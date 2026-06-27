Zapatero escribió "cuatro folios con ideas" para la rueda de prensa de la 'fontanera' Leire Díez a petición de Cerdán

Leire Díez, durante la rueda de prensa que ofreció el 4 de junio de 2025 en un hotel de Madrid. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Zapatero escribió cuatro folios con ideas para la rueda de prensa de Leire Díez, a petición de Santos Cerdán. El expresidente fue informado por Cerdán y Serrano sobre las actividades de la 'fontanera' de Ferraz, que recababa información comprometedora contra jueces y fiscales. Pedro Sánchez ha asegurado que nunca conoció ni hubiera tolerado las acciones de Leire Díez. La comparecencia de Díez estuvo marcada por la irrupción del empresario Víctor de Aldama, cuya información ha sido clave en investigaciones sobre corrupción y financiación ilegal del PSOE.

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero escribió "cuatro folios con ideas" para que la fontanera de Ferraz Leire Díez se defendiera ante los medios, en la rueda de prensa que ofreció el 4 de junio de 2025 en un hotel de Madrid, después de que salieran a la luz sus actividades ilícitas.

Zapatero no escribió el discurso completo de Leire Díez (en el que ésta aseguró que no es "ni fontanera ni cobarde"), pero sí aportó una relación de argumentos, a petición del entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, según informó anoche La Sexta.

Las mismas fuentes desvelaron que Zapatero era puntualmente informado por Santos Cerdán y Juanfran Serrano sobre las actividades e "investigaciones" de la fontanera de Ferraz.

Según la causa que instruye el magistrado Santiago Ferraz, estas actividades consistían en recabar información comprometedora para utilizarla contra los jueces, fiscales y mandos de la UCO que investigaban la corrupción del PSOE.

Por tanto, no sólo eran conocedores de estas actividades Santos Cerdán y número dos en la Secretaría de Organización del PSOE, Juanfran Serrano, sino también el expresidente Zapatero.

En cambio, el presidente Pedro Sánchez ha recalcado en las últimas semanas que nunca "conoció" ni "hubiera tolerado" las "andanzas" de la fontanera de Ferraz.

El entorno de Zapatero sostiene que nunca tuvo contacto directo con Leire Díez, si bien ésta le envió un mensaje de WhatsApp el mismo día que fue detenido Santos Cerdán (en junio de 2025).

El expresidente del Gobierno optó por bloquear a la fontanera en su WhatsApp.

Los mensajes intervenidos por la Udef han sacado a la luz ahora las reacciones de Zapatero y su secretaria, Gertrudis, a la rueda de prensa que Leire Díez ofreció ante los medios en un hotel de Madrid, el 4 de junio de 2025.

En aquella comparecencia, la fontanera Leire posó durante una hora ante los fotógrafos antes de abrir la boca.

Luego justificó sus reuniones con empresarios y guardias civiles imputados por corrupción, afirmando que se limitaba a recabar datos para escribir un "libro de investigación".

Y tras afirmar que no es "ni fontanera ni cobarde", abandonó el hotel apresuradamente, al aparecer el empresario Víctor de Aldama.

Según los mensajes interceptados por la Udef, aquella misma mañana Zapatero comentó a su secretaria que le había "gustado" la intervención de la fontanera ante los medios.

"Me ha gustado Leire", escribió, al identificar algunas de las ideas que había puesto sobre el papel y transmitido a Cerdán.

Su secretaria Gertrudis se mostró más desconcertada: "Bien la comparecencia, pero esto no hay quien lo entienda", señaló.

"Y la aparición del otro, enmierda", añadió sobre la repentina aparición de Víctor de Aldama, "enmierda que no se sepa la verdad y con el numerito del tipo se evita que se preste atención a la declaración de ella".

Zapatero convino en que "la aparición del otro sólo pone de manifiesto que les preocupa".

Su secretaria Gertrudis Alcázar objetó que la irrupción de Aldama sólo aportaba ruido, que impedía que su mensaje llegara con claridad.

"Evidente y que no se escuche a ella", escribió, "y sobre todo efecto negativo en los nuestros . El barullo pesa".

En aquel momento, para Zapatero y su secretaria el empresario Víctor de Aldama sólo era "el otro".

Desde entonces, la Justicia y la Fiscalía Anticorrupción han valorado la información facilitada por Aldama no sólo para esclarecer el caso mascarillas, sino también sobre el amaño de obras públicas en el Ministerio de Transportes (que implica a Santos Cerdán) y sobre la presunta financiación ilegal del PSOE (que Pedro Sánchez ha negado hoy de nuevo en el Comité Federal del partido).

Por este motivo, el Tribunal Supremo ha impuesto sólo cuatro años de cárcel a Aldama en el caso mascarillas, frente a los 24 años de prisión del exministro José Luis Ábalos.