Puente sobre suceder a Sánchez: "No puedo decir 'yo no seré' candidato. Estoy a lo que mi partido necesite, lo quiera o no"
El ministro de Transportes aclara que su "aspiración y ambición" no es recoger el testigo del presidente del Gobierno.
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Las claves
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Óscar Puente no descarta ser candidato a suceder a Pedro Sánchez si el PSOE se lo solicita, aunque asegura que no es su aspiración.
El ministro de Transportes considera que a Pedro Sánchez aún le queda recorrido político y que la sucesión no es inminente.
Puente remarca que está a disposición de lo que necesite su partido, aunque actualmente no se postula para ningún cargo futuro.
Carlos Cuerpo, ministro de Economía, destaca su compromiso con el equipo y el liderazgo de Sánchez, sin descartar tampoco su futuro político.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha afirmado este lunes que, "cuando llegue el momento", valoraría ser el candidato del PSOE si el partido así se lo pidiese. No obstante ha aclarado que su "aspiración y ambición" no es ser el sucesor del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
"La pregunta es: ¿serás el sucesor de Pedro Sánchez? La respuesta es la misma que ha dado siempre. No lo sé, porque creo que a Pedro Sánchez le queda todavía mecha para otro mandato", ha reconocido el ministro en una entrevista en el programa La Cafetera de Radiocable.
Además, ha afirmado que "dentro de cuatro o cinco años, cuando esa sucesión se produzca, vete a saber dónde estaremos cada uno". "La vida no es lo que tú planificas, sino lo que te pasa cuando haces otros planes", ha añadido.
En este contexto, ha recordado que, cuando era alcalde de Valladolid, ya rechazó por dos veces ser ministro de Pedro Sánchez porque quería seguir en su "pueblo". "Sin embargo, la gente me reemplazó por uno que no quería ni ser candidato (...) Y yo que quería ser alcalde, estoy de ministro", ha dicho el titular de Transportes que, ante la pregunta de si "quieres o no" ser sucesor de Sánchez, la respuesta es "no".
Dicho esto, Puente, que ha indicado además que ya es "mayorcito como para decir 'esto no lo voy a hacer'", ha defendido que él es "un político vocacional" y "muy del PSOE". "Estoy siempre a las soluciones, a lo que mi partido necesite, lo quiera o no lo quiera", ha admitido.
Puente ha insistido en que no se postula "a nada", pero tampoco se descarta porque está a disposición del partido. "Pero no puedo decir, 'yo no seré', porque entre otras cosas queda mucho tiempo, y yo no sé qué es lo que va a necesitar mi partido en un momento determinado, y mi país", ha abundado.
Preguntado, en concreto, si se presentaría si el partido se lo pidiese, Puente ha señalado que "cuando llegue ese momento" lo valorará, también con su familia, tal y como ha tomado otras decisiones en su vida.
¿Rival de Cuerpo?
Por otra parte, y a la pregunta de si "daría el paso" a suceder a Sánchez, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha puesto en valor la importancia del "liderazgo del presidente del Gobierno, sin descartar esa opción.
"Soy un jugador de equipo y al equipo me debo. Estoy poniendo todo mi esfuerzo para ser capaces de conseguir los grandes objetivos que tenemos", ha respondido el ministro en un desayuno informativo de la agencia Efe y RTVE.