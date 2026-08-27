Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Feijóo denuncia que la situación en Ceuta es "insostenible" y urge al Gobierno a actuar: "¿A qué espera?"
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El Gobierno y las CCAA aprueban la ayuda de 25 millones para la atención de menores migrantes en Ceuta
El foco mediático sigue en Ceuta. Hoy, visitan la ciudad el expresidente Aznar y la Fiscal General del Estado, Teresa Peramato. Asimismo, comparecen en el Congreso para dar explicaciones sobre la crisis los ministros Bolaños, Víctor Torres y García.
El Gobierno y las comunidades autónomas han aprobado este jueves 27 de agosto en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia el crédito extraordinario de 25 millones de euros para la atención de la infancia migrante en Ceuta.
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Las CCAA gobernadas por el PP votan a favor de la transferencia de 25M para la acogida de menores migrantes en Ceuta
Las comunidades autónomas gobernadas por el PP han votado a favor de transferir 25 millones de euros a Ceuta para financiar la tutela de los menores migrantes no acompañados llegados a la ciudad autónoma.
Sin embargo, han impedido que la Conferencia Sectorial de Infancia abra el debate sobre el reparto de esos niños por la Península. Consideran que la ministra Sira Rego pretende introducirlo sin cumplir el reglamento que rige el órgano.
La posición ha sido acordada entre los gobiernos autonómicos del PP, según fuentes del entorno de Juanma Moreno y de Alfonso Rueda.
"No se puede dejar tirada a Ceuta", resumen las mismas fuentes para explicar el voto favorable al crédito extraordinario.
El Ministerio de Juventud e Infancia quiere añadir, además, un punto informativo sobre la situación de los MENAS acogidos por la ciudad. La propuesta debe ser votada al inicio de la reunión.
El PP entiende que ese informe es el primer paso para plantear después una negociación sobre las derivaciones a otras comunidades. Rego no llevaría aún un reparto cerrado, pero los populares rechazan activar ese itinerario al margen de los cauces de la conferencia.
Fuentes del entorno de Moreno sostienen que la ministra pretende incorporar el asunto "saltándose el reglamento" de la Sectorial.
El contraste llega desde Aragón, Extremadura y Castilla y León. Los vicepresidentes de Vox que dirigen las áreas con competencias de Infancia —Alejandro Nolasco, Óscar Fernández Calle y Carlos Pollán— han decidido no acudir.
Fuentes oficiales de los equipos de los presidentes autonómicos del PP justifican la ausencia de esos consejeros: “Entendemos que, teniendo Vox las competencias, ésta es una decisión legítima que han tomado de manera autónoma en el ejercicio de sus funciones”.
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El PP acusa al Gobierno de "buscar culpables" entre "ciudadanos que no pueden salir a la calle" en los disturbios de anoche en Ceuta
La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha afirmado que el Ejecutivo está practicando una "dejación de funciones" en Ceuta que provoca que haya "mucha gente desesperada que quiera poner orden porque no ven que el Gobierno ponga orden".
Asimismo, ha aseverado que Moncloa "intenta buscar culpables", mientras "hay una dejación de funciones", ya que ha asegurado que no se están usando todas las herramientas para frenar la inseguridad.
Ha pedido que "no se ponga el foco en todos esos ciudadanos que no pueden salir a la calle" ni se intente culpar "a los que están sufriendo desde hace un mes la invasión".
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Feijóo denuncia que la situación en Ceuta es "insostenible" y urge al Gobierno a actuar: "¿A qué espera?"
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado que la situación en Ceuta es "insostenible", tras la detención la pasada noche de doce migrantes por apedrear un vehículo con cuatro militares en la ciudad autónoma, y ha urgido al Gobierno a actuar.
"La agresión de esta noche a militares es una prueba más de que la situación escala y es insostenible, y de que sin medios, órdenes claras y un marco legal adecuado, quienes protegen Ceuta no pueden trabajar", ha afirmado Feijóo en X.
Los ceutíes llevan un mes aguantando solos lo que no les corresponde. No se hizo nada por evitar la invasión del 30 de julio y no se está haciendo nada para frenar la crisis de orden público que empeora cada día.— Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) August 27, 2026
La agresión de esta noche a militares es una prueba más de que la… pic.twitter.com/2Ie6Vpl49M
"¿A qué espera el Gobierno? ¿A que haya una desgracia? O peor, ¿a aprovecharla políticamente?", ha añadido.
El líder del PP ha asegurado que "no se hizo nada por evitar la invasión del 30 de julio", en alusión a la entrada masiva de migrantes en Ceuta, y que "no se está haciendo nada para frenar la crisis de orden público que empeora cada día".
