Rufián tilda de "frivolidad" que Puigdemont celebre el aniversario de su fuga: "Hizo el ridículo y generó frustración"
Turull se mofa de que ni el CNI, ni el juez Llarena, ni los Mossos lograron impedir que el expresident huyera por segunda vez de España.
Más información: Junts considera "irreversible" la ruptura con el PSOE tras "las múltiples mentiras de Zapatero" a Puigdemont en Suiza
Las claves
Generado con IA
Gabriel Rufián critica como "frivolidad" que Puigdemont y Turull celebren el aniversario de la segunda fuga del expresidente catalán.
Rufián afirma que Puigdemont hizo el ridículo y generó frustración al prometer asistir al Parlament y no lograrlo por el cerco policial.
Puigdemont publicó imágenes y relatos de su llegada a Barcelona, destacando que evitó ser detenido pese al operativo policial.
Jordi Turull celebró el episodio como una muestra de las debilidades del Estado, mientras Rufián reprochó la actitud y narrativa épica de Junts.
El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha calificado este sábado de "frivolidad" que Carles Puigdemont y Jordi Turull celebren el aniversario de la segunda fuga de España del expresidente de la Generalitat.
Según Rufián, con aquel episodio el líder de Junts únicamente "hizo el ridículo y generó una enorme frustración".
Carles Puigdemont ha publicado hoy en su cuenta de X varias imágenes y el relato de lo ocurrido el 8 de agosto de 2024, cuando llegó a Barcelona desde Waterloo junto al secretario general de Junts, Jordi Turull.
El expresident había prometido asistir al debate de investidura de Salvador Illa en el Parlament desafiando a los jueces del Supremo, que mantienen en vigor la orden de detención contra él, por considerar que no puede acogerse a la Ley de Amnistía.
Pero, en vista del fuerte cerco policial que había en torno al Parlament, al final Puigdemont se limitó a dar un breve discurso desde un escenario instalado en las inmediaciones del Parque de la Ciudadela, junto al Arco del Triunfo.
No.— Gabriel Rufián (@gabrielrufian) August 8, 2026
Només vau fer el ridicul, vau generar una enorme frustració i vau jugar amb una institució catalana com és la policía nacional de Catalunya.
Per aquest ordre.
Tot plegat indigne d’un President de la Generalitat i d'un partit que dona lliçons de patriotisme 24/7.
Ja n'hi… https://t.co/kwLpFqs8mn
Luego, visto y no visto, se dio a la fuga. Los Mossos alegaron que su vehículo se perdió entre el tráfico y no pudieron seguirle, porque cambió de color un semáforo.
Jordi Turull también ha recordado este sábado el aniversario en un tuit.
"Hace dos años, el president Puigdemont vino a Cataluña y puso de nuevo en evidencia las debilidades del Estado", ha escrito.
Y se ha burlado de que ni el CNI, ni el juez Llarena, ni los Mossos con su Operación Jaula lograron impedirlo.
"Fue un honor vivir a su lado aquellos días de agosto tan trepidantes, pese a tantos riesgos", ha añadido Turull, "por Cataluña".
Pero el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, le ha afeado que revista de épica su burla a la actuación de los Mossos.
A su juicio, Carles Puigdemont "sólo hizo el ridículo, generó una enorme frustración y jugó con una institución catalana como es la Policía nacional de Cataluña".
Todo ello, ha añadido, resulta "indigno de un president de la Generalitat y de un partido que da lecciones de patriotismo 24/7. Basta ya de tanta frivolidad", ha rematado.