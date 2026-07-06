El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha activado ya el modo electoral porque quiere tener el partido "completamente listo y preparado" para las próximas elecciones generales. Con ese objetivo, ya ha fijado en su agenda la fecha del 18 de julio para proclamar a los candidatos a las alcaldías de capitales de provincia, mientras que dejará para la vuelta del verano los candidatos a la Presidencia de las comunidades autónomas que tienen comicios en mayo de 2027, según han indicado a Europa Press fuentes del partido.

Aunque el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha dejado claro que no habrá adelanto electoral y que los comicios se celebrarán cuando tocan, en 2027, Feijóo quiere tener la maquinaria electoral engrasada y al PP "electoralizado".

En las filas del PP cada vez más cargos creen que la legislatura no aguantará hasta julio y ven factible ir a las urnas a primeros de 2027, sobre todo si al final Sánchez presenta los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y no logra aprobarlos. Algunas voces del partido incluso están convencidas de que habrá superdomingo electoral y que el presidente hará coincidir las generales con las municipales y autonómicas si es lo que más conviene a su "interés personal", añaden estas fuentes.