Ceuta ha vivido una noche de disturbios en la que la Policía y la Guardia Civil acabaron deteniendo a doce migrantes por apedrear un vehículo con cuatro militares y, además, las fuerzas de seguridad tuvieron que disparar salvas al aire para contener a los ceutís que querían atacar a migrantes en las playas del Trampolín y Benítez.
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Padilla defiende que Sanidad no ha llegado tarde a Ceuta: "No es que hayamos llegado tarde ni pronto. Ya estábamos allí"
El secretario general de Sanidad, Javier Padilla, ha defendido que Sanidad no llegó tarde a Ceuta tras la llegada masiva de inmigrantes a través de la frontera con Marruecos ya que su departamento tiene la competencia de la prestación de la asistencia a través del INGESA.
"No es que hayamos llegado tarde ni pronto, ha enfatizado en declaraciones a La Sexta. "Nosotros ya estábamos allí porque tenemos la competencia de la prestación de la asistencia sanitaria".
Ha precisado que han "intensificado" la presencia y los mecanismos de atención. "Se pusieron todos los mecanismos, se independizaron los circuitos, se pusieron refuerzos en ese primer momento en el 061 y posteriormente en los diferentes puntos desde asistencia", ha indicado.
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López censura que Ayuso "dedique su tiempo" a buscar "áticos de lujo" mientras crecen las listas de espera sanitarias
El secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha cargado contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid por las listas de espera sanitaria y ha tildado de "intolerable" que la "prioridad" de la presidenta Isabel Díaz Ayuso sea "recorrer inmobiliarias de lujo para buscar áticos de lujo".
El también ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública se ha referido a los últimos datos sobre las listas de espera sanitaria en la región, correspondientes al mes de julio, que apuntan a un récord en el número de huecos pendientes para una intervención quirúrgica.
En concreto, la lista de espera quirúrgica en la Comunidad cerró el séptimo mes del año con 114.627 personas a la espera de intervención, con un aumento del 5,78% respecto a junio (+6.272) y del 22,12% en el último año (+20.763).
El tiempo de demora medio se situó en 57,26 días, lo que se traduce en 8,48 días más respecto al mes previo y de 2,69 más sobre julio de 2025, según la información consultada por Europa Press.
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El Gobierno y las CCAA aprueban la ayuda de 25 millones para la atención de menores migrantes en Ceuta
El Gobierno y las comunidades autónomas han aprobado este jueves 27 de agosto en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia el crédito extraordinario de 25 millones de euros para la atención de la infancia migrante en Ceuta.
La reunión, a la que no han acudido Aragón, Extremadura y Castilla y León, tenía un único punto en su orden del día, sobre la ayuda para Ceuta, que ha sido aprobada por unanimidad de todas las autonomías presentes, según han confirmado fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia.
Al encuentro han acudido presencialmente Cataluña, Navarra, Canarias y Madrid, mientras las demás autonomías, a excepción de Aragón, Extremadura y Castilla y León, han participado de forma telemática.
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Bolaños, en la Comisión del Congreso: "La prioridad del Gobierno es la devolución de las personas que entraron de manera irregular en Ceuta"
En la Comisión de Seguridad Nacional del Congreso, el ministro Félix Bolaños ha aseverado que "la prioridad del Gobierno es la devolución de las personas que entraron de manera irregular en Ceuta", pero no ha aportado cifras de las personas que permanecen en la ciudad.
Asimismo, ha asegurado que Marruecos tiene la "voluntad de colaborar en la repatriación y la reagrupación de los menores que están hoy en Ceuta". Sin embargo, ha señalado que los procesos son complejos y largos.
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El Gobierno defiende las vacaciones de Sánchez: "Un día de trabajo del presidente este agosto es mucho más que el suyo en muchos días"
El ministro Félix Bolaños ha defendido en su comparecencia en la Comisión del Congreso de Seguridad Nacional que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha estado "todos los días al teléfono, dando instrucciones".
"Un día de trabajo del presidente del Gobierno este agosto es mucho más que el suyo en muchos días", ha aseverado.
Asimismo ha cargado contra los diputados presentes cuestionando cuánto han trabajado este agosto. "Que piensen que porque no se está en Madrid no se está trabajando parece mentira", ha añadido.
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Bolaños, sobre el papel de Rabat en la llegada masiva de migrantes a Ceuta: "Están faltando al respeto a Marruecos sin ninguna prueba"
El ministro de Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños, ha cargado contra aquellos que han cuestionado el papel de Marruecos en la crisis migratoria de Ceuta de finales de julio.
Bolaños ha afirmado que los diputados que plantean que la mano de Rabat está detrás de la llagada masiva de migrantes "necesitan un curso acelerado de diplomacia básica" y que no "lanzar insidias y sospechas, sobre el Gobierno de un país vecino, [...] no es un buen camino".
