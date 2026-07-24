[Zapatero alega que quienes le vinculan a Plus Ultra lo hacen hoy como 'estrategia de defensa' pero las pruebas contra él están en whatsapps de hace seis años]
[De PP a Podemos, todos contra el 'retiro dorado' de Díaz en la OIT: "La afiliada de CCOO mejor pagada"]
-
Sánchez preside una reunión del Comité Estatal de Emergencias para evaluar los incendios
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside esta mañana una reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD), para evaluar la situación de los incendios forestales que afectan a las comunidades de Madrid y Castilla y León.
A la reunión, que comenzará a las 9:30 horas en el Palacio de la Moncloa, asiste el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, por vía telemática desde el Puesto de Mando Avanzado de Cenicientos (Madrid) donde sigue la evolución del fuego.
Media hora antes, a las 9:00, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, preside la reunión de seguimiento de la evolución de los fuegos en el Centro de Coordinación de la Información Nacional de Incendios Forestales, en Madrid.
El Gobierno declaró anoche la emergencia de interés nacional en el territorio de la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila (Castilla y León) por la evolución de los incendios forestales declarados en Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias (Madrid) y Burgohondo (Ávila).
-
La nueva líder de Sumar reivindica agotar la legislatura: "No estamos aguantando, estamos gobernando"
La nueva líder de Movimiento Sumar, Verónica Martínez Barbero, reivindica agotar legislatura pese a las causas judiciales que afectan a sus socios de Gobierno del PSOE, ya que asegura que no están "aguantando", sino que están "gobernando", y por ello insta a los socialistas a seguir adoptando medidas.
En una entrevista con la agencia Efe poco después de ser nombrada coordinadora del partido Movimiento Sumar junto a la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, Barbero ha comentado que el PSOE "desde el principio se planteó una legislatura de aguantar, de gestionar lo existente", pero asegura que ellos no.
"Nosotros no estamos aguantando, estamos gobernando", ha añadido en referencia al espacio Sumar, integrado por los partidos Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes.
En su opinión, es necesario seguir adoptando medidas en lo que queda de legislatura y cita entre las prioridades de Sumar el registro horario, la prestación universal por crianza y más iniciativas sobre vivienda, como el real decreto ley con la prórroga de los alquileres que acaban de pactar con el PSOE.
-
Feijóo pide a las administraciones una respuesta "a la altura" ante los incendios: "Hay un gran riesgo para los vecinos"
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha enviado un mensaje de ánimo a los afectados por los diferentes incendios forestales y ha advertido de que la compleja situación "requiere de una respuesta de las administraciones a la altura".
Feijóo, que a través de sus redes sociales ha pedido "máxima precaución", ha advertido de que la situación "es muy complicada y requiere de una respuesta de las administraciones a la altura de un momento tan excepcional".
Mucho ánimo a todas las personas que se están viendo afectadas por los incendios y a los servicios de emergencias que los están atendiendo.— Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) July 23, 2026
He contactado con @IdiazAyuso, quien me informa de que con tantos fuegos simultáneos en diferentes comunidades hay un gran riesgo para…
"Mucho ánimo a todas las personas que se están viendo afectadas por los incendios y a los servicios de emergencias que los están atendiendo", ha escrito en X, donde también ha indicado que está en contacto con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
"Me informa de que con tantos fuegos simultáneos en diferentes comunidades hay un gran riesgo para muchos vecinos y sus bienes", ha explicado.