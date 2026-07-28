[El audio de la directora de la Guardia Civil: "Leire me dijo 'los mensajes de Sánchez y Ábalos los ha filtrado la UCO'"]
[Puente utiliza la Emergencia para erigirse en repuesto de Sánchez contra el PP: 'Tengo derecho a alzar la voz, no callaré']
-
El juicio del 'caso Kitchen' concluye este martes con el informe final de la defensa del exchófer de Bárcenas
El juicio del caso Kitchen quedará visto para sentencia este martes, cuatro meses después de su inicio el pasado 6 de abril, con el informe final de la defensa del que fuera chófer del extesorero del PP Luis Bárcenas, y después de que los ocho acusados decidan acogerse o no a su derecho a la última palabra.
El informe de la defensa de Sergio Ríos Esgueva pondrá por tanto el colofón a este juicio que gira en torno a un presunto operativo parapolicial para sustraer a Bárcenas documentación o grabaciones que pudieran comprometer al PP o a sus dirigentes.
Una operación que, según la Fiscalía y las acusaciones, fue ordenada en 2013 por la cúpula de Interior durante el gobierno de Mariano Rajoy, cuyos máximos representantes entonces, el exministro Jorge Fernández Díaz y su número dos Francisco Martínez, se sientan en el banquillo de los acusados y se enfrentan a sendas peticiones del fiscal de 15 años de cárcel.
-
Feijóo se reúne con Keiko Fujimori en la víspera de su toma de posesión como presidenta de Perú
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha mantenido un encuentro con la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, en la víspera de la toma de posesión de la nueva mandataria.
En unas fotos difundidas por el PP, Feijóo también ha estado acompañado por la exministra de Sanidad Ana Pastor y la eurodiputada Dolors Montserrat, donde aparece saludando y hablando con Fujimori. Asimismo, el líder de la oposición ha intervenido en un acto junto a la presidenta peruana y otros dirigentes políticos.
Feijóo ha viajado hasta Lima para asistir a la ceremonia de transmisión del mando supremo del país latinoamericano, que tendrá lugar este martes 28 de julio.
"Es mucho más que una toma de posesión", ha afirmado este lunes la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, en una rueda de prensa en la sede del partido. Según ha defendido, este viaje refleja "el compromiso del PP con la democracia, la libertad y el fortalecimiento de los lazos entre España y las democracias iberoamericanas".
-
Dos empleadas del PSOE declaran como testigos ante el juez del 'caso Leire Díez'
Dos empleadas del PSOE están citadas este martes como testigos ante el juez que investiga presuntas maniobras contra causas judiciales que afecten al partido o al Gobierno, y quien les ha pedido que entreguen sus comunicaciones entre abril de 2024 y junio de 2025 con el exdirigente Santos Cerdán y otros investigados.
En concreto, el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz quiere las comunicaciones que se cruzaron con Cerdán, con la gerente del partido Ana María Fuentes, con el exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE y expresidente de Correos Juan Manuel Serrano y con la exmilitante Leire Díez.
Un requerimiento que, no obstante, les hará este martes en su condición de testigos. Es decir, la información que aporten "no podrá ser utilizada en su contra", si bien serán apercibidas asimismo de "su obligación de colaborar con la Justicia", según acordó el juez al citarlas.
Las dos empleadas realizaron tareas dentro de la Secretaría de Organización socialista como comprar billetes a Leire Díez, un elemento con el que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostenía que Cerdán había puesto la estructura del PSOE a disposición de una "estructura criminal" que buscaba "proteger al PSOE y/o el Gobierno, con ocasión de una serie de causas judiciales".
Hace unas semanas el juez levantó la imputación de estas dos trabajadoras, las citó como testigos y denegó también la autorización para clonar sus móviles, que permanecen en custodia policial y les serán devueltos este martes.
-
Sánchez hará balance del curso político con el mensaje de que la legislatura aún tiene recorrido
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hará hoy el tradicional balance del curso político que termina asegurando que, pese a las dificultades para lograr acuerdos, la legislatura aún tiene recorrido y quedan cosas por hacer antes de las elecciones en 2027.
Sánchez comparecerá en el Palacio de la Moncloa tras la última reunión del Consejo de Ministros antes del paréntesis veraniego y en la que se aprobarán medidas como la declaración de zonas gravemente afectadas por emergencias los territorios damnificados por incendios forestales en los últimos días.
Sánchez, según han señalado a la agencia Efe fuentes del Ejecutivo, resaltará de nuevo los buenos datos económicos de España y reiterará el compromiso total contra la corrupción, asunto que ha marcado gran parte del curso político por la serie de casos que han afectado al PSOE y al Ejecutivo.