Asimismo, ha afirmado que "están faltando al respeto a Marruecos sin ninguna prueba".
Ha afirmado que la españolidad de Ceuta y Melilla "no son objeto de debate con ningún ministro marroquí" y nunca lo han sido.
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Bolaños: "El Gobierno no tenía informacion ni previa ni precisa de la entrada de 70.000 personas en Ceuta el 30 de julio"
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, se ha decantado en su declaración en la Comisión en la que comparece en el Congreso por la versión que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dio sobre la información previa que tenía el CNI sobre la crisis de Ceuta.
"El Gobierno no tenía información ni previa ni precisa de la entrada de 70.000 personas en Ceuta el 30 de julio", ha aseverado.
Desmiente así las declaraciones que hizo la ministra Robles donde se afirmaba que el CNI compartió esta información.
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Vox afirma que el Gobierno quiere "un estallido social" en Ceuta para "justificar" su "claudicación" ante Marruecos
La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha asegurado que al Gobierno "le interesa" que haya "un estallido social" en Ceuta, tras la entrada masiva de inmigrantes a finales de julio, para "justificar" su "claudicación" ante Marruecos.
Así se ha expresado la portavoz parlamentaria en declaraciones a los medios en el Congreso, después de los incidentes registrados en las últimas horas y el incremento de la tensión social en la ciudad autónoma.
Cientos de ceutíes se concentraron para pedir la expulsión de los inmigrantes y la Policía ha detenido a doce inmigrantes por apedrear a militares. Cuatro soldados han resultado heridos.
Rodríguez de Millán ha trasladado el "respeto y apoyo" de Vox al pueblo de Ceuta, que, a su juicio, "está dando una lección de dignidad" a un Gobierno "absolutamente indigno" para ocupar el cargo. "Al pueblo ceutí se le mintió y está defendiendo lo suyo", ha abundado.
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Vox denuncia la llegada de migrantes a las costas de Murcia y exige más medios para su control
El portavoz de Vox en la Asamblea de Murcia, Rubén Martínez Alpañez , ha denunciado la llegada de embarcaciones con migrantes y ha reclamado al Gobierno central un refuerzo de los medios marítimos y la expulsión de quienes hayan entrado ilegalmente.
Alpañez ha asegurado que varias embarcaciones rápidas habrían desembarcado a casi 200 migrantes en la costa murciana durante la última semana y ha acusado al Gobierno de mantener una política de "fronteras abiertas" y de permitir a las mafias traficar con personas.
El portavoz de Vox también ha criticado la situación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ha reclamado al presidente regional, Fernando López Miras, que adopte medidas ante la situación que atraviesan las costas de la Región.
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Justicia sigue esperando a que el CGPJ le pida los refuerzos de jueces a Ceuta
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado este jueves que su departamento sigue esperando a que el Consejo General del Poder Judicial le solicite refuerzo de jueces para Ceuta y ha señalado que en cuanto lo pida, "en horas" lo aprobará.
Bolaños lo ha dicho en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional donde este jueves comparece para dar cuenta de la gestión del Gobierno y de su departamento de la crisis migratoria de Ceuta, donde de forma irregular entraron en julio algo más de 70.000 personas, según el ministro.
El titular de Justicia ha explicado que el mismo día 31 de julio su departamento se puso en contacto con el CGPJ para mostrar su disposición a aprobar y financiar "de forma inmediata" cualquier refuerzo que el órgano de gobierno de los jueces solicitara.
"Todavía no hemos recibido esta petición de refuerzo, que podría ser esta misma semana. Cuando la recibamos, en horas lo aprobaremos, además de reforzar el tribunal de instancia de Ceuta", ha añadido.
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Bolaños dice al PP y Vox que "no es muy patriota" negar ayuda a Ceuta desde las autonomías
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha advertido al PP y Vox que "no es muy patriota envolverse en la bandera de España en Ceuta pero negar a Ceuta que el resto de comunidades autónomas puedan colaborar" en su crisis migratoria.
El ministro lo ha dicho en el Congreso el mismo día que en el Ministerio de Juventud e Infancia se celebra una conferencia sectorial en la que se vota la transferencia de 25 millones de euros a Ceuta para atender a los menores migrantes, en la que las comunidades cuyas consejerías del ramo dirige Vox participan.
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Madrid se opone a debatir la posible derivación de menores migrantes llegados a Ceuta
La Comunidad de Madrid se opone a debatir en la Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia que se celebra este jueves la atención y posible derivación a otras regiones de los menores migrantes llegados a Ceuta tras la crisis migratoria de finales de julio.
