Infracción o delito con prisión: la diferencia que hay entre que las joyas sean sólo de Zapatero y valgan más de 1 millón de euros

El juez ha encargado una tasación pericial para determinar el valor real, la fecha de fabricación y el posible origen de las joyas, claves para valorar la posible responsabilidad penal.

El reparto de la titularidad entre Zapatero y su esposa podría reducir el riesgo penal, pero si el valor total es alto, ambos quedarían expuestos a consecuencias legales.

Si las joyas son solo de Zapatero y el valor supera determinado umbral, podría tratarse de un delito fiscal con penas de prisión, no solo de una infracción administrativa.

La investigación sobre las 103 piezas de joyería halladas en el despacho de Zapatero se centra en su valor, titularidad y si fueron declaradas a Hacienda.

La investigación sobre las 103 piezas de joyería halladas en la caja fuerte del despacho de José Luis Rodríguez Zapatero en la calle Ferraz, frente a la sede del PSOE, no es una anécdota. Más allá del impacto político y simbólico de las imágenes de lo hallado el pasado 19 de mayo en la oficina, la clave ya no es solo cuánto valen.

Sean herencia o regalo, ¿se declararon a Hacienda? ¿Y de quién son, sólo del expresidente, sólo de su esposa, Sonsoles Espinosa, o de los dos?

Porque, con el peritaje ya encargado por el juez, en un sumario tan intrincado, el de las joyas podría ser el primer problema jurídico verdaderamente tangible para Zapatero. Y con eventual pena de cárcel.

El expresidente podría, paradójicamente, beneficiarse del régimen fiscal de Isabel Díaz Ayuso, que en el PSOE se ha llegado a condenar como "dumpling fiscal". Pero para eso,debería implicar directamente a su esposa en la investigación, pese al empeño de la pareja en no mezclar roles y guardar su intimidad.

Lo último que se sabe es que se trataría de piezas de alta joyería de origen árabe, al menos según fuentes del entorno de Zapatero, reveladas por EL ESPAÑOL.

En ese caso, si las joyas se consideran exclusivamente propiedad del exlíder del PSOE, podría bastar con que el lote tuviese un valor de entre 350.000 y 500.000 euros para pasar de la infracción administrativa al delito fiscal.

Porque como residente en Madrid, y a pesar de lo bonificado que está el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, la cuota eventualmente defraudada superaría el umbral de 120.000 euros, que ya conlleva penas de prisión.

A eso habría que añadirle los años pasados desde la recepción de la dádiva y las cuotas no satisfechas por el Impuesto de Patrimonio, siempre en el caso de que las 103 piezas formasen parte de un regalo entregado de una sola vez.

El expresidente podría tener más margen si la titularidad de los diamantes, esmeraldas, rubíes y zafiros es compartida con su mujer. En ese caso, el valor y la eventual cuota se dividirían entre dos sujetos. Con ello, el valor del lote tendría que ser del doble para que su ocultación a la Hacienda pública pudiese constituir un delito fiscal.

1. Por qué las joyas son el punto crítico

El registro de la UDEF en el despacho de Zapatero ha convertido las joyas halladas en su caja fuerte en el eje jurídico más delicado del caso.

Se trata de 103 piezas de alto lujo (pendientes, anillos, relojes, pulseras y collares) cuya tasación preliminar oscila entre cientos de miles de euros y cifras que algunos expertos sitúan en torno o por encima del millón.

Primer juego de joyas encontrado en la caja fuerte del despacho de José Luis Rodríguez Zapatero. EL ESPAÑOL

El juez del caso Plus Ultra ha pedido una tasación pericial precisamente para fijar dos parámetros clave. De un lado, el valor real de mercado de las joyas; y de otro, su fecha de fabricación y, por tanto, la posible cronología fiscal de las supuestas donaciones o herencias.

Ese valor no solo sirve para calibrar el impacto político del escándalo. Es determinante para saber si estamos ante simples infracciones tributarias o ante un posible delito fiscal castigado con penas de prisión.

