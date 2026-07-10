[El informe de la UCO sobre Juanma Serrano extiende la sombra de la corrupción al propio origen del sanchismo]
[El Gobierno ve inexplicable el giro de Trump sobre España y niega más compromisos para aumentar el gasto militar]
-
Bolaños responde a Argüello (CEE): "¿Y si calificásemos a la Iglesia como una banda de agresores sexuales?"
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se ha dirigido mediante una carta al presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, para afearle sus declaraciones en las que se ha referido al Gobierno como "banda de ladrones".
En la misiva, según informa Europa Press, Bolaños le ha expresado a Argüello su "sorpresa" ante su discurso en la Escuela de Verano organizada por la CEE, la Universidad Pontificia de Salamanca y la Fundación Pablo VI, en el que ha afirmado que "cuando un Estado olvida la ética se convierte en una banda de ladrones". "A las pruebas me remito", ha agregado el también arzobispo de Valladolid.
Bolaños ha calificado este "razonamiento" como "injusto" y "profundamente contraproducente". "Permítame hacerle una pregunta. ¿Qué le parecería si un miembro del Gobierno calificase a la Iglesia entera como banda de agresores sexuales, a las pruebas me remito?", ha planteado el ministro.
"Evidentemente sería falso y profundamente injusto", ha continuado Bolaños, quien ha subrayado que cuando han conversado sobre este asunto "jamás he caído en una descalificación de ese calibre".
Por todo ello, ha invitado al presidente de los obispos a que las relaciones entre ambas partes estén marcadas por "la moderación, el respeto y la justicia" en lugar de por "la exageración y el partidismo en favor de las fuerzas de la derecha y la ultraderecha".
-
Sánchez acusa al PP de ir "contra" las personas dependientes, los trabajadores y las mujeres: "No son lapsus, son sus ideas"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado al Partido Popular de ir "contra las personas en situación de dependencia" y contra derechos como las bajas laborales o el "de las mujeres a decidir sobre su cuerpo", asegurando que "no son lapsus": "Son sus ideas".
En un mensaje en redes sociales, Sánchez ha hecho referencia a la ley del concebido no nacido -aprobada el pasado jueves en la Asamblea de Madrid-, las polémicas declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre las bajas y el absentismo laboral, y el 'no' de los populares a la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia este jueves en el Congreso.
La semana pasada, contra el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 9, 2026
Ayer, contra los trabajadores y su derecho a una baja laboral.
Hoy, contra las personas en situación de dependencia.
Así opina y actúa el PP de Alberto Núñez Feijóo. No son lapsus. Son sus…
"La semana pasada, contra el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Ayer, contra los trabajadores y su derecho a una baja laboral. Hoy, contra las personas en situación de dependencia", ha enumerado el jefe del Ejecutivo.
Sánchez ha continuado afirmando que "no son lapsus", sino que "son sus ideas". "Así opina y actúa el PP de Alberto Núñez Feijóo", ha agregado.
En la misma red social, el PSOE también ha sostenido que "el "no" permanente del PP" a medidas del Gobierno como la reforma de la ley de dependencia "pone en riesgo la protección de las familias más vulnerables". "El peor enemigo del PP es el propio PP", ha añadido la formación.