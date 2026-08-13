La situación en Ceuta tras la crisis migratoria sigue siendo central en la agenda ministerial. Este jueves, Sira Rego preside una comisión sectorial de Infancia enfocada en la aprobación de una partida presupuestaria de 25 millones para la acogida de menores en Ceuta. Por su parte, Marlaska, se reúne con el presidente ceutí, el delegado de Gobierno y fuerzas del orden.
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Infancia reúne a las comunidades por los menores de Ceuta con la ausencia anunciada de Vox
El Ministerio de Juventud e Infancia ha convocado este jueves a todas las comunidades autónomas para mantener una reunión técnica sobre la atención de menores migrantes no acompañados en Ceuta, a la que los Gobiernos donde Vox tiene competencias en Infancia no acudirán.
No lo harán porque rechazan el sistema diseñado por el Gobierno para reubicar a los niños y adolescentes llegados a zonas tensionadas y porque también se oponen a la transferencia, por parte del Ejecutivo, de 25 millones a Ceuta para acoger a los menores.
De hecho, el único punto del día de la Comisión es la elevación a la Conferencia de este crédito extraordinario, aunque también servirá para fijar la fecha de la Conferencia Sectorial y su orden del día.
La mayor parte de las comunidades han confirmado que asistirán a la reunión, mientras que otras como Madrid, Murcia, la ciudad autónoma de Melilla o Andalucía no han aclarado su postura.