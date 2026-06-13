Indignación en el Ateneo con Arroyo por difundir la falacia de las joyas de Zapatero: "Mancha la institución, no puede seguir"

El juez investiga a Zapatero por presunto delito fiscal y contrabando relacionado con el origen y la declaración de las joyas halladas en su despacho.

Miembros del Ateneo reclaman la dimisión de Arroyo por dañar la imagen de la institución y por su vinculación política con el PSOE y el Gobierno.

Arroyo aseguró que las joyas valían entre 30.000 y 50.000 euros, pero un informe pericial determinó que su valor real es de 1,3 millones de euros.

El presidente del Ateneo de Madrid, Luis Arroyo, enfrenta críticas por difundir información falsa sobre el valor de las joyas incautadas a José Luis Rodríguez Zapatero.

En el Ateneo de Madrid ya saltan chispas de indignación por el último patinazo de su presidente, Luis Arroyo, quien empeñó su credibilidad al mentir sobre el valor de las joyas que la UDEF incautó al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Presentado como "portavoz" de Zapatero, Arroyo aludió en varias entrevistas a "las joyas de la abuela", para referirse al botín que los agentes de la UDEF hallaron en el interior de una caja fuerte, al registrar el despacho del expresidente en la calle Ferraz.

"Son joyas que algún experto ha valorado, cuidado, esto es importante y él quiere que se sepa, entre 30.000 y 50.000 euros", aseveró Arroyo en declaraciones a la Cadena Ser.

De este modo, dejó claro que era su amigo y cliente, el expresidente Zapatero, quien le había transmitido una información que ha resultado ser falsa.

"Porque aquí", continuó Arroyo, "hablando de las joyas de la abuela, ya aparece alguno diciendo: esto vale un millón de euros, esto son las joyas de Sisí Emperatriz..."

Era una estimación muy prudente: el informe pericial encargado por el juez José Luis Calama ha determinado ahora que las 103 piezas de joyería halladas por la UDEF en el despacho de Zapatero tienen un valor de 1,3 millones de euros.

El presidente del Ateneo intentó este viernes zanjar la polémica con un tuit, en el que pide "perdón en mi propio nombre por haber inducido a error sobre el valor de las joyas del presidente Zapatero".

Y asegura que Zapatero dará "explicaciones ante el juez, también sobre eso. Yo siempre trato de informar con honestidad y veracidad. No concibo la comunicación de otro modo".

Tras quedar patente que ofreció información falsa a los medios, Arroyo asegura en conversación con EL ESPAÑOL que va a "seguir ayudando al expresidente Zapatero".

Pido perdón en mi propio nombre por haber inducido a error sobre el valor de las joyas del presidente Zapatero.



Él dará explicaciones ante el juez, también sobre eso. Yo siempre trato de informar con honestidad y veracidad. No concibo la comunicación de otro modo.



Gracias. — Luis Arroyo (@LuisArroyoM) June 12, 2026

Y prefiere dejar su papel en una nebulosa: "Nunca me he considerado portavoz", dice evitando confirmar si Zapatero ha contratado sus servicios profesionales para que actúe como tal.

Arroyo insiste en que "no hay nada que aclarar, Zapatero lo aclarará ante el juez": el expresidente del Gobierno comparecerá como investigado la próxima semana, los días 17 y 18 de junio, ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que instruye el caso Plus Ultra.

El juez Calama dio este viernes un paso más, al abrir una pieza separada en la que investiga a Zapatero por presunto delito fiscal y de contrabando (es decir, por introducir esas joyas en España, sin declararlas, si las recibió como regalo en algún viaje).

Zapatero podría sortear la condena por delito fiscal, si presenta una declaración extemporánea por la que tendría que pagar 536.012 euros más intereses, según han apuntado a Europa Press fuentes de la Asociación de Técnicos de Hacienda (Gestha).

En la histórica sede del Ateneo, ubicada en el Barrio de las Letras de Madrid, comienzan a temer que la labor profesional de Arroyo como portavoz de Zapatero acabe arrastrando al descrédito a la institución.

"Es inadmisible que una persona que ha mentido, anteponiendo su interés personal y político, siga al frente de una institución con una tradición intelectual tan potente como ésta", indica a preguntas de EL ESPAÑOL un destacado miembro de la dirección del Ateneo.

"Arroyo está manchando la imagen del Ateneo", añade la misma fuente, "no se merece estar ahí, debería dejar la presidencia inmediatamente".

