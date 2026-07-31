Marruecos castiga a España con un asalto a Ceuta tras el aval del Sánchez a la nacionalidad para los saharauis y su foto en Argel

La ley de nacionalidad para saharauis reconoce los vínculos históricos con España, facilita el acceso a la ciudadanía y ha generado malestar en Marruecos.

El Gobierno español ha movilizado a las Fuerzas Armadas y reforzado la vigilancia en Ceuta ante la llegada de unas 20.000 personas, reabriendo instalaciones cerradas por falta de personal.

Fuentes de seguridad interpretan la oleada migratoria como una "demostración de fuerza" de Rabat, similar a la crisis de mayo de 2021, usando la presión migratoria como instrumento diplomático.

Marruecos ha facilitado una entrada masiva de migrantes en Ceuta tras la aprobación en España de la ley que otorga la nacionalidad a los saharauis y la visita de Pedro Sánchez a Argelia.

Marruecos ha elegido el momento para pasar factura a España. La entrada masiva de migrantes a nado en Ceuta estos últimos días, con miles de personas en pocas horas, llega justo después de dos gestos que en Rabat no han sentado nada bien.

La ley que da la nacionalidad española a los saharauis, aprobada este mes en el Congreso, por un lado, y la fotografía de Pedro Sánchez en Argel, por otro.

El presidente español visitó la capital argelina el día después de que la Selección ganara el Mundial. Su homólogo, Abdelmadjid Tebboune, celebró la victoria con una tarta ante las cámaras, una imagen que se viralizó y que fue percibida en Rabat como un gesto de acercamiento entre Madrid y Rabat.

Fuentes de seguridad consultadas por EL ESPAÑOL sitúan ambos episodios en el origen de la respuesta marroquí. Manos de la Guardia Civil consultados por EL ESPAÑOL, interpretan la oleada migratoria como una "demostración de fuerza" de Marruecos, similar a la vivida en mayo de 2021.

A su juicio, la escasa o nula colaboración de las autoridades marroquíes para frenar las salidas refuerza la sospecha de que Rabat ha decidido utilizar de nuevo la presión migratoria como instrumento diplomático.

Mapa que muestra el pico de entradas de los inmigrantes a Ceuta. Narrativas Digitales EE

Porque la fotografía a las dos lados de la frontera terrestre de España con Marruecos es bien diferente. Mientras en Ceuta se ve a miles de inmigrantes llegando a nado y corriendo por el Tarajal, en la región de Tánger-Tetuán-Alhucemas el rey Mohamed VI celebra durante dos días la Fiesta del Trono con decenas de mandatarios y personalidades.

La realidad es que el Gobierno ceutí ha tenido que habilitar las naves que había cerrado por falta de personal tras la entrada de alrededor de 20.000 mil personas, según estima el Gobierno de Juan Jesús Vivas en base a los datos de la Guardia Civil.

"Han abierto una nave y han reforzado la vigilancia de personal de la otra", explica una persona experta en seguridad a EL ESPAÑOL.

De hecho, el Gobierno central va a movilizar a las Fuerzas Armadas para apoyar y reforzar a la Guardia Civil para mantener la seguridad en la ciudad autónoma.

Crisis migratoria

La presión migratoria alcanza niveles críticos y la ciudad autónoma afronta uno de los momentos más complicados de los últimos años.

Este escenario con más de dos mil personas migrantes a nado a Ceuta en unas horas recuerda al escenario de mayo de 2021 cuando Marruecos rompió las relaciones diplomáticas con España por la acogida de Brahim Ghali, el secretario general del Frente Polisario, y relajó las frontera con Ceuta. Entonces entraron 12.000 personas en dos días a la ciudad autónoma, según los datos del presidente ceutí.

Además de Ceuta, no hay que perder de vista que el 8 de julio de 2026 Salvamento Marítimo rescató a 122 personas migrantes -9 mujeres y 12 menores- a bordo de la mayor lancha neumática vista hasta el momento en la ruta canaria. Fueron atendidos a 75 kilómetros de Arrecife hacinados en malas condiciones y con síntomas de deshidratación en una embarcación que normalmente transporta entre 75 y 80 personas como máximo.