2. El umbral que separa infracción de delito

La frontera penal en España no se fija por el valor de los bienes, sino por la "cuota defraudada". En materia de impuestos, el delito fiscal se configura cuando el impuesto dejado de ingresar supera los 120.000 euros por impuesto y año.

Para empezar, Zapatero tendría que haber informado a la Agencia Tributaria de que las joyas eran un regalo procedente de un país externo a la Unión Europea. Y éstos exigen el pago del 21% de IVA de importación y los aranceles aduaneros correspondientes sobre su valor real.

Si la cuota omitida no llega a esa cifra, lo que hay son infracciones administrativas. En ese caso, Hacienda puede exigir el pago, aplicar recargos, intereses y sanciones económicas, pero no se abre la vía penal.

En el caso de unas joyas, la ecuación es sencilla sobre el papel: valor de mercado de las piezas, multiplicado por el tipo efectivo del impuesto que debía pagarse (donaciones, patrimonio, IRPF), igual a cuota potencial defraudada.

Por eso el debate no es sólo "de quién son las joyas". Ni si son en parte "una herencia", como alegó en un primer momento Gertrudis Alcázar, la secretaria de Zapatero, o qué personaje "árabe" las regaló, como ahora señala el entorno del expresidente.

La primera clave es cuánto impuesto se habría debido pagar si se consideran donaciones o patrimonio propio y si esa cantidad supera o no el listón de 120.000 euros.

3. Donación: por qué el valor importa

Fiscalmente, unas joyas entregadas gratuitamente por terceros se califican como donaciones. La obligación de tributar nace desde el primer euro, pero el interés penal se concentra en los supuestos de gran valor.

Como residente en Madrid, Zapatero tiene ventajas respecto a otras Comunidades Autónomas donde estos impuestos no están bonificados. Pero entre las 103 piezas, hay tres juegos de alta joyería compuestos de collar, pulsera, pendiente y sortija cada uno.

Segundo juego de joyas encontrado en la caja fuerte del despacho de José Luis Rodríguez Zapatero.

Pero las donaciones procedentes de personas sin parentesco gozan de menos ventajas que las realizadas entre familiares directos. Eso se traduce en tipos efectivos relativamente altos cuando el donatario no es cónyuge, ascendiente o descendiente del donante.

Si se acreditara que las joyas proceden, por ejemplo, de mandatarios extranjeros, empresarios o intermediarios sin vínculo familiar, la situación es fiscalmente más gravosa. En ese escenario, un lote cercano al medio millón de euros puede generar con facilidad una cuota teórica de impuesto superior a los 120.000 euros.

Hasta ahora, sin embargo, se decía que una parte relevante de las piezas serían herencias familiares o regalos personales a su mujer. De confirmarse, entrarían en juego las bonificaciones madrileñas a las herencias y donaciones entre parientes, que rebajan mucho la cuota final.

4. El peor escenario: las joyas son sólo de Zapatero

Es el más simple y el más peligroso de los escenarios para el expresidente. Se asume que todo el lote incautado es propiedad exclusiva de Zapatero y que procede de donaciones de terceros sin parentesco.

En esa hipótesis, todo el valor de las joyas se atribuye a un único sujeto pasivo. Toda la cuota defraudada se computa contra el umbral personal de 120.000 euros.

Si la tasación judicial se acerca al medio millón de euros y se aplican tipos efectivos altos propios de donaciones de no parientes, la cuota teórica puede situarse claramente por encima de esa cifra.

En ese punto, la no declaración no sería solo una infracción administrativa, sino un posible delito fiscal con penas de 1 a 5 años de prisión y multa de una a seis veces el importe defraudado.

Incluso con valoraciones algo inferiores, del entorno de 350.000 euros, la combinación de valor y tipo podría situar igualmente la cuota por encima del umbral penal. Si la titularidad se atribuye al 100% a Zapatero, el margen de seguridad es limitado.

5. Mejor opción: son "del matrimonio" Zapatero-Espinosa

El segundo escenario introduce un cambio importante: las joyas serían también propiedad de su esposa, Sonsoles Espinosa. Es la versión que su entorno deslizó de inicio, al subrayar que muchas piezas eran regalos dirigidos a ella o a su familia y que ambos serían dueños.