Las fuentes consultadas por este diario apuntan que en las últimas horas se han producido algunos movimientos en el seno del grupo 1820 (la candidatura con la que Arroyo revalidó la presidencia de la institución el pasado mes de mayo) para propiciar su relevo.

Miguel de Unamuno, Valle-Inclán, el expresidente de la República Manuel Azaña, Cánovas del Castillo, Fernando de los Ríos... esta es la talla de quienes presidieron en distintas etapas el Ateneo de Madrid, la más prestigiosa institución de la capital.

El último heredero de esta estirpe de intelectuales es el sociólogo Luis Arroyo, que ocupó destacados cargos en los gobiernos de Zapatero. Fue director del gabinete de la ministra de Defensa, Carmen Chacón, y luego de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega.

Pero sobre todo, fue uno de los tres gurús de la comunicación del Gobierno de Zapatero, junto a Miguel Barroso (fallecido en 2024) y José Miguel Contreras, que ha sido directivo de Prisa y ahora impulsa el nuevo canal de televisión cuya licencia aprobó el Consejo de Ministros el pasado 26 de mayo.

En su perfil de Linkedin, Luis Arroyo aclara que es "militante del PSOE" desde 1998.

Se desvinculó del Gobierno de Zapatero en octubre de 2009 para fundar la agencia Asesores de Comunicación Pública junto a su socio, Óscar Santamaría.

La agencia ha tenido entre sus clientes a Luis Rubiales (en las elecciones de 2020 a la presidencia de la Federación Española de Fútbol), al expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana (tras ser imputado en el caso Erial) y al futbolista Iker Casillas, según han publicado diferentes medios.

Luis Arroyo también actuó como representante y portavoz de Juan Carlos Quer, padre de Diana Quer, la joven desaparecida en 2016, cuyo cadáver fue hallado 497 días después. El autor del asesinato, José Enrique Abuín, fue condenado a prisión permanente revisable por un jurado popular.

Arroyo también ha sido asesor del PSOE y del Grupo Parlamentario Socialista, ya en la etapa de Pedro Sánchez.

Su agencia, Asesores de Comunicación Pública, facturó 768.000 euros en 2024, según sus últimas cuentas oficiales depositadas en el Registro Mercantil. Cerró aquel ejercicio con un resultado positivo de 35.852 euros.

Fruto de su compromiso personal, Luis Arroyo publicó el pasado 21 de mayo un artículo en el diario Infolibre, en el que sostiene que la investigación del juez Calama contra Zapatero por tráfico de influencias es "lawfare de libro... en fase embrionaria".

"Zapatero tiene derecho a defender los intereses de quien quiera mientras no fuerce la voluntad de un funcionario público, cosa que es dudoso que pueda hacer en absoluto", argumentaba Arroyo en el texto, "puede hacerlo gratis o cobrar por ello. Es práctica normal en los exmandatarios del mundo ejercer su influencia y percibir por ello honorarios –incluso aunque se denominen 'comisiones'–".

Hay otro motivo por el que crecen los recelos con Luis Arroyo en el Ateneo de Madrid: su excesiva identificación con el PSOE y con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Desde que asumió su presidencia, en 2021, la institución se ha convertido en una pasarela de ministros.

Durante el homenaje a la escritora Almudena Grandes celebrado en el Ateneo en noviembre de 2023, Sánchez se mostró convencido de que "una de las cosas por las que pasaré a la Historia es por haber exhumado a Franco", anunció.

Tras las elecciones del 23J, Pedro Sánchez abrió el curso político en septiembre de 2023 con una charla en Los Desayunos del Ateneo, a la que asistieron 12 ministros.

Una pasarela de ministros

El propio José Luis Rodríguez Zapatero ha multiplicado su presencia en la institución.

Allí presentó en 2024 dos de sus libros: Crónica de la España que dialoga, y La democracia y sus derechos (sobre las leyes que impulsó durante su mandato).

Antes de concluir el año, Zapatero participó en este mismo espacio en el homenaje con motivo del 50 aniversario de la Unión Militar Democrática (UME), junto a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el periodista de TVE Xabier Fortes.

En noviembre de 2025, Zapatero protagonizó uno de los Desayunos del Ateneo. Y el pasado mes de febrero fue el encargado de presentar allí el libro Las huellas de la transición, 50 años de cambio y conflicto en democracia, de Robert M. Fishman e Ignacio Sánchez-Cuenca.

Pocas semanas antes, el pasado mes de enero, el Ateneo que preside Luis Arroyo fue el espacio elegido para ofrecer un acto de desagravio al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras ser condenado a dos años de inhabilitación, como autor de un delito de revelación de secretos.