Así lo ha manifestado a los medios antes de entrar a la reunión la consejera madrileña de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila-Ponce de León, quien ha expresado la postura del gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso.
La consejera ha explicado que la Comunidad se negará a "cualquier tipo de reparto", al defender que "todos los menores que se encuentran en Ceuta en este momento" deben retornar con sus familias.
El Gobierno cifra en 1.500 los menores identificados hasta el momento en Ceuta y trabaja en un plan para el traslado urgente de 500 niñas a otras comunidades autónomas.
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Bolaños pide a los ceutíes confianza y tranquilidad: "El Estado está volcado"
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha lanzado un mensaje de "confianza y tranquilidad" a los ciudadanos de Ceuta porque, ha asegurado, "el Estado está volcado para devolver cuanto antes la normalidad" a la ciudad autónoma.
Bolaños ha comenzado con estas palabras su comparecencia en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, reunida en el Congreso para analizar la gestión del Gobierno ante la entrada irregular de decenas de miles de personas en Ceuta desde Marruecos el pasado 30 de julio.
El ministro ha agradecido el trabajo de todos los servidores públicos en la ciudad para conseguir que se recupere la normalidad tras un hecho "indiscutiblemente grave" y ha destacado los objetivos que se marcó el Gobierno desde el primer momento, comenzado por los refuerzos de los servicios y el orden público.
Ha subrayado también la atención humanitaria a los llegados, "titulares de derechos, seres humanos que merecen ser atendidos con humanidad", y ha pedido evitar cualquier discurso racista y xenófobo.
Como tercer objetivo ha apostado por garantizar el regreso a sus países de origen de los migrantes "respetando la ley y el Estado de derecho" y atendiendo cada caso de forma individualizada.
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El Gobierno de Ceuta llama a la calma y no elevar la tensión tras los incidentes en Benzú
El Gobierno de Ceuta ha hecho un llamamiento a la calma y no elevar la tensión tras los incidentes de las últimas horas en la ciudad autónoma a consecuencia de la crisis migratoria derivada de la entrada masiva de unos 80.000 inmigrantes a finales de julio.
La vicepresidenta segunda y consejera de Hacienda, Transición Económica y Digital, Kissy Chandiramani, ha informado de que sobre las 5.00 horas se ha reportado "un incidente" en la barriada en Benzú "donde han participado algunos inmigrantes y también militares".
Ante ello, Chandiramani ha pedido a los ceutíes que no haya violencia en las protestas y "unidad" ante la legitimidad de salir a la calle "pero siempre en un ambiente de tranquilidad porque esa alta crispación no lleva a ningún sitio".
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ERC pide al Gobierno "proteger" la exhibición de 'esteladas' en recintos deportivos
Esquerra Republicana de Catalunya ha registrado una proposición no de ley en la que pide "proteger el derecho a la libertad de expresión" en recintos deportivos y que no existan instrucciones políticas, policiales o de particulares que impidan la exhibición de 'esteladas' y otros símbolos políticos.
Lo hace la semana en que la polémica por la actuación de la Policía Nacional en los alrededores del Estadio Martínez Valero de Elche (Alicante) antes del partido entre el Elche y el Barcelona, que acabó con la detención de un menor de edad al que se le requisó una estelada.
En la exposición de motivos, señalan que ninguna normativa vigente limita la exhibición de la 'estelada' o de otros símbolos políticos por el simple hecho de ser políticos, y relatan distintos incidentes en los últimos años relacionados con la exhibición de estas banderas.
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Extremadura, Castilla y León y Aragón dan plantón a Infancia en la conferencia sobre los menores migrantes en Ceuta
Vox anunció hace semanas que no acudiría a la Conferencia Sectorial de Infancia que pretende aprobar un presupuesto extraordinario de 25 millones de euros para la acogida de menores migrantes en Ceuta.
Las comunidades en las que tienen competencias en Juventud e Infancia (Extremadura, Castilla y León y Aragón) por sus acuerdos de coalición con el PP no se presentarán porque se oponen tanto a esta transferencia como al reparto de los menores entre las comunidades autónomas.
Ayer, la ministra del ramo, Sira Rego, criticó que dichas autonomías eligieran a Vox y abandonaran a Ceuta.
"Los gobiernos de Extremadura, Aragón y Castilla y León han enviado una carta al Ministerio de Juventud e Infancia para rechazar la transferencia de 25 millones de euros a Ceuta. Guardiola, Azcón y Mañueco eligen a Vox y abandonan a Ceuta y a su presidente Vivas",aseguró.
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Bolaños comparece en el Congreso para dar explicaciones sobre su gestión de la crisis de Ceuta
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, comparece a petición propia en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional. Una sesión extraordinaria para dar explicaciones sobre su gestión en la crisis migratoria de Ceuta.