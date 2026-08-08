La crisis migratoria en Ceuta sigue marcando la agenda política española. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, mantiene una reunión con el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y el consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Gaitán, en la sede del Ayuntamiento de la ciudad autónoma
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El joven marroquí que irrumpió en la casa de una mujer ha sido expulsado de España durante cinco años
El joven marroquí que irrumpió en una vivienda para meterse en la cama de una mujer que se encontraba durmiendo ha sido condenado este sábado —después de que ayer fuera detenido— a un juicio rápido en el que se ha determinado su expulsión inmediata de España durante cinco años, con la advertencia de que su regreso durante ese periodo podría suponerle dos años de prisión.
El hombre, de unos veinte años y que llegó a Ceuta en la entrada masiva del 30 de julio, fue detenido por la Policía Nacional después de que la familia de la mujer alertara de su presencia en el interior de la vivienda, situada en un quinto piso en el entorno del Paseo de las Palmeras.
El condenado contaba, además, con antecedentes por tres agresiones sexuales, según la información trasladada sobre su historial, y ya había sido objeto de una expulsión administrativa acordada por un juzgado de Valencia.
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Interior explica que los controles a los viajeros provenientes de Italia se hacen "a puerta de avión"
El Ministerio del Interior ha explicado este sábado que los controles fronterizos en las conexiones aéreas con Italia en España se están llevando a cabo "a puerta de avión", a la salida de la pasarela de acceso a la aeronave, para que los controles no conlleven una desviación del flujo de pasajeros a una zona de control fronterizo exterior.
De la misma forma, la cantidad de policías en cada control se determina según la cantidad de pasajeros en cada vuelo.
Durante su trabajo, los agentes fronterizos realizan los controles "en forma aleatoria, no sistemática", sobre los pasajeros que sean ciudadanos nacionales de terceros países, para verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el Código de Fronteras Schengen.
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Pollán planta al Gobierno y denunciará el reparto de menores desde Ceuta: "Deben ser retornados a Marruecos"
El vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán (Vox), no acudirá a la próxima Conferencia Sectorial de Infancia.
Asimismo, ha avanzado que denunciará judicialmente el posible reparto de menores no acompañados desde Ceuta a las distintas comunidades tras la crisis migratoria.
Así se lo ha comunicado la Junta a través de una carta enviada a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, donde le han trasladado que el representante de Castilla y León no acudirá a la próxima reunión ordinaria.
En este sentido, han incidido en que se impone "como principio fundamental el de la reunificación familiar y devolución al país de origen".
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Juan Jesús Vivas: "La situación es insostenible, alejada de la normalidad...la única salida es que todos los que entraron vuelvan a Marruecos"
"La situación es insostenible, alejada de lo que se considera normalidad, miles de personas en nuestras calles", así se ha manifestado Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, tras la reunión que ha mantenido con la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en la ciudad autónoma.
El mandatario ha requerido al Gobierno "una solución". "La única salida es que todos los que entraron en Ceuta, salgan...la única solución está en Marruecos", ha precisado.
Vivas ha dicho que "toca resistir" y ha defendido que "Ceuta va a seguir adelante, va a salir reforzada". No obstante, ha hecho una petición al Gobierno.
"El gobierno de la nación tiene que cumplir con sus obligaciones: que se incremente la presencia policial en las calles, que se desplieguen los recursos materiales y humanos en el área de extranjería para que el retorno a Marruecos se haga de manera inmediata, que el Ejército siga en nuestras calles para mantener el control y la seguridad y que se brinde la frontera".
Asimismo, ha reclamado "transparencia" ya que "aunque se hable de unas dos mil personas que siguen en la ciudad autónoma, la cifra real está entre ocho mil y once mil".
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Extremadura no participará en la Sectorial de Infancia sobre el reparto de menores extranjeros no acompañados de Ceuta
El vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha informado de que el Ejecutivo autonómico no va a participar en la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia convocada por el Gobierno de España para abordar el reparto de menores extranjeros no acompañados procedentes de Ceuta.
Fernández ha trasladado formalmente a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, el rechazo de Extremadura "a cualquier traslado mientras el Estado no haya tramitado y resuelto individualmente la situación jurídica de cada menor", según ha señalado Vox, el partido al que pertenece Fernández, en una nota de prensa.
"Lo que no vamos a hacer es aceptar un reparto automático de menores mientras el Gobierno de Sánchez no haya cumplido con su obligación de determinar qué ocurre con cada uno de ellos", ha señalado Fernández.
