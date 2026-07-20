Trump apostó por Messi, dedicó un frío saludo a Sánchez... y se coló en la foto de la victoria tras entregar el trofeo a Rodri

La final contó con la presencia de líderes internacionales como los Reyes de España, la presidenta de México y el presidente de Canadá, en un ambiente tenso y solemne.

Tras entregar el trofeo a Rodri, Trump intentó colarse en la foto de la celebración, pero Gianni Infantino lo apartó para no restar protagonismo a los jugadores españoles.

El saludo entre Trump y Pedro Sánchez en el palco del MetLife Stadium fue frío y meramente protocolario.

Donald Trump apostó por Leo Messi y mostró simpatía por Argentina antes de la final del Mundial entre España y Argentina.

Trump en estado puro. Apostó por Leo Messi, saludó con frialdad a Pedro Sánchez en el palco del estadio MetLife de Nueva Jersey y se mostró contrariado por la derrota de Argentina.

Pero finalmente, tras felicitar uno a uno a los jóvenes jugadores de la selección española, se dejó llevar por su alegría e intentó colarse en la foto de la celebración.

Tuvo que apartarlo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para evitar que robara el protagonismo a los vencedores del Mundial.

El esperado saludo entre Donald Trump y Pedro Sánchez en el palco del estadio MetLife fue un mero gesto de cortesía.

No fue el principio de una gran amistad, ni el escenario de la reconciliación entre ambos, cuya relación ha sido un carrusel de emociones en los últimos meses.

Como los 120 minutos de suspense que condujeron a la victoria de España frente a Argentina.

El propio palco parecía la Conferencia de Helsinki en plena Guerra Fría.

Donald Trump mantuvo el saludo militar con gesto solemne, mientras Jennifer Hudson (ganadora del Óscar a la mejor actriz de reparto en 2007 por su papel en Dreamgirls) interpretaba el himno de EEUU.

A un lado, junto a Melania Trump, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente de Canadá, Mark Carney.

Sheinbaum ha mantenido tensiones tanto con el Rey Felipe VI (al que exigió con éxito que pidiera perdón por la Conquista de América) como con Trump (quien le ha acusado de connivencia con los grandes cárteles de la droga en México).

Al otro lado del presidente de EEUU, Infantino, Felipe VI, la Reina Letizia y Pedro Sánchez, sin Begoña Gómez (pese a que ya ha recuperado el pasaporte).

La suerte estaba echada.

A su llegada al estadio MetLife de Nueva Jersey, antes de iniciarse el partido, Trump no había ocultado sus simpatías por Argentina.

.@POTUS on today's @FIFAWorldCup final: "I won't pick sides — I just think it's very hard to bet against Messi." 👀 pic.twitter.com/26Z4Tt9vZM — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 19, 2026

"¿Argentina o España?", le preguntó una reportera de televisión a su llegada.

“Sabía que me lo ibas a preguntar. ¡Lo pensé mucho!", replicó el presidente estadounidense, "no tomaré partido, pero creo que es muy difícil apostar en contra de Messi".

Trump reconoció que no es un experto en fútbol, a diferencia de su hijo Barron, que es "uno de los mayores fanáticos del deporte".

Pero mostró su admiración por Pelé (al que vio jugar en los años 70, cuando se incorporó a la plantilla del New York Cosmos), por Cristiano y Messi.

"Conocí a Messi recientemente, y también conozco a Cristiano", explicó, "y creo que ambos llevan una vida muy hermosa. De hecho, probablemente mucho más fácil que la mía. En realidad, si me dieran la oportunidad, cambiaría mi vida por la de uno de ellos durante aproximadamente un mes".

También el Rey Felipe VI transmitió sus vibraciones y su entusiasmo al llegar al estadio, antes de saludar al anfitrión.

Los reyes en los micrófonos de TVE:



"Esta @SEFutbol vuelve a enamorar (...) Vamos a ver una final espectacular entre dos países que son hermanos"#OjaláLaSegunda 🌟🌟 #MundialRTVE



⭕ https://t.co/yN1fXPsEC1 pic.twitter.com/VJIMbTI6Fe — RTVE (@rtve) July 19, 2026

Ante las cámaras de TVE, reconoció sentir "nervios pero también con confianza", porque "esta selección vuelve a enamorar como lo hicieron otros, sus mayores en 2010".

El Rey anticipó que estábamos ante "un gran espectáculo" y "una final espectacular entre dos países, que en el fondo son dos países hermanos".

"Dos grandes naciones con dos increíbles selecciones", recalcó.

Y el presidente Pedro Sánchez emuló al cronista deportivo Mariano Rajoy.

Destacó el "acierto en la estrategia" de Luis de la Fuente y las virtudes de un equipo "muy joven, muy diverso, pero tiene un espíritu de resiliencia y superación muy intenso".

"Estamos ante la final soñada", dijo el presidente español, "un día histórico que vamos a recordar todos".