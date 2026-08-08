Rufián tilda de "frivolidad" que Puigdemont celebre el aniversario de su fuga: "Hizo el ridículo y generó frustración"

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, y el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. Arte EE

Las claves

Las claves Generado con IA Gabriel Rufián critica como "frivolidad" que Puigdemont y Turull celebren el aniversario de la segunda fuga del expresidente catalán. Rufián afirma que Puigdemont hizo el ridículo y generó frustración al prometer asistir al Parlament y no lograrlo por el cerco policial. Puigdemont publicó imágenes y relatos de su llegada a Barcelona, destacando que evitó ser detenido pese al operativo policial. Jordi Turull celebró el episodio como una muestra de las debilidades del Estado, mientras Rufián reprochó la actitud y narrativa épica de Junts.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha calificado este sábado de "frivolidad" que Carles Puigdemont y Jordi Turull celebren el aniversario de la segunda fuga de España del expresidente de la Generalitat.

Según Rufián, con aquel episodio el líder de Junts únicamente "hizo el ridículo y generó una enorme frustración".

Carles Puigdemont ha publicado hoy en su cuenta de X varias imágenes y el relato de lo ocurrido el 8 de agosto de 2024, cuando llegó a Barcelona desde Waterloo junto al secretario general de Junts, Jordi Turull.

El expresident había prometido asistir al debate de investidura de Salvador Illa en el Parlament desafiando a los jueces del Supremo, que mantienen en vigor la orden de detención contra él, por considerar que no puede acogerse a la Ley de Amnistía.

Pero, en vista del fuerte cerco policial que había en torno al Parlament, al final Puigdemont se limitó a dar un breve discurso desde un escenario instalado en las inmediaciones del Parque de la Ciudadela, junto al Arco del Triunfo.

No.



Només vau fer el ridicul, vau generar una enorme frustració i vau jugar amb una institució catalana com és la policía nacional de Catalunya.



Per aquest ordre.



Tot plegat indigne d’un President de la Generalitat i d'un partit que dona lliçons de patriotisme 24/7.



Ja n'hi… https://t.co/kwLpFqs8mn — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) August 8, 2026

Luego, visto y no visto, se dio a la fuga. Los Mossos alegaron que su vehículo se perdió entre el tráfico y no pudieron seguirle, porque cambió de color un semáforo.

Jordi Turull también ha recordado este sábado el aniversario en un tuit.

"Hace dos años, el president Puigdemont vino a Cataluña y puso de nuevo en evidencia las debilidades del Estado", ha escrito.

Y se ha burlado de que ni el CNI, ni el juez Llarena, ni los Mossos con su Operación Jaula lograron impedirlo.

"Fue un honor vivir a su lado aquellos días de agosto tan trepidantes, pese a tantos riesgos", ha añadido Turull, "por Cataluña".

Pero el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, le ha afeado que revista de épica su burla a la actuación de los Mossos.

Puigdemont y Turull llegan a Barcelona en coche el 8 de agosto de 2024, en la foto que ha difundido hoy el expresident. X

A su juicio, Carles Puigdemont "sólo hizo el ridículo, generó una enorme frustración y jugó con una institución catalana como es la Policía nacional de Cataluña".

Todo ello, ha añadido, resulta "indigno de un president de la Generalitat y de un partido que da lecciones de patriotismo 24/7. Basta ya de tanta frivolidad", ha rematado.