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Más Madrid pide un Fondo Europeo Permanente para acoger menores migrantes no acompañados tras el episodio en Ceuta
Más Madrid ha pedido impulsar la creación de un Fondo Europeo Permanente para la acogida, protección e inclusión de menores migrantes no acompañados que garantice una financiación "suficiente y estable" para los territorios que afronten situaciones de contingencia migratoria extraordinaria, como la reciente crisis ocurrida en Ceuta.
Así lo ha planteado a través de una Proposición No de Ley (PNL) registrada en la Asamblea a la que ha tenido acceso Europa Press, instando al Gobierno madrileño a que lleve la petición al Ejecutivo central. Del mismo modo, ha urgido a la Comunidad a garantizar "siempre" el interés del menor y cumplir de manera "inmediata, leal y efectiva" las acogidas y traslados asignados a la Comunidad en aplicación del artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000.
La formación también ha exigido al Ejecutivo regional que desista de las actuaciones judiciales "dirigidas a impedir o retrasar" la acogida de estos menores, así como la aprobación en un plazo máximo de tres meses de un Plan Autonómico de Contingencia en esta materia, que contemple los recursos necesarios "para garantizar una atención digna y adecuada".
Además, ha reclamado suscribir con Ceuta un Convenio Marco de Cooperación Institucional para la Protección de la Infancia y Adolescencia Migrante que contemple protocolos comunes de actuación, apoyo técnico y programas de escolarización, educación e inclusión social, entre otras acciones; y la creación de una Comisión Mixta de Cooperación Comunidad de Madrid-Ciudad Autónoma de Ceuta para el seguimiento, evaluación y desarrollo de este convenio.
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Interceptan a 30 migrantes llegados en dos pateras a Formentera y Cabrera
La Guardia Civil ha interceptado esta madrugada a dos grupos de migrantes llegados en patera a Baleares, uno de ellos con 8 personas de origen magrebí en Formentera, y el otro con 22 de origen subsahariano en las Illes Bledes, en el archipiélago de Cabrera.
El primer incidente ha sido a la 1:00 horas en el camino de s'Estufador de Formentera, donde han sido interceptados los 8 migrantes de origen magrebí, ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.
A las 2:45 horas, Salvamento Marítimo y agentes del servicio marítimo de la Guardia Civil y del puesto de Felanitx han interceptado a las otras 22 personas, de origen subsahariano, en las Illes Bledes, situadas al este de Cabrera. Con estas dos últimas, en lo que va de semana han llegado 21 pateras a Baleares, con 360 ocupantes.
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Sumar cree que sería "una locura" no formar un frente amplio plurinacional que no dependa de "liderazgos salvadores"
El diputado vasco de Sumar, Lander Martínez, ha insistido en que la izquierda concurra a las elecciones generales "con una sola papeleta" allí donde la división de voto "facilite el avance" de PP y Vox, y cree que sería "una locura" no explorar todas las posibles fórmulas electorales, como "un frente diverso, amplio, democrático y plurinacional", aunque sin depender "de un liderazgo salvador ni de una operación electoral coyuntural", en clara alusión a la propuesta del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, con el que, sin embargo, sí comparte "el diagnóstico sobre la urgencia del momento".
En declaraciones a Europa Press, Martínez ha explicado que "no es imposible" que las izquierdas sumen en una situación histórica en la que PP y Vox podrían gobernar tras las próximos comicios estatales.
"Llevo tiempo defendiendo que la izquierda debe concurrir con una sola papeleta allí donde la división del voto resta representación y facilita el avance de la derecha y la extrema derecha. Ahora bien, la unidad no puede ser únicamente una coalición improvisada a última hora por miedo a las encuestas", ha precisado.
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Junqueras afirma que apoyarán enmiendas de Junts por el concierto en el trámite de la financiación
El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha afirmado que, si Junts presenta enmiendas en favor del concierto económico durante el trámite parlamentario en el Congreso del nuevo modelo de financiación, las apoyarán.
"Si ellos en el trámite del modelo de financiación presentan enmiendas en favor del concierto económico, es evidente que nosotros las votaremos a favor. Votaremos a favor de cualquier enmienda que presente Junts en este sentido", ha recalcado en una entrevista de Europa Press.
Incluso se ha mostrado abierto y "encantado" de poderlas presentar conjuntamente, destacando que están dispuestos a votar muchas cosas con ellos y que les gustaría que fuera recíproco en beneficio de Catalunya.
