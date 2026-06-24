El Pleno del Senado debatirá y votará este miércoles la iniciativa registrada por el PP para instar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a disolver las Cortes Generales y convocar elecciones, después de que PSOE y Sumar vetaran en el Congreso sendas enmiendas del Grupo Popular y Junts que reclamaban poner fin a la legislatura y convocar a los ciudadanos a las urnas.

Los populares cuentan con mayoría absoluta en la Cámara Alta y, por lo tanto, el texto será aprobado, pero quieren tentar a formaciones como PNV y Junts para que se sumen a su propuesta después de que públicamente hayan exigido elecciones a Sánchez.

Precisamente, el debate y votación de esta moción en la Cámara Alta se producirá el mismo día que el jefe del Ejecutivo comparece en el Congreso a petición propia y de sus socios para informar del último Consejo Europeo y de las investigaciones judiciales que afectan a su partido.