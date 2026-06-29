La secretaria del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, María Gertrudis Alcázar, y el ex número dos del PSOE de Navarra Ramón Alzórriz comparecen hoy en la comisión de investigación del Senado sobre la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

La secretaria de Zapatero se encuentra imputada, por lo que previsiblemente podría acogerse a su derecho a no declarar.

Según ha explicado el PP, la comparecencia busca esclarecer distintas cuestiones relacionadas con el entorno del expresidente socialista, entre ellas la procedencia de unas joyas, valoradas en 1,3 millones de euros, encontradas por la UCO durante un registro practicado el pasado mes de mayo en un despacho vinculado a Zapatero, así como otras cuestiones relativas a la gestión económica de su entorno.

Por la tarde, a las 16.30 horas, está prevista la comparecencia del excomisario del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y actual jefe superior de Policía de Canarias, Jesús María Gómez Martín, a quien el PP pretende interrogar sobre las circunstancias que rodearon la llegada a España de la entonces vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en enero de 2020 y sobre la actuación de las autoridades españolas durante aquella visita.