Desde el primer momento Junts expresó su rechazo al nuevo modelo acordado entre ERC y los socialistas, que aportaría 4.700 millones adicionales a las arcas de la administración catalana, y meses atrás ya avanzó que presentaría una enmienda a la totalidad con un texto alternativo para transitar hacia el concierto.
Pese a todo, Junqueras ha incidido en que están abiertos a llegar a acuerdos con los de Carles Puigdemont, y que así lo intentan "sin parar en todos los ámbitos y cada día", como intentan hacerlo con el resto de formaciones, ha dicho.
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Maíllo reclama a Sánchez que convoque el Consejo de Seguridad Nacional ante los "agujeros negros" en la crisis de Ceuta
El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, transparencia en todo lo relativo a la crisis migratoria de Ceuta, ve necesario la convocatoria del Consejo de Seguridad Nacional y acometer, también, un "giro estratégico" en las relaciones con Marruecos
De esta forma, ha reivindicado que se reúna el órgano de seguridad nacional porque la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma deja "agujeros negros" en lo referente al Centro Nacional de Inteligencia, sobre todo en su capacidad para detectar un movimiento de miles de personas en la frontera y en la relación que mantienen con los servicios secretos marroquíes.
En una entrevista con Europa Press, Maíllo ha considerado que es fundamental que el Gobierno aporte toda la información de la "crisis humanitaria" que ocurrió el pasado 30 de julio, que define como "tragedia de dimensiones colosales" a tenor del número de muertos y desaparecidos registrados que debería, a su juicio, despertar mayor "indignación".
"Si no fueran pobres, estaríamos hablando de otra pantalla y de otra respuesta institucional", ha exclamado para sostener que echa de menos la declaración de luto oficial por estas muertes, demostrando así a las familias marroquíes que "no están solas" y que España, como vecino, sabe bien distinguir lo que es una "satrapía".
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Comuns pide a Sánchez un "cambio de rumbo" para hacer frente a una "derecha insaciable"
El primer secretario de la Mesa del Congreso de los Diputados y portavoz de Comuns, Gerardo Pisarello, ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a imprimir un "cambio de rumbo" en la legislatura con "políticas de transformación social y democrática" para hacer frente a una "derecha insaciable".
Así lo ha dicho en una entrevista con EFE, en la que ha remarcado que, si la legislatura ha de continuar, "solamente se justifica por la obtención de cambios sociales o democráticos que sean importantes", como por ejemplo la derogación de la ley mordaza o la prórroga de los alquileres.
A su juicio, Sánchez "es quien más ha entendido que hay una derecha insaciable que está dispuesta a utilizar todos los resortes, como el poder económico, mediático, judicial y una parte de los cuerpos de seguridad del Estado, para apartar a este Gobierno". "El problema es que los ministros del PSOE no son los mejores para afrontar una situación como esta", ha advertido.
Pisarello no cree que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "sea capaz de gestionar la crisis" migratoria de Ceuta "en los términos humanitarios que hace falta, ni de impulsar una democratización de los cuerpos de seguridad que impida que la UCO o la UDEF sean utilizadas para perseguir a adversarios políticos".
Tampoco cree que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, "pueda encabezar una reforma del poder judicial" para evitar que haya "casos que el PP controle por la puerta de atrás y los utilice para perseguir a sus adversarios".
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España reestablece los controles fronterizos a los viajeros procedentes de Italia
El Gobierno ha decidido restablecer desde la 00:00 horas de este sábado, y en principio hasta el 7 de septiembre, los controles fronterizos con Italia después de que el Ejecutivo de este país haya rechazado levantar sus controles a los viajeros procedentes de España tras la entrada masiva de personas en Ceuta desde Marruecos.
Italia decidió efectuar esos controles desde el pasado 1 de agosto, y el Gobierno había pedido este viernes a las autoridades italianas que los levantara antes de que acabara el próximo domingo o, de lo contrario, adoptaría medidas "proporcionales" para proteger los intereses y la dignidad de los ciudadanos españoles.
La petición fue rechazada por el Gobierno de Giorgia Meloni advirtiendo de que no aceptaba ultimátums, y ante ello, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha decidido actuar de la misma forma e imponer esos controles a los viajeros procedentes de Italia. El Gobierno justifica en un comunicado esta decisión ante la "persistente presión migratoria irregular que sufre el país transalpino".