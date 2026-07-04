Juanma Moreno promete "no cambiar" y "gobernar para la mayoría": Vox sólo gestionará el 2,3% del Presupuesto andaluz

Moreno cedió parcialmente en cuestiones como la 'prioridad nacional', pero evitó entregar carteras clave como Agricultura o Familia a Vox, manteniéndolas bajo control popular.

El pacto entre PP y Vox limita las concesiones materiales a Vox, en comparación con otros acuerdos regionales, y busca estabilidad y responsabilidad compartida durante la legislatura.

Vox gestionará sólo el 2,3% del Presupuesto andaluz, asumiendo la vicepresidencia con competencias en Turismo, Justicia y Desregulación.

Juanma Moreno seguirá la 'vía andaluza', gobernando para la mayoría y manteniendo su perfil moderado pese a la entrada de Vox en el Gobierno andaluz.

El nuevo Gobierno de Andalucía seguirá transitando la "vía andaluza" que Juanma Moreno vendió –nunca mejor dicho– en campaña. El presidente de la Junta sacó un libro a finales del año pasado, con ese título y con el que preparaba su apuesta por la reelección para un tercer mandato y trataba de apuntalar, también, la histórica mayoría absoluta lograda en 2022.

Sólo que ahora esa vía andaluza la transitará de la mano de José Antonio Gavira, el líder de Vox en la región, único representante del partido de derecha radical en su Gobierno.

Gavira será vicepresidente, y en su consejería se fusionan (casi) lo que antes eran dos carteras. Y decimos casi porque las atribuciones de Función Pública se han desgajado y quedan en manos del Partido Popular.

Pero el poder de Vox no pasará del 2,3% en el Ejecutivo, si el peso se mide por capacidad presupuestaria.

"Vox mostró mucho, pero mucho, interés en Agricultura, en políticas de Familia, Agua y Medio Ambiente", explicó Moreno este viernes en Cope. Pero finalmente, se queda con Turismo, Justicia y Desregulación. O lo que es lo mismo, unos 1.200 millones al año de un Presupuesto de más de 51.000.

"Hasta el final"

En Génova no tienen ningún reparo en aceptar que la demoscopia obliga.

Y que, aunque "es posible aglutinar una mayoría suficiente" para cumplir con la idea comprometida hace un año por Alberto Núñez Feijóo, es decir, un Gobierno en solitario tras las próximas generales, las cuatro últimas convocatorias autonómicas van dejando claro que "la gente quiere gobiernos del PP" pero estabilizados "por Vox".

"Se luchará hasta el último día", pero si el llamado "moderado" entre los barones del PP puede pactar con los de Santiago Abascal, mientras insiste en que seguirá siendo "el mismo" y en que, pese a los temores azuzados por la izquierda, gobernará "para todos", a lo mejor Moreno le está haciendo un favor al líder nacional.

En ese marco se entiende el esfuerzo del PP andaluz por presentar el pacto como la versión más contenida del modelo de coalición.

Es una señal doble: mostrar a los votantes que Moreno no altera su perfil de moderación y enviar el mensaje de que la integración inevitable –pero limitada– de Vox es compatible con un discurso de mayoría.

Por un lado, la vicepresidencia de Gavira concentra ámbitos simbólicos para la agenda de Vox, como la Justicia y la Desregulación. Pero compensa con Turismo, lo no logrado arrancar.

Por otro, queda lejos del peso poder y peso (del presupuesto) que los de Abascal han logrado en otras comunidades, donde tienen tres asientos en el consejo de Gobierno, entre ellos el Agricultura o el de Familia con mucho más volumen de gasto.

Estabilidad y responsabilidad

Al mismo tiempo, el relato del PP busca blindar la llamada vía andaluza como fórmula propia dentro del ecosistema de pactos de la derecha.

La idea es que el socio radical entra en el Consejo de Gobierno, pero con menos concesiones materiales y con un énfasis retórico en la estabilidad y la responsabilidad compartida durante la legislatura.

