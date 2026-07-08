El juez Santiago Pedraz, que investiga el caso Leire, toma declaración hoy como testigo al abogado del excomisario José Manuel Villarejo y a un empresario, expresidente del C.D. Badajoz, que declaró que la exmilitante socialista le pidió información para desacreditar a la magistrada que investigaba al hermano del presidente del Gobierno.

El titular del Juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional continúa con la investigación de una presunta trama dedicada a intentar desestabilizar causas judiciales con impacto en el PSOE o en el Gobierno, un procedimiento en el que están investigados la fontanera Leire Díez o el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Ante el juez está citado en primer lugar el letrado del excomisario Villarejo, quien será interrogado acerca del supuesto pacto que según los investigadores Leire Díez habría ofrecido al policía, por el que esperaba obtener información sobre jueces, fiscales, el Gobierno de Mariano Rajoy o el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, según un archivo que le fue incautado.

El letrado de Villarejo ya declaró ante la Guardia Civil y sostuvo que Leire Díez había ofrecido un pacto con la Fiscalía al excomisario, pero que el fiscal que lleva el caso se negó a explorar un acuerdo.