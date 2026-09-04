[La personación de Ceuta como acusación frustra las maniobras del Gobierno para abortar la investigación de la juez Tardón]
[Sánchez pierde en todos los frentes: no logra ningún apoyo, deja "platos rotos" en Policía y CNI y amaga gestos para tapar su indulgencia con Marruecos]
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Un tercer ministro marroquí desafía a Sánchez: "¿Qué debemos decirle a España sobre Ceuta? No retrocedemos ni un palmo de nuestro territorio"
El ministro de Obras Públicas y Agua de Marruecos, Nizar Baraka, ha insistido en la reclamación marroquí de Ceuta, incidiendo en que España es un "socio esencial", pero señalando que Rabat "no retrocederá ni un solo palmo de su territorio nacional".
"¿Qué debemos decirle a nuestra vecina España después de lo ocurrido en Ceuta? Nos han dicho que consideran que su seguridad nacional se ha visto perjudicada", ha señalado en un mitin del partido Istiqlal, del que ejerce como secretario general.
"Nosotros lo decimos con toda franqueza: España es un socio esencial para nosotros, pero no retrocederemos ni un solo palmo de nuestro territorio nacional", ha afirmado Baraka en unas declaraciones recogidas por Europa Press que se producen en pleno choque con España tras el cruce masivo de migrantes el pasado 30 de julio y cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha puesto como "líneas rojas" en la relación con Rabat la integridad territorial de España y la soberanía nacional de Ceuta y de Melilla.
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Feijóo inaugura el curso político en Andalucía en un acto con Moreno y estará mañana en Getafe con Ayuso
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, participará este viernes en un acto con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en Alhaurín de la Torre (Málaga) y el sábado hará lo propio en Getafe (Madrid) junto a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Los populares abrirán así oficialmente un curso político que estará marcado por la cita con las urnas, con elecciones municipales el 23 de mayo en toda España y autonómicas en 12 territorios, además de las generales, todavía sin fecha.
Como ha hecho en los últimos años, Feijóo ya eligió su tierra, Galicia, para dar el pistoletazo de salida a la apertura del curso político con un acto en Cerdedo Cotobade (Pontevedra) junto al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.
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El informe de la Guardia Civil sobre Ceuta: tres páginas de un mando de confianza del DAO imputado por el 'caso Leire'
El informe elaborado por la Jefatura de Información de la Guardia Civil para la juez María Tardón sobre la entrada de 72.000 inmigrantes en Ceuta tiene tres páginas.
El documento, según fuentes conocedoras del mismo, ha sido elaborado por la UCE-3, una sección de Información encargada de investigar asuntos relativos a la seguridad nacional y elementos desestabilizadores del Estado.
La Guardia Civil decidió que fuera esta unidad la encargada de elaborar el informe debido precisamente a su especialización en asuntos de esa índole.
Según las mismas fuentes, el informe va firmado por el general jefe de Información de la Guardia Civil, Luis Peláez Piñeiro, considerado un mando de confianza del director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas.
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El nuevo modelo de financiación se aprobará hoy pese al rechazo de las CCAA del PP y las regiones socialistas
El ministro de Hacienda, Arcadi España, logrará este viernes que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que agrupa a los consejeros económicos de todas las comunidades, apruebe su propuesta de nueva financiación autonómica, a pesar de que no contará con el apoyo de los territorios gobernados por el PP ni las regiones con gobiernos socialistas y la Comunidad de Madrid haya anunciado que no acudirá a la reunión.
España se encontrará con los consejeros para debatir y aprobar un nuevo modelo de financiación autonómica, aunque para que el sistema entre en vigor necesita reunir mayoría absoluta en el Parlamento.
Ayer, tras confirmar Hacienda durante una reunión preparatoria que todas las comunidades asistirían, la Comunidad de Madrid anunció un plantón a Arcadi y animó a las demás autonomías gobernadas por el PP a hacer lo mismo como vía para paralizar la reforma.
"La única manera de que este acuerdo no pueda materializarse mañana en el CPFF es que no haya quorum en la reunión", argumentó el Ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso, mientras que Hacienda tachó el anuncio de la Comunidad de Madrid de "gamberrada institucional".
En el encuentro, el nuevo modelo solo necesita el voto positivo de una comunidad, algo que el Ministerio ya tenía asegurado con Cataluña -la reforma del modelo de financiación fue pactada entre el PSOE y ERC-, si bien Canarias ha anunciado también su apoyo, de modo que es seguro que el nuevo modelo salga adelante.
En todo caso, y tras la vía libre de mañana, el Consejo de Ministros aprobará la reforma y dará inicio al trámite parlamentario con el objetivo de que se apruebe antes de finalizar el año, ya que el Gobierno quiere que el nuevo modelo de financiación entre en vigor el 1 de enero de 2027.