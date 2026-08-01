La prensa oficialista marroquí se pregunta "cuántos dramas humanos" costará "reintegrar Ceuta y Melilla a su entorno"

Dos jóvenes llegan a nado, este viernes, a la playa del Tarajal, en Ceuta. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA La prensa oficialista marroquí califica como insostenible la soberanía española sobre Ceuta y Melilla tras la reciente crisis migratoria. El diario Le360 sostiene que la integración de Ceuta y Melilla en Marruecos es una salida inevitable a largo plazo, impulsada por factores geográficos y demográficos. Según la prensa marroquí, la reciente avalancha migratoria se desencadenó por una convocatoria viral tras una sentencia que impide devoluciones en caliente. El balance provisional de la crisis deja al menos 57 muertos recuperados en aguas cercanas a Ceuta y decenas de desaparecidos y heridos graves.

La prensa oficialista del Gobierno de Marruecos sostiene que la crisis migratoria de esta semana ha puesto en evidencia que resulta "insostenible" mantener la soberanía española sobre Ceuta y Melilla.

Y se pregunta abiertamente cuántas vidas humanas costará que ambas ciudades autónomas "se reintegren en su entorno natural, Marruecos".

La avalancha migratoria del jueves "vuelve a poner bruscamente de relieve la anomalía geopolítica de Ceuta y Melilla, dos ciudades ocupadas en territorio marroquí cuyo estatus actual es, a todas luces, insostenible", indica el diario Le360, considerado muy próximo a la Familia Real de Mohamed VI.

En un artículo de análisis sobre los trágicos hechos de esta semana, este diario del régimen de Rabat argumenta que "la restitución de Ceuta y Melilla", es decir, su incorporación a Marruecos, "se perfila como una salida ineludible a largo plazo, impulsada por la confluencia de la geografía, la demografía y el sentido común".

Y concluye: "La cuestión central ya no es determinar si estas ciudades se reintegrarán en su entorno natural, Marruecos, sino en cuánto tiempo ocurrirá y cuántos dramas humanos deberán lamentarse hasta entonces".

Y describe con las siguientes palabras la vulnerabilidad de ambas ciudades: "Resulta difícil concebir que parcelas de territorio situadas en Marruecos sigan siendo reclamadas como españolas cuando tan solo un estrecho brazo de mar las separa de Fnideq (en el caso de Ceuta) o de Nador (en el de Melilla); una franja marina que puede cruzarse con aletas y una cámara de neumático".

La prensa del régimen de Mohamed VI se muestra convencida de que la solución acabará imponiéndose por su propio peso.

"La realidad territorial y demográfica termina por imponerse. Ceuta —ubicada en Marruecos, en el continente africano, con una población mayoritariamente musulmana y dependiente de su entorno marroquí inmediato— no puede mantenerse indefinidamente como una ciudad española incrustada en suelo marroquí", indica el artículo.

Le360 ha hecho un amplio despliegue sobre los dos acontecimientos que coincidieron el pasado jueves: la avalancha migratoria de 60.000 personas sobre Ceuta y la Fiesta del Trono, celebrada 27 años después de que Mohamed VI asumiera la sucesión.

Sobre el primero de estos acontecimientos, destaca que el presidente Pedro Sánchez ha "alabado la cooperación eficaz con Rabat para descongestionar la ciudad ocupada" y ha expresado "su agradecimiento a Marruecos ante una presión migratoria sin precedentes".

Y asume íntegramente la versión de los hechos ofrecida tanto por Sánchez como por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Asegura que el "desencadenante" de la avalancha migratoria del jueves fue "una convocatoria difundida a través de las redes sociales y el boca a boca que se propagó rápidamente", a raíz de la sentencia del Supremo que impide las devoluciones en caliente cuando la llegada de los inmigrantes se produce por mar.

"En pocas horas", relata, "el mensaje convenció a cientos de personas de converger hacia Fnideq, el punto de reunión más cercano a Ceuta, del que sólo la separa una valla metálica y un espigón marítimo".

En contra de lo que han informado fuentes policiales españolas, el diario del régimen de Mohamed VI asegura que el 60% de los inmigrantes concentrados para asaltar Ceuta eran argelinos, y sólo un 35% eran "nacionales marroquíes, principalmente jóvenes atraídos por los rumores de impunidad y de una regularización inmediata".

De este modo, confirma el "efecto llamada" provocado por la regularización masiva de inmigrantes que los principales líderes de la UE reprochan a Pedro Sánchez.

"Lanzarse al mar desde las playas de Fnideq rumbo a Ceuta representa una travesía de alto riesgo", explica la publicación, ya que "la zona está expuesta a fuertes corrientes marítimas y a intensos remolinos a lo largo del espigón".

Y explica que "el balance provisional es trágico: al menos nueve muertos confirmados cuyos cuerpos fueron rescatados en Ceuta, una veintena de desaparecidos y varios heridos graves".

En realidad, según el último dato oficial que ha facilitado este sábado el ministro Fernando Grande-Marlaska, ya son 57 los cadáveres que las fuerzas de seguridad han recuperado de las aguas, ante la playa del Tarajal.