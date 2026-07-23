Zapatero afirma que las joyas de su caja fuerte "no tenían ni uso ni destino, ni afán patrimonial. Estaban ahí y ya está"

Las claves

Las claves Generado con IA Zapatero niega haber realizado gestiones para favorecer el rescate de Plus Ultra o haber dado instrucciones para crear una sociedad offshore en Dubái. El expresidente asegura que las joyas halladas en su caja fuerte fueron regalos de cortesía sin intención de ocultarlas ni defraudar a Hacienda. Niega que sus hijas hayan actuado como testaferros y sostiene que podrán justificar los trabajos realizados para la empresa Análisis Relevante. Zapatero rechaza que Análisis Relevante fuera una sociedad pantalla para canalizar comisiones y defiende que su labor fue la de consultor.

Zapatero lo niega todo. Dos meses después de ser imputado en el caso Plus Ultra, el expresidente ha roto su silencio en una entrevista en TVE, en la que ha recalcado que no hizo ninguna gestión para favorecer el rescate de la compañía aérea.

También ha negado que diera instrucciones para crear una sociedad offshore en Dubai: "Sería como que yo diera instrucciones para ir a la luna, una invención", ha aseverado, rotundo.

En una entrevista con Javier Ruiz en el programa Mañaneros de TVE, José Luis Rodríguez Zapatero ha asegurado que dará todas las explicaciones ante el juez sobre las joyas, valoradas en 1,3 millones de euros, que la UDEF halló en su caja fuerte de Ferraz.

Según ha asegurado, fueron "un regalo personal, de cortesía, de hace muchos años".

Zapatero ha garantizado que nunca tuvo "intención de defraudar" a Hacienda al ocultar estas joyas, ni se preocupó por su valor: "Nunca he entrado en una joyería", ha llegado a decir.

"Ni afán patrimonial, ni uso ni destino", ha insistido, "estaban ahí y nada más".

Y ha anticipado que presentará un informe pericial para contradecir el valor de 1,3 millones de euros fijado por la pericial que encargó el juez Calama.

Por respeto a la Justicia, ha dicho, no va a dar más detalles sobre el origen de esas joyas hasta que vuelva a comparecer ante el instructor: "Ante el juez voy a dar todas las explicaciones".

Javier Ruiz le ha recordado que, tras llegar a Moncloa, impulsó y publicó en el BOE un Código de Buen Gobierno que impedía a los altos cargos quedarse con regalos que vayan más allá de los "usos de cortesía".

"Será interpretable como todo", ha dicho sobre el código ético que él mismo impulsó.

Aunque ha convenido en que "cuando la historia sucede y repasas, evidentemente quizá hubiera tomado otra decisión".

En este momento no se plantea devolverlas al Estado: "Es que no las tengo, están incautadas por la Policía", ha recordado.

Y ha zanjado el asunto explicando que, personalmente, "me producen una alergia profunda".

La confesión de 'Julito'

Zapatero ha evitado responder si se siente traicionado por su amigo Julito Martínez, quien el martes declaró ante el juez que el expresidente del Gobierno era en realidad quien tomaba las decisiones y captaba los clientes de la consultora Análisis Relevante, aunque no figuraba oficialmente como accionista ni directivo.

Zapatero ha confirmado que le une "una amistad desde hace años" con Julito Martínez y ha atribuido su confesión ante el juez a una "estrategia de defensa".

🔵Zapatero rompe su silencio en 'Mañaneros 360'



Zapatero, sobre el cambio de versión de Julio Martínez: "No entro en su estrategia de defensa"#Mañaneros23Jhttps://t.co/CfpoB4nErB pic.twitter.com/H2c0ay9QCN — Mañaneros 360 (@MananerosTVE) July 23, 2026

"No va conmigo, ni mi código de conducta", ha dicho el expresidente, "renegar de que he tenido una amistad dilatada en el tiempo con él. Las relaciones humanas tienen su ámbito y hay que separarlo de un proceso judicial", ha agregado.

"Cada uno tenemos nuestra estrategia de defensa", ha dicho Zapatero, para explicar las versiones diametralmente opuestas que ambos han dado al juez.

Sus hijas

Julito Martínez también confirmó ante el magistrado que Análisis Relevante abonaba una asignación fija a la empresa de las hijas de Zapatero, Whathefav (inicialmente 3.000 euros al mes, aunque esta cantidad se elevó luego hasta los 5.000 euros al mes).

En teoría, Whathefav realizaba a cambio la maquetación de los informes de asesoría, aunque las hijas de Zapatero siguieron recibiendo luego esta asignación, sin prestar ningún servicio.

"No voy a hablar por Whathefav", ha dicho inicialmente Zapatero a preguntas de Javier Ruiz, aunque ha garantizado que sus hijas aportarán al juzgado todos los "trabajos y contratos" para justificar el cobro de estas cifras.

"¿Sus hijas han servido de testaferros" para canalizar pagos al expresidente?, ha preguntado Javier Ruiz.

"Me parece una pregunta increíble", ha protestado Zapatero, "lo que faltaba es que por mi cabeza yo hubiera implicado a mis hijas para que fueran testaferros. ¡Por favor!".

Una sociedad 'pantalla'

Zapatero ha negado rotundamente que Análisis Relevante fuera una sociedad pantalla para canalizar los pagos de la comisión del 1% del rescate de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a Plus Ultra.

Según ha explicado, Análisis Relevante fue constituida "antes de la pandemia" por Julito Martínez y "otros socios".

"Yo acepté ser su consultor, y me pareció normal cobrar por mi labor de consultor", ha dicho el expresidente, "en el procedimiento judicial lo voy a demostrar".

Una 'offshore' en Dubai

El expresidente ha reconocido que probablemente participó en la comida del restaurante Portonovo ("la comida debió existir, porque la tiene registrada Gertrúdis Alcázar" en su agenda), en la que según la Udef se acordó crear una sociedad offshore en Dubai para canalizar nuevos pagos y sustraerlos al control de Hacienda.

Zapatero ha negado este último extremo: "Me parece una inferencia, una deducción insólita".

"La primera vez que oí el nombre de la offshore de Dubai fue cuando lo lei en los medios", ha dicho al respecto, "es una invención absoluta que yo di orden de crearla".

"No voy a juzgar el trabajo de la policía ni del juez", ha agregado, "pero evidentemente los hechos son los que son y los que acusan son los que deben demostrar".

Que él dé instrucciones para crear una offshore sería, ha dicho, "como que yo diera instrucciones para ir a la luna, una invención".

Y ha remachado, rotundo: "No he creado una offshore con Julio Martínez, ni con nadie".

El expresidente Zapatero declaró el pasado 17 de junio ante el juez José Luis Calama, imputado por los presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, delito fiscal y contrabando.

En dos escritos dirigidos al juez, los dos máximos directivos de Plus Ultra, Julio Martínez Sola y Roberto Roselli, han expuesto que pactaron pagar a Análisis Relevante una comisión del 1% del rescate de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la línea aérea.

Estos pagos se camuflaron con facturas falsas por supuestos informes de asesoramiento, según los citados testimonios.

Julito Martínez explicó que estos pagos se realizaban por las gestiones que Zapatero realizó ante el Gobierno de Pedro Sánchez para conseguir el rescate.

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