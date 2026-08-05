La izquierda portuguesa y Sumar piden que Marruecos no organice el Mundial: "El fútbol no puede servir para blanquear"

Las claves

Las claves Generado con IA Sumar ha presentado en el Congreso una iniciativa para que Marruecos no sea anfitrión del Mundial de Fútbol 2030, alegando preocupaciones sobre derechos humanos. La izquierda portuguesa se suma a la petición, reclamando que España y Portugal no compartan la organización del torneo con Marruecos. Sumar solicita al Gobierno impulsar cláusulas permanentes y exigibles de derechos humanos en los procesos de adjudicación de grandes eventos deportivos. El partido portugués Livre ha enviado una carta a su Ejecutivo y la federación de fútbol para exigir que Marruecos quede fuera de la organización conjunta del Mundial.

Sumar ha presentado este miércoles en el Congreso de los Diputados una iniciativa para que Marruecos no sea un país anfitrión en el Mundial de Fútbol que se celebrará en 2030.

Una posición a la que también se suma la izquierda portuguesa para evitar que España y Portugal dejen de compartir la organización del Mundial de 2030.

El socio minoritario en el Gobierno de coalición pide en el texto registrado que el Mundial "moviliza recursos públicos, compromete garantías estatales, condiciona inversiones e infraestructuras y proyecta internacionalmente a los países anfitriones".

Además, solicitan al Ejecutivo evaluar el "impacto de los acontecimientos ocurridos en la frontera de Ceuta sobre los compromisos de derechos humanos vinculados al torneo", junto a propuestas de actuación adicionales si se acreditaran incumplimientos "graves" de los compromisos internacionales y de derechos humanos asumidos por cualquiera de los países anfitriones.

"El fútbol no puede servir para blanquearlo todo. España debe promover una revisión formal del modelo de organización de 2030. Si la FIFA rechazara esa revisión, el Gobierno deberá hacer transparentes las alternativas existentes y actuar de manera coherente con los principios democráticos y de derechos humanos", reza el texto.

Cláusulas de derechos humanos

Otra de las peticiones de Sumar es que el Ejecutivo impulse ante la FIFA una reforma de los procedimientos de adjudicación y seguimiento de grandes competiciones para incorporar cláusulas "permanentes, independientes y exigibles de derechos humanos", incluida la posibilidad de retirar la condición de anfitrión cuando se produzcan incumplimientos graves".

Por último, Sumar, que ya ha pedido a la ONU que investigue la actuación de Marruecos en la última crisis migratoria ceutí, aprovecha para solicitar también que se promueva "en los ámbitos bilateral, europeo e internacional", el "esclarecimiento independiente" de los hechos, la identificación de las personas fallecidas y desaparecidas, la depuración de las responsabilidades que correspondan y la adopción de mecanismos eficaces de alerta temprana, protección de menores y salvamento de vidas.

Unión con la izquierda portuguesa

En este mismo sentido, la izquierda portuguesa también exige que Marruecos no sea un país que organice el Mundial de 2030.

El portavoz del partido Livre, ha publicado un mensaje en redes sociales para asegurar que este partido "hará todo lo posible" para que su país no comparta organización con Marruecos.

"Ante lo sucedido, se requiere una decisión valiente: Portugal no puede ser cómplice de la organización conjunta del Mundial de 2030 con Marruecos. Por nuestra parte, Livre hará todo lo posible para evitar, lamentablemente, cualquier asociación con la organización del evento junto a un país que no ha demostrado ni la capacidad ni la confianza para inspirarse", ha instado.

Este partido del país luso también ha enviado una carta al Ejecutivo de su país y a la Federación de Fútbol para plantear que Marruecos no participe en la organización del Mundial 2030 junto con España y Portugal.