Albares echa el resto en la ley de nietos: la Embajada en Paraguay nacionaliza bisnietos y el cónsul de Caracas anima a tataranietos

Hasta el 30 de abril, 557.709 personas ya habían obtenido la nacionalidad española por esta vía y 2,6 millones han iniciado los trámites, superando la capacidad de la red consular.

No es necesario acreditar que el abuelo fuera español, basta con reconstruir la cadena familiar hasta el bisabuelo nacido en España y aportar la documentación requerida.

Oficialmente, la ley solo contempla a nietos, pero las representaciones diplomáticas están aceptando solicitudes de generaciones posteriores basándose en interpretaciones administrativas.

La Embajada de España en Paraguay y el Consulado en Caracas están tramitando nacionalizaciones para bisnietos e incluso tataranietos de españoles, ampliando el alcance de la Ley de Memoria Democrática.

La denominada ley de nietos ya es también la ley de los "bisnietos" e incluso de los "tataranietos".

Porque la interpretación que el Ministerio de Exteriores está haciendo de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática continúa ampliando el alcance de la norma aprobada por el Congreso.

Así lo evidencian documentos oficiales de distintas representaciones diplomáticas españolas disponibles en la web de Exteriores, que confirman que ya se están tramitando solicitudes de nacionalidad española de bisnietos e incluso tataranietos.

Uno de esos documentos corresponde a la Embajada de España en Asunción (Paraguay). Con un llamativo alarde tipográfico, las instrucciones destacan en mayúsculas y letra roja entre "BISNIETO", "NIETO" e "HIJO" y establecen una relación de requisitos diferente para cada supuesto.

En el caso de los "BISNIETO/A de un ciudadano originariamente español", entre la documentación exigida figuran las partidas de nacimiento del solicitante, de sus progenitores, de su abuelo y de su bisabuelo nacido en España, así como los certificados de matrimonio y defunción necesarios para acreditar toda la línea genealógica.

El formulario no exige demostrar que el abuelo fuera español, sino reconstruir la cadena familiar hasta el bisabuelo nacido en España.

De hecho, al abuelo ni siquiera lo identifica como español: lo define únicamente como "el abuelo/a perteneciente a la línea de parentesco del bisabuelo/a nacido en España".

Del abuelo y de los progenitores únicamente se pide el "certificado literal de nacimiento", "legalizado y apostillado por el país de origen", además de los de matrimonio y defunción cuando correspondan. Son los eslabones necesarios para acreditar esa línea de parentesco, nada más.

En otras palabras, basta con acreditar que el abuelo era hijo de ese bisabuelo nacido en España, con independencia de dónde naciera el propio abuelo.

Instrucciones de la Embajada de España en Asunción para la aplicación de la ley de nietos, donde se contemplan expresamente los supuestos de bisnietos. Ministerio de Asuntos Exteriores.

Esa referencia a los bisnietos es importante, ya que la Ley de Memoria Democrática, aprobada en octubre de 2022, no los contempla entre los potenciales beneficiarios de esta vía de acceso a la nacionalidad.

Es más, en una guía oficial de preguntas frecuentes del Consulado General de España en Caracas, el propio Ministerio reconoce abiertamente que la Ley de Memoria Democrática "no menciona a tataranietos ni bisnietos".

Pero, aun así, se confirma por escrito que las solicitudes de quienes tengan un bisabuelo o un tatarabuelo español "se están admitiendo a trámite en función de sus disposiciones interpretativas".

¿Qué significa "disposiciones interpretativas"? El documento no lo aclara. Lo que sí deja entrever es que estos expedientes no se están tramitando en aplicación directa del texto de la Ley de Memoria Democrática, sino de los criterios e instrucciones administrativas que el Gobierno ha ido aprobando para desarrollar la norma.

Preguntas frecuentes sobre la Ley de Memoria Democrática resspondidas por el Consulado General de España en Caracas (Venezuela). Ministerio de Asuntos Exteriores.

Esa guía del Consulado de Caracas contempla incluso la inscripción "post-mortem" de un bisabuelo fallecido para que pueda tramitarse el expediente de nacionalidad de un bisnieto.

Aunque el documento aclara que un fallecido no puede optar a la nacionalidad porque "no puede manifestar su voluntad", "en un trámite de bisnietos se puede llegar a inscribir 'post-mortem' a un ascendiente fallecido".

Esa inscripción sería "no constitutiva o con valor informativo" y permitiría completar la cadena de filiación del descendiente.

Polémica instrucción

En un principio, la Ley de Memoria Democrática se aprobó como una norma pensada para reparar a los represaliados del franquismo y a sus descendientes directos.

El texto que salió de las Cortes hablaba de exiliados por motivos políticos, ideológicos o de creencia.

Durante la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley, es decir, entre julio de 2021 y octubre de 2022, sólo hubo una referencia a otro tipo de exiliados: una enmienda de Ciudadanos que pretendía extender el acceso a la nacionalidad, pero que el Congreso rechazó en dos ocasiones.

Esa ampliación del perímetro de beneficiarios, sin embargo, acabó aplicándose a los pocos días por otra vía. La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, dirigida por Sofía Puente —hermana del ministro de Transportes—, firmó una instrucción que reinterpretaba el alcance de la norma y la voluntad del legislador.

"Se presumirá la condición de exiliado para todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955".

En la práctica, ese giro convierte el exilio en una presunción casi automática. O, dicho de otra forma, no es necesario acreditar una persecución concreta, basta con ser descendiente de un español de origen que abandonó el país en ese periodo.

Aunque lo hiciera por motivos puramente económicos.

Ahora, la documentación distribuida por las representaciones diplomáticas españolas evidencia una nueva extensión de la norma aprobada en el Congreso.

Según datos del propio Gobierno, ya hay unos 2,6 millones de personas que han iniciado los trámites para obtener la nacionalidad española a través de la ley de nietos, una cifra que ha desbordado la capacidad de la red consular.

A 30 de abril de este año, 557.709 personas ya habían obtenido la nacionalidad por esta vía.