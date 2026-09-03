Carla Toscano deja su acta de concejal en Madrid tras su expulsión de Vox: abandona la política institucional tras 7 años

Cristian Toro, medallista olímpico y actual asesor del grupo municipal de Vox, ocupará la vacante dejada por Toscano en el Ayuntamiento.

Su salida se produce en medio de la crisis interna de Vox en Madrid tras el relevo de Ortega Smith y tras haber pasado al grupo de no adscritos junto a otros concejales expulsados.

Toscano fue una de las figuras más reconocidas de Vox por su postura contra la "ideología de género" y el feminismo, protagonizando varios enfrentamientos públicos.

Carla Toscano dimite como concejal del Ayuntamiento de Madrid tras su expulsión de Vox y abandona la política institucional después de siete años.

Carla Toscano presentará este viernes su dimisión como concejal del Ayuntamiento de Madrid, según ha podido saber este periódico.

Su salida se produce en medio de la crisis abierta en el grupo municipal de Vox tras el relevo de Javier Ortega Smith como portavoz.

Toscano fue una de las concejales en rebeldía con la dirección nacional del partido, junto a Ignacio Ansaldo. Ambos mantuvieron su apoyo a Ortega Smith y acabaron siendo expulsados de Vox. Pero el distanciamiento de Toscano con la dirección del partido venía de antes.

La concejal, que durante años fue una de las voces más reconocibles de Vox en la lucha contra la "ideología de género", fue perdiendo peso dentro de la formación, a medida que sus posiciones dejaron de encajar con algunas de las nuevas prioridades de la dirección, más centrada los últimos años en denunciar la "invasión migratoria".

Toscano había hecho bandera de asuntos como la defensa de la vida, la libertad religiosa o la defensa de los hombres frente a determinadas políticas feministas.

Su expulsión estuvo además rodeada de una polémica que este periódico desveló en su momento y que afectaba a la relación entre Vox y la organización Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (Acom), que se define como la organización que "promueve la relación entre España e Israel y lucha contra el antisemitismo".

Acom, cuya vicepresidenta es Rosa Reigía, hermana de Marcela Reigía —vocal del Comité de Garantías de Vox que debía resolver sobre el expediente de Toscano—, llegó a calificar a la concejal de "filonazi".

La polémica surgió después de que Toscano compartiera una información sobre Taybeh, una localidad cristiana de Cisjordania, y denunciara el "asedio incesante" de Israel a los cristianos.

"La bala que va a esquivar Vox sacándose a esta filonazi de encima", tuiteó Acom. El expediente de Toscano todavía estaba pendiente de resolución, pero Acom ya daba por hecho cuál sería el desenlace. No se equivocó: Vox terminó expulsando a Toscano.

Tras hacerse efectiva su expulsión, junto a la de Ignacio Analdo y Ortega Smith, los tres pasaron al grupo de concejales no adscritos del Ayuntamiento de Madrid.

En realidad, y según trasladan a EL ESPAÑOL fuentes cercanas a Toscano, ella ya había planteado su salida hace un año, precisamente antes de que estallara la crisis en el grupo municipal.

Se lo comunicó a Ortega Smith, pero este le pidió que continuara. Ella accedió y ha mantenido el acta durante estos meses por "lealtad". Hasta este viernes. Toscano abandona la política institucional después de siete años.

Toscano se incorporó a Vox en 2019 y fue elegida diputada en el Congreso. Se convirtió en una de las voces más duras del partido contra el feminismo y la denominada "ideología de género".

Protagonizó varios choques contra la entonces ministra de Igualdad, Irene Montero, a la que llegó a atribuir como único mérito político "haber estudiado a fondo a Pablo Iglesias".

Además de por sus intervenciones parlamentarias, es conocida por el uso de camisetas con lemas provocadores, como I love patriarchy, Stop feminazis o Not Me Too.

Entra Cristian Toro

En las elecciones municipales de 2023 fue la número dos de Ortega Smith en la candidatura de Vox. En esos comicios, Vox logró cinco concejales tras cosechar el 9,07% de los votos.

Con su dimisión, entrará como concejal Cristian Toro, que iba sexto en las listas y en 2023 no logró escaño.

Toro, medallista olímpico, es actualmente asesor del grupo municipal de Vox en Madrid y portavoz nacional de Deportes de la formación, cargo que asumió el pasado mes de marzo.

Vox anunció entonces su incorporación como un refuerzo de su estrategia en materia deportiva, basada, según el partido, en "el mérito, la salud y la cohesión nacional".

El deportista aseguró que afrontaba esta nueva etapa con "la misma disciplina" y "el mismo sacrificio" que habían marcado su carrera deportiva.

El pasado lunes, en la reunión de todos los dirigentes de Vox en San Lorenzo de El Escorial, fue una de las ausencias.

Toro no participó en el encuentro con el que la formación dio el pistoletazo de salida al nuevo curso político. Se encontraba entonces apurando sus últimos días de vacaciones en Menorca.