Aunque sí es reseñable el definitivo giro de guion que daba este jueves el presidente antes de ser investido.

Durante la campaña electoral, remarcaba que era "imposible" gobernar con Vox. Pero tras la firma del pacto, cambió su postura al dar naturalidad a su inclusión en el Consejo de Gobierno.

en las semanas previas al 17-M, Moreno explicaba que la experiencia de su primera legislatura con Vox de aliado parlamentario le sirvió para escarmentar, recordandoque tuvo que adelantar elecciones porque Vox le tumbó "los Presupuestos, la Ley de Ordenación del Territorio y tres decretos".

Tras las elecciones, y visto el resultado, el presidente evitó referirse directamente a Vox en sus primeras comparecencias.

Centró su discurso en que quería "gobernar en solitario" y en que el PP había obtenido casi 30 puntos más que Vox, más votos y más porcentaje que en 2022, y más apoyos que el segundo y el tercero juntos, quedándose a sólo dos escaños de la mayoría absoluta por el reparto de la ley electoral.

Ese órdago de "sensatez" se plasmó en la defensa de acuerdos puntuales sin compartir gobierno.

Pero con el paso de las semanas, la apelación al resultado fue desapareciendo del discurso público y se dejó que calara la sensación de que la entrada de Vox sería inevitable, aunque con un pacto más light que los de Extremadura, Aragón y Castilla y León.

Líneas rojas

Porque Vox presionaba con la idea de "o juntos gobernando o no hay Gobierno", marcando las líneas rojas de la "prioridad nacional" y la lucha contra el "fanatismo climático".

Moreno, en este contexto, comenzó a reinterpretar su rechazo de plano a la "prioridad nacional" y pasó a explicarla como un "arraigo que ya se aplica, ya existente en la administración". E incluso adelantó que se "reforzaría" en políticas de vivienda y servicios públicos.

El cambio de discurso definitivo cristalizó al expresar que "también es verdad que el hecho de que haya un representante de esa formación en el ejecutivo posibilita mayor coordinación y complicidad. Y lo hace corresponsable también de los objetivos para los próximos cuatro años".

En cualquier caso, los populares insisten en que no les ha quedado otra salida.

Era ese pacto o convocar elecciones y "ocho meses en total de parálisis que Andalucía no se puede permitir", según la versión que se ha extendido desde San Telmo y Génova.

Y también destacan que las concesiones en este pacto son menores que en otras Comunidades donde cogobiernan.

Teniendo en cuenta también que los de Abascal habían aguantado hasta casi el final de la negociación el desafío de gestionar las carteras de Agricultura y de Familia, el cierre en una sola vicepresidencia se presenta como un límite aceptable.

"Interpretar la demoscopia"

Desde la óptica nacional, el movimiento andaluz se lee en clave de calendario electoral.

Según la información recabada por EL ESPAÑOL en Moncloa, Pedro Sánchez contempla acortar la legislatura unos meses y llevar las generales a febrero o marzo, sin más citas con las urnas de por medio.

En este escenario, las encuestas que desde hace un año sitúan a las derechas rondando los 200 escaños, con un PP consolidado en torno a los 145 diputados y Vox creciendo por encima de los 50, pesan sobre la estrategia de Génova.

La dirección popular interpreta que el "miedo a Vox" que pretende inocular Moncloa ya no tiene el efecto movilizador de otros ciclos electorales.

Por eso, el pragmatismo de Juanma Moreno "interpretando la demoscopia" se asume como un anticipo de lo que pueden dictar las urnas generales.

Aunque la consigna nacional siga siendo "luchar hasta el final" por el objetivo de gobernar solos, como ha intentado hacer el barón andaluz, su ejemplo consolida la idea de que la gobernabilidad pasa por lo que dicten los votantes. Y la satisfacción en Génova, después de Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía es (casi) plena.