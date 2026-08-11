Robles se desmarca de Marlaska y Albares: acepta acudir al Senado para dar explicaciones por la crisis de Ceuta

Las claves

Las claves Generado con IA La ministra de Defensa, Margarita Robles, acudirá al Senado para explicar la actuación de las Fuerzas Armadas en la crisis migratoria de Ceuta. Robles se diferencia de sus compañeros Marlaska (Interior) y Albares (Exteriores), quienes han rechazado comparecer en el Senado y prefieren hacerlo en el Congreso. El PP considera que el Gobierno está menospreciando al Senado y estudia acciones contra Marlaska y Albares por negarse a comparecer. Asociaciones policiales denuncian la falta de medios para enfrentar la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta este verano.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, se desmarca de sus compañeros de Interior y Exteriores y sí acudirá al Senado para dar explicaciones por la crisis de Ceuta, después de alcanzar un acuerdo con el PP sobre su comparecencia y remitir un escrito al presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, expresando su voluntad de asistir.

Las presiones de los populares han surtido así efecto y Robles comparecerá finalmente el próximo martes 18 de agosto, aunque lo hará cuatro días después de la fecha inicialmente solicitada por el PP, que había reclamado su presencia para este jueves.

Tal y como exigían los populares, la ministra tendrá que ofrecer explicaciones sobre la misión encomendada a las Fuerzas Armadas en el marco de la crisis provocada por la avalancha de 72 000 inmigrantes en la frontera ceutí.

Mientras que Robles sí ha aceptado acudir al Senado, sus compañeros de Interior y Exteriores, Fernando Grande-Marlaska y José Manuel Albares, respectivamente, han rechazado comparecer, alegando duplicidad y defendiendo que prefieren dar explicaciones en el Congreso, donde el Gobierno cuenta con una mayoría parlamentaria más favorable.

Desde el PP sostienen que ambos ministros deben “salir de su rebeldía democrática” y comparecer ante las comisiones del Senado convocadas de forma extraordinaria para abordar la situación en Ceuta.

Los populares consideran que el Gobierno está “menospreciando” a la Cámara Alta al decidir ante qué institución parlamentaria rinde cuentas y han advertido de que están “estudiando acciones” contra Marlaska y Albares por su negativa a comparecer.

El PP recuerda además que, a su juicio, el Gobierno no puede “elegir ante quién rinde cuentas” ni “comparecer a la carta”.

La polémica se produce en un contexto en el que durante esta legislatura varios ministros han alegado que no comparecen en el Senado porque ya están llamados a dar explicaciones en el Congreso, incluso cuando la solicitud de la Cámara Baja se registra con posterioridad.

El pasado mes de enero, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se negó a comparecer ante el Pleno del Senado para dar explicaciones sobre el accidente ferroviario de Adamuz. El PP respondió planteando un conflicto de atribuciones que sigue sin resolverse.

Tampoco es la primera vez que Robles se desmarca del resto del Gobierno durante la crisis de Ceuta.

La ministra ha sido, por ejemplo, la única integrante del Ejecutivo que ha reclamado públicamente explicaciones a Marruecos por el asalto masivo que llevó a más de 72.000 personas a intentar entrar en la ciudad autónoma.

Robles también ha salido en defensa del CNI y ha recordado que existen “servicios de información” que dependen del Ministerio del Interior. Sus palabras han contribuido a hacer más visible la distancia entre Defensa e Interior en la gestión de la crisis.

Todas las asociaciones de Policía Nacional y Guardia Civil venían denunciando la absoluta falta de medios para hacer frente a una avalancha migratoria como la registrada este verano.