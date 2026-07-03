El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dado la enhorabuena a Juanma Moreno tras ser investido presidente de la Junta de Andalucía y ha elogiado su "capacidad de diálogo" después del acuerdo de legislatura pactado con Vox para gobernar en coalición.

También ha destacado el "compromiso" y "vocación de servicio" de Moreno y ha asegurado que permitirá hacer de Andalucía "un ejemplo de estabilidad, crecimiento y esperanza", según un mensaje compartido en redes sociales.

Enhorabuena, @JuanMa_Moreno.



Tu compromiso, tu capacidad de diálogo y tu vocación de servicio seguirán haciendo de Andalucía un ejemplo de estabilidad, crecimiento y esperanza.



Mucho éxito en esta nueva etapa. Andalucía tiene un gran futuro y un gran presidente. pic.twitter.com/238mu4K7xy — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) July 2, 2026

"Mucho éxito en esta nueva etapa. Andalucía tiene un gran futuro y un gran presidente", ha concluido Feijóo, que ha adjuntado una foto con el recién investido presidente de la Junta durante un mitin en Andalucía.