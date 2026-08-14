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Siguen llegando a Ceuta políticos para ver en primera persona la situación. Hoy, se reúne con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, el presidente del Senado, Pedro Rollán.

  1. El presidente del Senado se reúne con Vivas en Ceuta para hablar de la crisis migratoria

    El presidente del Senado, Pedro Rollán, del PP, viajará este viernes a Ceuta tras la entrada masiva de migrantes de finales de julio y se reunirá con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Vivas, y con distintos representantes políticos del territorio para analizar la situación.

    En la reunión estarán el vicepresidente y consejero de Medio Ambiente de Ceuta, Alejandro Ramírez; la vicepresidenta y consejera de Hacienda, Kissy Chandiramaní; el consejero de Presidencia, Alberto Gaitán; el vicepresidente primero de la Asamblea, Melchó León; la vicepresidenta segunda de la Asamblea, Fátima Hamed y los senadores Cristina Díaz y Abdelhakim Abdeselam Al Lal.

    Al término del encuentro, Rollán y Vivas atenderán a los medios y posteriormente el presidente del Senado visitará diferentes puntos de la ciudad junto al consejero de Comercio, Turismo, Empleo y Deportes, Niccola Cecchi Bissoni.