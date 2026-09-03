Carla Toscano deja su acta de concejal en Madrid: le sustituirá Cristian Toro, portavoz de Deportes de Vox

Toscano fue una de las voces más críticas contra el feminismo y la 'ideología de género' durante su trayectoria en Vox.

Cristian Toro, medallista olímpico y actual portavoz nacional de Deportes de Vox, será quien ocupe el puesto de Toscano en el consistorio.

Su salida se produce tras la crisis interna en Vox y su expulsión del partido junto a Ignacio Ansaldo por apoyar a Ortega Smith.

Carla Toscano dimite como concejal del Ayuntamiento de Madrid y abandona la política institucional tras siete años.

Carla Toscano presentará este viernes su dimisión como concejal del Ayuntamiento de Madrid, según ha podido saber este periódico.

Su salida se produce además en medio de la crisis abierta en el grupo municipal de Vox tras el relevo de Javier Ortega Smith como portavoz.

Toscano fue una de las concejales en rebeldía con la dirección nacional del partido, junto a Ignacio Ansaldo. Ambos mantuvieron su apoyo a Ortega Smith y acabaron siendo expulsados de Vox.

Tras hacerse efectiva su expulsión, los dos pasaron al grupo de concejales no adscritos del Ayuntamiento de Madrid, donde Toscano figura desde el pasado mes de agosto.

En realidad, y según trasladan a EL ESPAÑOL fuentes cercanas a Toscano, ella ya había planteado su salida hace un año, precisamente antes de que estallara la crisis en el grupo municipal.

Se lo comunicó a Ortega Smith, pero este le pidió que continuara. Ella accedió y ha mantenido el acta durante estos meses por "lealtad". Hasta este viernes. Toscano abandona la política institucional después de siete años.

Toscano se incorporó a Vox en 2019 y fue elegida diputada en el Congreso. Se convirtió en una de las voces más duras del partido contra el feminismo y la denominada "ideología de género".

Protagonizó varios choques contra la entonces ministra de Igualdad, Irene Montero, a la que llegó a atribuir como único mérito político "haber estudiado a fondo a Pablo Iglesias".

Además de por sus intervenciones parlamentarias, es conocida por el uso de camisetas con lemas provocadores, como I love patriarchy, Stop feminazis o Not Me Too.

En las elecciones municipales de 2023 fue la número dos de Ortega Smith en la candidatura de Vox. En esos comicios, Vox logró cinco concejales tras cosechar el 9,07% de los votos.

Con su dimisión, entrará como concejal Cristian Toro, que iba sexto en las listas y en 2023 no logró escaño.

Toro, medallista olímpico, es actualmente asesor del grupo municipal de Vox en Madrid y portavoz nacional de Deportes de la formación, cargo que asumió el pasado mes de marzo.

Vox anunció entonces su incorporación como un refuerzo de su estrategia en materia deportiva, basada, según el partido, en "el mérito, la salud y la cohesión nacional".

El deportista aseguró que afrontaba esta nueva etapa con "la misma disciplina" y "el mismo sacrificio" que habían marcado su carrera deportiva.

El pasado lunes, en la reunión de todos los dirigentes de Vox en San Lorenzo de El Escorial, fue una de las ausencias.

Toro no participó en el encuentro con el que la formación dio el pistoletazo de salida al nuevo curso político. Se encontraba entonces apurando sus últimos días de vacaciones en Menorca.