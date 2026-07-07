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Sánchez va a la cumbre de la OTAN decidido a no gastar más en Defensa aunque le amenace Trump con cerrar Rota y Morón
Pedro Sánchez viaja a la cumbre anual de la OTAN, este martes, decidido a exhibir su negativa a elevar el gasto en Defensa. Si hace un año, en La Haya, se rebeló públicamente contra el objetivo del 5% del PIB en gasto militar, el presidente español se mantendrá firme esta semana en Ankara.
Moncloa presume de haber alcanzado el 2% del PIB, de que los datos de la Alianza Atlántica colocan a España séptima de 32 en cumplimiento de objetivos de capacidades militares, y de la proyección a 2031 de los servicios técnicos de la OTAN confirman que bastará con el 2,1% para satisfacer los compromisos.
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El juez del 'caso Leire' interroga al comandante de la Guardia Civil al que la 'fontanera' ofreció ser asesor de la directora general
El juez Santiago Pedraz reanuda la ronda de interrogatorios en el caso Leire Díez con la declaración como testigo del comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, investigado en el caso Koldo y al que la fontanera del PSOE habría ofrecido un puesto de asesor de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, a cambio de que le diera información que pudiese perjudicar a la UCO.
Según declaró Villalba ante la Guardia Civil el pasado 28 de mayo, mantuvo dos reuniones con Leire Díez el 10 y el 26 de marzo de 2025 en las que la exmilitante del PSOE alardeó de sus vínculos con "los de arriba del Gobierno" y de tener acceso al "'one' del Gobierno", en alusión a Pedro Sánchez.
Como muestra de su poder le aseguró incluso, según el testimonio de Villalba, que el próximo DAO de la Guardia Civil lo iba a poner ella porque el Gobierno culpabilizaba al Ministerio del Interior por no controlar las operaciones de la Unidad Central Operativa (UCO).
Villalba aseguró en su declaración que la exmilitante socialista le ofreció recuperar su reputación y darle un puesto de responsabilidad como asesor de la directora general del instituto armado, quien, según le comentó Leire Díez, estaba "esperando el feedback" de la reunión.