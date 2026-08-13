El Ministerio de Juventud e Infancia ha convocado este jueves a todas las comunidades autónomas para mantener una reunión técnica sobre la atención de menores migrantes no acompañados en Ceuta, a la que los Gobiernos donde Vox tiene competencias en Infancia no acudirán.

No lo harán porque rechazan el sistema diseñado por el Gobierno para reubicar a los niños y adolescentes llegados a zonas tensionadas y porque también se oponen a la transferencia, por parte del Ejecutivo, de 25 millones a Ceuta para acoger a los menores.

De hecho, el único punto del día de la Comisión es la elevación a la Conferencia de este crédito extraordinario, aunque también servirá para fijar la fecha de la Conferencia Sectorial y su orden del día.

La mayor parte de las comunidades han confirmado que asistirán a la reunión, mientras que otras como Madrid, Murcia, la ciudad autónoma de Melilla o Andalucía no han aclarado su postura.