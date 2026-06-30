El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha destacado durante la Junta Directiva regional del partido en Murcia "el momento clave de nuestra historia democrática" con "el peor Gobierno de nuestra historia desde el punto de vista de gestión, de la corrupción y de la decencia de las cosas públicas", ya que con las imputaciones conocidas este lunes "el 'sanchismo' ya tiene los mismos imputados que diputados: 121 imputados, 121 diputados".

Por tanto, ha insistido, "estamos ante el peor Gobierno de nuestra historia desde la óptica de los valores democráticos, un Gobierno que no gobierna, que no ha tenido Presupuestos durante toda la legislatura y que no son capaces de solucionar los problemas de los españoles, que cada día pagan más impuestos, tienen más deuda pública y los servicios públicos funcionan peor cada día".

Núñez Feijóo no entiende que el Gobierno no contemple no seguir cuando Pedro Sánchez es el presidente con "más sospechas de corrupción de nuestra historia: 16 sumarios y 20 tipos delictivos y peticiones a esos tipos delictivos que están en los sumarios, de acuerdo con el Código Penal, de 2.300 años de prisión si sumamos todos".

El jefe de la oposición ha recordado que ya hay dos sentencias: "Una de 24 años a la mano derecha de Sánchez y otra a aquel que guardó celosamente los avales, que dormía con ellos, esos dos ya están condenados, además del fiscal general del Estado. Sólo con esas dos sentencias, cualquier presidente del Gobierno hubiese dimitido".