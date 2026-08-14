El presidente del Senado, Pedro Rollán, del PP, viajará este viernes a Ceuta tras la entrada masiva de migrantes de finales de julio y se reunirá con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Vivas, y con distintos representantes políticos del territorio para analizar la situación.

En la reunión estarán el vicepresidente y consejero de Medio Ambiente de Ceuta, Alejandro Ramírez; la vicepresidenta y consejera de Hacienda, Kissy Chandiramaní; el consejero de Presidencia, Alberto Gaitán; el vicepresidente primero de la Asamblea, Melchó León; la vicepresidenta segunda de la Asamblea, Fátima Hamed y los senadores Cristina Díaz y Abdelhakim Abdeselam Al Lal.

Al término del encuentro, Rollán y Vivas atenderán a los medios y posteriormente el presidente del Senado visitará diferentes puntos de la ciudad junto al consejero de Comercio, Turismo, Empleo y Deportes, Niccola Cecchi Bissoni.