hubo el día 27 de julio un comunicado conjunto de la Delegación del Gobierno y las autoridades de Ceuta sobre un incremento de las llegadas a nado, aunque muy inferiores a las que finalmente se produjeron.

La tesis del Ejecutivo sigue siendo que si el agente del CNI hubiera sospechado que participarían decenas de miles de migrantes hubiera alertado a sus superiores en el centro y en el ministerio por las vías establecidas, como es su responsabilidad. También alude a una relación de confianza entre el jefe de Gabinete y el agente del CNI.

Sobre la dimisión, este viernes, de Gonzalo Sanz, jefe de Gabinete del delegado, el Gobierno sostiene que se ha producido "por discrepancias, no por responsabilidades, y tras un encontronazo con el delegado el jueves por la tarde".

Las fuentes del Gobierno aseguran que existía distancia entre ambos porque Sanz llegó antes al cargo y no era un hombre de la confianza de Pérez Triano, que el jueves le pidió la dimisión. El Gobierno no pidió su destitución porque se mantiene en la idea de que no haya ceses.

Las mismas fuentes hablan también de la "presión" a la que ambos "están sometidos" en Ceuta, con pintadas en sus casas y el temor al proceso judicial que se inicia en la Audiencia Nacional: dan por hecho que tendrán que ir a declarar ante la jueza.

El relato del Gobierno insiste en que se hizo caso a los avisos del "pico" de incremento de llegada de "nadadores" a la frontera y, de hecho, se reforzaron las medidas de protección, sin prever que se llegaría a cifras superiores a 80.000 personas.

El propio Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, trasladó en esos días que había un incremento de llegadas esos días que cifraba en unos 500. Y el Gobierno sostiene que reaccionó a la petición de Vivas elevando efectivos en la frontera, pero dentro de los parámetros de la información trasladada por el Gobierno de la ciudad autónoma.

Por ejemplo, señalan que "desde que se tuvo conocimiento de la Sentencia del Tribunal Supremo notificada el 8 de julio, que impedía aplicar el mecanismo de rechazo en frontera a los inmigrantes que accedían a nado a la ciudad, la Guardia Civil reforzó su despliegue para hacer frente a un hipotético incremento de inmigrantes irregulares por esta vía con 70 efectivos: 60 dedicados a funciones de seguridad ciudadana en el vallado fronterizo con Marruecos y 10 dedicados al control fronterizo marítimo".

Además, desde el mismo 8 de julio, la Guardia Civil contó con siete embarcaciones para tareas de vigilancia marítima, con sus correspondientes tripulaciones compuestas por casi 30 agentes: un buque de altura, una patrullera de alta velocidad y cinco embarcaciones semirrígidas.

Y desde el 30 de julio, día en que se inició la gran avalancha en la frontera, la Policía "activó un mecanismo de servicios extraordinarios (con retribuciones económicas complementarias) que permiten a los miembros de la UIP (antidisturbios) y la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) con sede en Ceuta, ampliar de manera voluntaria las horas de trabajo, lo que ha posibilitado una mayor presencia de la Policía Nacional en las calles de la Ciudad Autónoma de Ceuta".

"Se ha reforzado la dotación con 225 efectivos procedentes de las Unidades de Intervención Policial de distintas ciudades españolas; la Comisaría General de Extranjería y Fronteras desplazó un equipo compuesto por seis especialistas para apoyar las labores de reseña y documentación" y "la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS) de Ceuta, dedicada a la vigilancia fronteriza, se ha reforzado con tres pelotones (60 agentes en total), la Unidad de Seguridad Ciudadana de Ceuta se ha reforzado con 160 guardias civiles procedentes de diferentes unidades de Andalucía; dos grupos de buceadores (8 efectivos) del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de Andalucía se han sumado a la unidad con sede en Ceuta, a las embarcaciones del Servicio Marítimo destinadas en Ceuta se unió el viernes 31 de julio el buque ‘Duque de Ahumada’, con una dotación de 12 guardias civiles. Además, se incorporaron 5 patrones de embarcación, tres mecánicos-marineros y pilotos de drones y el Servicio Aéreo de la Guardia Civil en Ceuta se ha reforzado con un helicóptero, y este fin de semana se ha incorporado un grupo de drones".