De hecho, los servicios de emergencia vienen alertando desde principios de julio de la presencia de más embarcaciones precarias con personas migrantes cerca de Lanzarote, procedentes del sur de Marruecos y del Sáhara Occidental.

Un empresario ceutí que exporta a Marruecos lamenta en conversación con EL ESPAÑOL que "Europa nos tiene vendidos, no le importamos a nadie" y señala al país vecino como causante de la crisis migratoria que se vive en la ciudad autónoma. Otro vecino señala a Rabat, "todo viene ordenado de Marruecos, está claro. Lo que somos nativos de aquí lo sabemos".

Sin embargo, no hay intención de permitir el paso de personas desde Marruecos por la frontera de Melilla porque además de que hay partidos localistas que defienden "la prosperidad compartida", "Rabat ha desarrollado la parte colindante con la ciudad española y no le interesa ahuyentar a los inversores con más de 40.000 puestos creados", asegura a EL ESPAÑOL un miembro de la inteligencia extranjera.

Ley de nacionalidad a saharauis

Este mes de julio, la ley que da la nacionalidad a los saharauis fue votada en el Congreso por la mayoría, incluido el gobierno de coalición. El PSOE intentó que no aparecieran alusiones al pueblo saharaui para no enfadar a Marruecos.

El Grupo Socialista, por indicación del Ministerio de Asuntos Exteriores, según informó El País, presentó dos enmiendas para suprimir las menciones que en el preámbulo de la propuesta se hacen al "pueblo saharaui" y cambiarlas por "población saharaui" o "saharauis" a secas, con el objetivo de no molestar a Marruecos. Las dos enmiendas socialistas se votaron por separado y fueron derrotadas.

Esta ley permitirá facilitar el acceso a la nacionalidad española a las personas nacidas en el Sáhara Occidental bajo administración española, extender sus efectos a sus descendientes directos en determinadas circunstancias y reducir de 10 a 2 años el plazo de residencia exigido para solicitar la nacionalidad española por residencia. En definitiva, reconocería los vínculos históricos de miles de saharauis con España.

"El procedimiento de nacionalidad a los descendientes de saharauis "españoles" permita evitar la disyuntiva todo o nada individual de una parte significativa de la población refugiada en Tinduf tras los resultados o fracaso de la negociación", explicó a EL ESPAÑOL, Agustín Santos de Sumar, partido que impulsó la iniciativa.

De tal manera que el gobierno español por un lado apoya el plan de autonomía marroquí para impulsar las negociaciones entre Marruecos y el Frente Polisario en el marco de la Resolución 2797 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero por otro lado "quienes no quieran volver al Sáhara Occidental, la antigua colonia española, podrían venir a España.

Incluso en el Sáhara bajo autonomía marroquí, como ciudadanos españoles, podrían alegar protección consular para la defensa de sus derechos sin tener que pedir nacionalidad marroquí o mantener la apátrida de Naciones Unidas", detalló Santos.

Visita a Argelia

En Ceuta, las fuentes de seguridad consultadas también apuntan a que la visita de Pedro Sánchez a Argelia el día después de ganar el Mundial ha molestado a Marruecos. "El problema creo que es la fotografía que se ha hecho Pedro Sánchez con el argelino -Abdelmadjid Tebboune-", sostiene un experto en vigilancia.

A pesar de que el presidente español intentó no hacer demasiado ruido durante su viaje oficial a Argel, en donde apenas estuvo unas horas, su homólogo quiso celebrar la victoria de la selección de fútbol español en el Mundial con una tarta, imagen que recorrió el mundo. Y, por supuesto, la prensa nacional marroquí se hizo eco del encuentro con desprecio y sorna en titulares como "Argelia capitula ante Sánchez y extiende la alfombra roja" y tildó la visita de "breve", pero "elocuente".