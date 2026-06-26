El juez Calama pone en un aprieto a Hacienda y le ofrece personarse en la investigación de las joyas de Zapatero

José Luis Rodríguez Zapatero, junto a algunas de las joyas encontradas en la caja fuerte de su despacho. Diseño: Arte EE

Las claves

Las claves Generado con IA El juez José Luis Calama ha ofrecido a Hacienda personarse en la investigación sobre las joyas halladas en la oficina de José Luis Rodríguez Zapatero, valoradas en 1,3 millones de euros. La Agencia Tributaria podría ejercer acciones penales y civiles como "potencial perjudicada" por delitos de contrabando y contra la Hacienda Pública relacionados con las joyas. Zapatero declaró ante el juez, pero aplazó dar explicaciones sobre el origen de las casi 80 joyas encontradas, que su entorno atribuye a herencias y regalos institucionales. El juez imputó a Zapatero un delito fiscal y otro de contrabando ante la falta de justificación sobre el origen de las joyas halladas en su despacho.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha ofrecido a Hacienda, a través de la Abogacía del Estado, personarse en la pieza separada en la que se investigan las joyas halladas en la oficina del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y valoradas en 1,3 millones de euros.

En un auto, recogido por la agencia Efe, el magistrado instructor del caso Plus Ultra realiza el ofrecimiento de acciones a la Agencia Tributaria como "potencial perjudicada" por los hechos investigados relativos a un posible delito contra la Hacienda Pública y delito de contrabando.

Según Calama, la naturaleza de los hechos investigados "revela un perjuicio patrimonial directamente conectado con ingresos de titularidad estatal cuya gestión corresponde a la AEAT", lo que la legitima, a su juicio, para "ejercitar las acciones penales y civiles que resulten procedentes".

Zapatero declaró ante el magistrado la semana pasada, pero declinó dar explicaciones sobre las casi 80 joyas que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional encontró en una caja fuerte en un registro en su oficina, en la madrileña calle de Ferraz. El expresidente justificó que hablaría en una semana o diez días, cuando solicite una nueva declaración al respecto.

Previamente, el abogado del expresidente había intentado sin éxito posponer esta parte de la declaración al alegar que había tenido poco tiempo para prepararla desde que la histórica joyería Ansorena tasase las joyas en 1,3 millones de euros.

El juez Calama rechazó de plano esta petición al considerar que el hallazgo de las joyas no incorporaba hechos nuevos ni diligencias autónomas y que el exmandatario socialista había tenido suficiente tiempo para preparar su defensa.

Tras recibir el informe de tasación, el juez imputó a Zapatero un delito fiscal y otro de contrabando ante el origen aún no justificado de las joyas.

Según el atestado de la Policía sobre la entrada y registro en el despacho del expresidente, la secretaria de Zapatero, presente en las diligencias, atribuyó el origen de las joyas a la herencia familiar de Sonsoles Espinosa, esposa del exlíder socialista, y a "regalos de viajes".

Algunas de las piezas habrían sido un regalo institucional durante un viaje oficial a España del entonces rey de Arabia Saudí, Abdalá bin Abdulaziz, según el entorno del expresidente.