Óscar Puente: "Si yo fuera Puigdemont me plantaba hoy en España y que me detengan. Vamos a ponernos colorados"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, el pasado 1 de julio en Valladolid. Claudia Alba Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Óscar Puente anima a Carles Puigdemont a regresar a España tras la sentencia del TJUE sobre la amnistía, considerándolo un acto de liderazgo político. El ministro critica que parte de la Justicia española intente incumplir la ley de amnistía y cuestiona su legitimidad frente al poder legislativo. Félix Bolaños defiende la ley de amnistía como un acto de reconciliación para Cataluña y pide al Supremo y al Constitucional que aceleren su aplicación. Bolaños acusa al PP y Vox de difundir "patrañas" sobre la ley y considera suficiente el castigo de los líderes independentistas por su exilio.

"Si yo fuera el señor Puigdemont me plantaba hoy en España y que me detengan". Así de contundente se ha mostrado Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, en los micrófonos de Radio Nacional tras conocerse la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Ha señalado que eso sería un gesto de liderazgo político y una decisión coherente con lo que dice la legislación española, el TJUE y el Tribunal Constitucional.

"Si el Gobierno de España ha tramitado una ley pues chico, vamos a ponernos colorados. ¿No dicen eso de que más vale un minuto colorado que toda la vida amarillo?", se ha preguntado.

En su opinión, "hay cosas que son insostenibles" y a las que "hay que plantar cara de una vez".

Ha puntualizado que no sabe qué decisión va a tomar Puigdemont, una vez que el TJUE ha resuelto que la ley de amnistía es conforme al derecho comunitario, no menoscaba la directiva europea sobre terrorismo y que amnistiar la malversación no daña las finanzas europeas.

Pero ha insistido que, tras este fallo, el expresidente catalán "lo tiene a huevo" para regresar, aunque sea detenido y llevado a prisión.

"Si yo no puedo circular libremente por un país que ha decidido libremente que yo sea libre, pues chico, vamos a ponernos todos colorados de una vez, dicen que más vale un minuto colorado que toda la vida amarillo, yo lo haría", ha insistido.

Ante la sorprendente respuesta de Puente el presentador del programa, Juan Ramón Lucas, se ha mostrado sorprendido. Y el ministro de Transportes se ha mantenido firme: "Yo le digo lo que yo haría, que es tomar una decisión coherente con lo que ha fallado la Justicia europea".

El ministro ha considerado "tremendamente complicado de entender que la Justicia española intente incumplir" la ley de amnistía y que se sostenga que "no se va a aplicar con carácter inmediato".

El fallo del TJUE acredita, a su juicio, que hay una parte del poder judicial en España que no respeta la legitimidad del poder legislativo, que cuestiona su capacidad para decidir cómo regula la vida del país y que cree que está por encima de él.

Respecto al perfil polémico que se le atribuye en Twitter (X), Puente ha señalado que "antes que ministro soy ciudadano. Yo sería opinador político aunque no estuviera en el cargo".

Y pese a estar en el Gobierno se ha quejado de que "algunos tienen patente de corso en este país".

"Yo voy a seguir usando mi cuenta de Twitter siendo fiel a una filosofía de vida que resume muy bien Bruce Lee: "Be water, my friend (tienes que ser como el agua, amigo)".

"Hasta aquí he llegado siendo así y no voy a cambiar a estas alturas. Tengo 57 años y así es difícil cambiar", ha rematado.

Bolaños contra la derecha

Félix Bolaños, ministro de Justicia, ha afirmado que la ley de amnistía es "la reconciliación de toda una generación de catalanes" y ha pedido al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional que aceleren los recursos para aplicarla a todos los implicados en el procés.

En una entrevista en el programa Hoy por hoy de la Cadena Ser, Bolaños ha acusado al PP y a Vox de lanzar "patrañas" sobre la ley y les ha pedido que pidan perdón por lanzar "insultos gravísimos" y sacar a miles de españoles a la calle para tratar de "cronificar el conflicto".

El ministro ha defendido que el Gobierno tenía "convicción" a la hora de abordar la ley más allá de una necesidad de aritmética parlamentaria respecto a los votos de Junts y que la norma ha hecho las instituciones "más sólidas". Aunque ha reconocido que tuvo una opinión "más formada" tras estudiarla "en profundidad" después de las elecciones generales del 23-J.

También se ha referido a las acusaciones de que la amnistía suprime la sedición de los líderes independentistas y a los 400 condenados. "Castigo tuvieron, los que fueron condenados y los que no han sido condenados. Parece suficiente castigo estar fuera de tu casa siete u ocho años", ha dicho en relación al expresident Carles Puigdemont.