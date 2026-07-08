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[Leire confesó que tenía mucho trabajo "entre lo de Badajoz y lo de la esposa", afirma el exjefe de seguridad de Correos al juez]
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El CGPJ pide una reunión a Bolaños tras negarse a pagar los refuerzos a órganos colapsados: 12.500 casos paralizados
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado por unanimidad solicitar al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes una reunión urgente de la comisión mixta para abordar la decisión del departamento de Félix Bolaños de denegar el pago de medidas de refuerzo en órganos judiciales colapsados.
El pasado 29 de junio, el Ministerio comunicó al CGPJ que no renovará la asignación presupuestaria para 62 comisiones a jueces que venían reforzando Juzgados y Audiencias dedicados a litigios masivos de particulares contra entidades bancarias por cláusulas abusivas.
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El juez del 'caso Leire' interroga al abogado de Villarejo y a un empresario al que se pidió información de la jueza que investiga a David Sánchez
El juez Santiago Pedraz, que investiga el caso Leire, toma declaración hoy como testigo al abogado del excomisario José Manuel Villarejo y a un empresario, expresidente del C.D. Badajoz, que declaró que la exmilitante socialista le pidió información para desacreditar a la magistrada que investigaba al hermano del presidente del Gobierno.
El titular del Juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional continúa con la investigación de una presunta trama dedicada a intentar desestabilizar causas judiciales con impacto en el PSOE o en el Gobierno, un procedimiento en el que están investigados la fontanera Leire Díez o el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.
Ante el juez está citado en primer lugar el letrado del excomisario Villarejo, quien será interrogado acerca del supuesto pacto que según los investigadores Leire Díez habría ofrecido al policía, por el que esperaba obtener información sobre jueces, fiscales, el Gobierno de Mariano Rajoy o el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, según un archivo que le fue incautado.
El letrado de Villarejo ya declaró ante la Guardia Civil y sostuvo que Leire Díez había ofrecido un pacto con la Fiscalía al excomisario, pero que el fiscal que lleva el caso se negó a explorar un acuerdo.
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El juez reactiva el 'caso Koldo' con la declaración de un guardia civil destinado en Transportes y el propietario de Soluciones de Gestión
El juez de Ismael Moreno reactiva hoy el caso Koldo con nuevas declaraciones: las de José Luis Rodríguez, un subteniente de la Guardia Civil que resaltó en el juicio al exministro José Luis Ábalos el "acceso permanente" del comisionista Víctor de Aldama al Ministerio de Transportes, y de Íñigo Rotaeche, propietario de la empresa Soluciones de Gestión, sobre la que pivota la trama de las mascarillas.
Tras estas dos comparecencias, el magistrado de la Audiencia Nacional ha citado para el próximo 20 de julio a Jésica Rodríguez, la expareja del exministro José Luis Ábalos, a Joseba García, hermano Koldo García, y a Ignacio Zaldívar, ex alto cargo de Adif, en relación al enchufe de la primera en las empresas públicas Ineco y Tragsatec.
Los tres fueron imputados por estos hechos recientemente, tras la sentencia del Tribunal Supremo que condenó por el caso mascarillas a Ábalos, Koldo García y a Aldama, si bien a este con una pena más leve que le ha sido suspendida por su colaboración con la Justicia.
No es el caso de los citados hoy. En la querella de la Fiscalía Anticorrupción que dio lugar al caso Koldo ya se mencionaban los supuestos "encuentros" que habría mantenido este subteniente -destinado en la seguridad del complejo de Nuevos Ministerios- con Koldo García entre 2022 y 2023 y su vinculación con el Grupo Cueto, que según sospechan los investigadores "controla la actividad de Soluciones de Gestión".