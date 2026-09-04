El ministro de Obras Públicas y Agua de Marruecos, Nizar Baraka, ha insistido en la reclamación marroquí de Ceuta, incidiendo en que España es un "socio esencial", pero señalando que Rabat "no retrocederá ni un solo palmo de su territorio nacional".

"¿Qué debemos decirle a nuestra vecina España después de lo ocurrido en Ceuta? Nos han dicho que consideran que su seguridad nacional se ha visto perjudicada", ha señalado en un mitin del partido Istiqlal, del que ejerce como secretario general.

"Nosotros lo decimos con toda franqueza: España es un socio esencial para nosotros, pero no retrocederemos ni un solo palmo de nuestro territorio nacional", ha afirmado Baraka en unas declaraciones recogidas por Europa Press que se producen en pleno choque con España tras el cruce masivo de migrantes el pasado 30 de julio y cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha puesto como "líneas rojas" en la relación con Rabat la integridad territorial de España y la soberanía nacional de Ceuta y de Melilla.