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La secretaria de Zapatero comparece en la comisión del Senado sobre la gestión de la SEPI
La secretaria del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, María Gertrudis Alcázar, y el ex número dos del PSOE de Navarra Ramón Alzórriz comparecen hoy en la comisión de investigación del Senado sobre la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
La secretaria de Zapatero se encuentra imputada, por lo que previsiblemente podría acogerse a su derecho a no declarar.
Según ha explicado el PP, la comparecencia busca esclarecer distintas cuestiones relacionadas con el entorno del expresidente socialista, entre ellas la procedencia de unas joyas, valoradas en 1,3 millones de euros, encontradas por la UCO durante un registro practicado el pasado mes de mayo en un despacho vinculado a Zapatero, así como otras cuestiones relativas a la gestión económica de su entorno.
Por la tarde, a las 16.30 horas, está prevista la comparecencia del excomisario del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y actual jefe superior de Policía de Canarias, Jesús María Gómez Martín, a quien el PP pretende interrogar sobre las circunstancias que rodearon la llegada a España de la entonces vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en enero de 2020 y sobre la actuación de las autoridades españolas durante aquella visita.
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Los tres últimos acusados declaran en el juicio del 'caso Kitchen', que encara su recta final
El juicio del caso Kitchen, la presunta operación parapolicial para espiar entre 2013 y 2015 al extesorero del PP Luis Bárcenas, se acerca a su desenlace, con la declaración a partir de este lunes de los tres últimos acusados que deben comparecer ante el tribunal, a quienes no acusa la Fiscalía.
La Audiencia Nacional reanuda el juicio contra la cúpula del Ministerio del Interior del primer Gobierno de Mariano Rajoy con la declaración del inspector José Luis Olivera, José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez Sevillano, a quienes la acusación particular de la familia Bárcenas pide 41 años de cárcel.
Estos tres acusados serán los últimos en declarar, después de que a lo largo de las últimas semanas lo hayan hecho los otros siete acusados, incluido el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, quien fuera su número dos, Francisco Martínez; el excomisario José Manuel Villarejo o Sergio Ríos, exchófer de Bárcenas que fue captado como confidente por la presunta trama parapolicial y a quien apodaban "cocinero".
Aunque la Fiscalía no acusa a ninguno de los tres, sí lo hacen la Abogacía del Estado, la acusación de la familia Bárcenas y las que ejercen el PSOE y Podemos.
La acusación del extesorero del PP, su mujer, Rosalía Iglesias, y su hijo, Guillermo Bárcenas, considera que Fuentes Gago, Díez Sevillano y Olivera tuvieron pleno conocimiento de la operación Kitchen y de su "carácter ilícito" por tener como meta sustraer pruebas del caso Gürtel, empleando para ello fondos reservados.
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El juez interroga por el 'caso Leire Díez' a Carmen Pano, la empresaria que llevó 90.000 euros a Ferraz
El juez Santiago Pedraz prosigue con la ronda de interrogatorios en el caso Leire Díez, iniciada la pasada semana, con la toma de declaración como testigo a la empresaria Carmen Pano, conocida por haber afirmado que llevó 90.000 euros al PSOE y que ha denunciado ser víctima de un intento de soborno para evitar que lo ratificara en los tribunales.
El magistrado de la Audiencia Nacional solo ha señalado comparecencias para este lunes, en el que está prevista la declaración de cuatro testigos, y no será hasta la próxima semana cuando continúe con más interrogatorios, entre ellos el de la presidenta del PSOE Cristina Narbona, que está citada como testigo el 10 de julio.
Pano ha sido llamada tras declarar ante agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que la abogada defensora de Koldo García, Leticia de la Hoz, citada como investigada por estos hechos el 14 de julio, le ofreció 50.000 euros si cambiaba su versión sobre el dinero en metálico que ha asegurado haber llevado a la sede central del PSOE.
Otro de los testigos citados el lunes es Álvaro Gallego, el conductor que la trasladó hasta las inmediaciones de la calle Ferraz y al que también le habrían ofrecido dinero para no apoyar la versión de Carmen Pano, extremos todos ellos que la abogada Leticia de la Hoz negó en un comunicado.
El mismo día ha sido también llamada a testificar la mujer de Jaén que promovió un procedimiento judicial contra el fiscal anticorrupción José Grinda y a la que Leire Díez habría apoyado haciendo gestiones para conseguirle un trabajo en su localidad.