[Las 50 preguntas que Sánchez debe responder en el Congreso: ¿por qué recuperó a Ábalos? ¿Por qué no denuncia a Leire?]
[González, Belarra, Madina, Page... la izquierda que no depende de Sánchez le pide que dimita o convoque elecciones]
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El PP tienta a Junts y PNV para aprobar hoy en el Senado la exigencia de elecciones que veta el Congreso
El Pleno del Senado debatirá y votará este miércoles la iniciativa registrada por el PP para instar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a disolver las Cortes Generales y convocar elecciones, después de que PSOE y Sumar vetaran en el Congreso sendas enmiendas del Grupo Popular y Junts que reclamaban poner fin a la legislatura y convocar a los ciudadanos a las urnas.
Los populares cuentan con mayoría absoluta en la Cámara Alta y, por lo tanto, el texto será aprobado, pero quieren tentar a formaciones como PNV y Junts para que se sumen a su propuesta después de que públicamente hayan exigido elecciones a Sánchez.
Precisamente, el debate y votación de esta moción en la Cámara Alta se producirá el mismo día que el jefe del Ejecutivo comparece en el Congreso a petición propia y de sus socios para informar del último Consejo Europeo y de las investigaciones judiciales que afectan a su partido.
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Begoña Gómez debe acudir esta tarde al juzgado para entregar su pasaporte
Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, está citada este miércoles a las 18:00 horas en el juzgado que dirige el juez Juan Carlos Peinado para entregar su pasaporte, una medida cautelar que ya ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid.
El magistrado que la investiga desde abril de 2024 dictó el pasado sábado un auto en el que enviaba a un juicio con jurado popular a Gómez, a su asesora, Cristina Álvarez, y al empresario Juan Carlos Barrabés, y acordaba como medidas cautelares para las dos primeras la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país y la obligación de comparecer cada quince días en el juzgado.
Unas medidas que las defensas de ambas investigadas recurrieron el martes ante la Audiencia de Madrid, órgano que tiene pendiente varios recursos contra decisiones de Peinado.
Al margen de este recurso, el juez citó a las dos investigadas hoy para "notificarles y requerirles en legal forma y hacer entrega del pasaporte expedido a su nombre" y les instó a comunicar si "tienen algún pasaporte adicional al español, ordinario, ya sea diplomático o de otra nacionalidad".
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Sánchez comparece en el Congreso por los casos de corrupción: pondrá en valor la gestión económica y rechazará dimitir
El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, reivindicará su gestión ante el pleno del Congreso de hoy con motivo de su comparecencia por los casos judiciales que afectan al PSOE y a su entorno, que han llevado al PP a exigir su dimisión y a sus socios de investidura a que dé todas las explicaciones necesarias.
Sánchez, según fuentes de su Ejecutivo, pondrá en valor la situación económica de España y las medidas sociales que se han aprobado durante su mandato.
La petición de comparecencia fue planteada por el propio Gobierno y por los grupos de ERC y mixto, para dar cuenta de su posición ante últimas investigaciones judiciales como las relativas a la fontanera socialista Leire Díez y la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
A ello se sumará la sentencia del Tribunal Supremo que condena al exministro José Luis Ábalos a 24 años de prisión y la decisión del juez Juan Carlos Peinado de abrir juicio oral contra la esposa del presidente, Begoña Gómez.
Sánchez mantendrá su apoyo a Zapatero y, respecto a la sentencia del caso mascarillas, reiterará la condena que el Gobierno ya ha hecho pública ante comportamientos como el de Ábalos que considera que se alejan de los principios que rigen al Ejecutivo.
Pero rechazará dimitir y contrastará la forma de actuar del PSOE ante los casos de corrupción con la del PP.