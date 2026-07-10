El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se ha dirigido mediante una carta al presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, para afearle sus declaraciones en las que se ha referido al Gobierno como "banda de ladrones".

En la misiva, según informa Europa Press, Bolaños le ha expresado a Argüello su "sorpresa" ante su discurso en la Escuela de Verano organizada por la CEE, la Universidad Pontificia de Salamanca y la Fundación Pablo VI, en el que ha afirmado que "cuando un Estado olvida la ética se convierte en una banda de ladrones". "A las pruebas me remito", ha agregado el también arzobispo de Valladolid.

Bolaños ha calificado este "razonamiento" como "injusto" y "profundamente contraproducente". "Permítame hacerle una pregunta. ¿Qué le parecería si un miembro del Gobierno calificase a la Iglesia entera como banda de agresores sexuales, a las pruebas me remito?", ha planteado el ministro.

"Evidentemente sería falso y profundamente injusto", ha continuado Bolaños, quien ha subrayado que cuando han conversado sobre este asunto "jamás he caído en una descalificación de ese calibre".

Por todo ello, ha invitado al presidente de los obispos a que las relaciones entre ambas partes estén marcadas por "la moderación, el respeto y la justicia" en lugar de por "la exageración y el partidismo en favor de las fuerzas de la derecha y la ultraderecha".