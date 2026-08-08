El joven marroquí que irrumpió en una vivienda para meterse en la cama de una mujer que se encontraba durmiendo ha sido condenado este sábado —después de que ayer fuera detenido— a un juicio rápido en el que se ha determinado su expulsión inmediata de España durante cinco años, con la advertencia de que su regreso durante ese periodo podría suponerle dos años de prisión.

El hombre, de unos veinte años y que llegó a Ceuta en la entrada masiva del 30 de julio, fue detenido por la Policía Nacional después de que la familia de la mujer alertara de su presencia en el interior de la vivienda, situada en un quinto piso en el entorno del Paseo de las Palmeras.



El condenado contaba, además, con antecedentes por tres agresiones sexuales, según la información trasladada sobre su historial, y ya había sido objeto de una expulsión administrativa acordada por un juzgado de Valencia.