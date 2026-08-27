Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Feijóo denuncia que la situación en Ceuta es "insostenible" y urge al Gobierno a actuar: "¿A qué espera?"

Las comunidades autónomas gobernadas por el PP han votado a favor de transferir 25 millones de euros a Ceuta para financiar la tutela de los menores migrantes no acompañados llegados a la ciudad autónoma.

Sin embargo, han impedido que la Conferencia Sectorial de Infancia abra el debate sobre el reparto de esos niños por la Península. Consideran que la ministra Sira Rego pretende introducirlo sin cumplir el reglamento que rige el órgano.

La posición ha sido acordada entre los gobiernos autonómicos del PP, según fuentes del entorno de Juanma Moreno y de Alfonso Rueda.

"No se puede dejar tirada a Ceuta", resumen las mismas fuentes para explicar el voto favorable al crédito extraordinario.

El Ministerio de Juventud e Infancia quiere añadir, además, un punto informativo sobre la situación de los MENAS acogidos por la ciudad. La propuesta debe ser votada al inicio de la reunión.

El PP entiende que ese informe es el primer paso para plantear después una negociación sobre las derivaciones a otras comunidades. Rego no llevaría aún un reparto cerrado, pero los populares rechazan activar ese itinerario al margen de los cauces de la conferencia.

Fuentes del entorno de Moreno sostienen que la ministra pretende incorporar el asunto "saltándose el reglamento" de la Sectorial.

El contraste llega desde Aragón, Extremadura y Castilla y León. Los vicepresidentes de Vox que dirigen las áreas con competencias de Infancia —Alejandro Nolasco, Óscar Fernández Calle y Carlos Pollán— han decidido no acudir.

Fuentes oficiales de los equipos de los presidentes autonómicos del PP justifican la ausencia de esos consejeros: “Entendemos que, teniendo Vox las competencias, ésta es una decisión legítima que han tomado de manera autónoma en el ejercicio de sus funciones”.