Si el juez acepta que el regalo fue "al matrimonio", la base imponible se reparte. A falta de otro criterio, la práctica habitual es dividir al 50%: la mitad del valor para cada cónyuge.

Tercer juego de joyas encontrado en la caja fuerte del despacho de José Luis Rodríguez Zapatero. EL ESPAÑOL

En ese caso, un lote de menos de 700.000 euros divide su valor a partes iguales para Zapatero y su esposa. Y la cuota de impuesto imputable a cada uno se reduce a la mitad, con lo que podría quedar por debajo del umbral de 120.000 euros, quedando el asunto en el terreno de las sanciones administrativas.

El problema aparece cuando la tasación se mueve ya en el entorno del millón de euros o más. Aunque se reparta el valor al 50%, con un tipo efectivo aplicable alto, al ser donaciones de un sujeto sin parentesco, la cuota de cada cónyuge superaría con toda probabilidad los 120.000 euros.

Dicho de otro modo, alegar que las joyas son también de Sonsoles puede rebajar el riesgo penal en escenarios de valores medios. Pero con un lote cercano al millón, el reparto puede no bastar para evitar el terreno del delito fiscal... y ella quedaría igualmente atrapada por las consecuencias penales del fraude.

6. Qué papel juega el dolo

Pero es cierto que superar los 120.000 euros de cuota no satisfecha no implica automáticamente condena penal. Es imprescindible acreditar que hubo dolo, es decir, voluntad de defraudar o, al menos, aceptación consciente del riesgo de no pagar.

En un expresidente, la lista de indicios de dolo se mira con lupa. Mantener un lote de joyas de alto valor en una caja fuerte privada, no en el domicilio habitual sino en un despacho profesional, y sin reflejo claro en sus declaraciones de Patrimonio o en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, es un indicio relevante.

También lo es que no se hayan formalizado donaciones de gran cuantía por vía notarial, que no conste un inventario oficial si se trataba de regalos institucionales y que no se haya regularizado voluntariamente antes de que estallara el caso.

Cuanto mayor es el valor y más sofisticadas son las explicaciones sobre su origen, más difícil es sostener la tesis de un simple descuido. En el escenario en que las joyas sean sólo de Zapatero, cualquier prueba de ocultación consciente le alcanza de lleno.

En el escenario compartido con Sonsoles, la Fiscalía podría valorar el dolo individual de cada uno en función de quién conocía el origen y el valor de las piezas y quién tenía el control efectivo de la caja fuerte y de sus declaraciones fiscales.

7. El valor, la titularidad y el dolo cambian el caso

La gran diferencia entre que las joyas halladas en la caja fuerte de su despacho sean sólo propiedad del expresidente del Gobierno o también de su esposa no es simbólica, sino clave para las consecuencias sean únicamente administrativas o penales.

Es más, si se cumplen ciertas condiciones de especial gravedad, el artículo 305 del Código Penal contempla el subtipo agravado de delito fiscal

Así, si la cuota defraudada exceda de 600.000 euros, si la defraudación se cometa en el seno de una organización o grupo criminal o se usan personas o entidades interpuestas, estructuras fiduciarias, paraísos fiscales u otros mecanismos para ocultar la identidad del obligado o el origen/cuantía de lo defraudado, las penas se endurecen:

Prisión de 2 a 6 años, multa de entre el doble y el séxtuplo de la cuota defraudada e inhabilitación para obtener subvenciones o ayudas públicas y beneficios o incentivos fiscales o de Seguridad Social durante 4 a 8 años.

En conclusión, si las tasaciones judiciales consolidan cifras cercanas al millón de euros y se demuestra que las joyas fueron donaciones de terceros no declaradas, el escenario se inclina hacia el delito fiscal. Y la sanción dependería del nivel de dolo que determine el tribunal.

Pero si el valor real es menor –"entre 30.000 y 50.000 euros", llegó a alegar, en los primeros días, el portavoz de Zapatero, Luis Arroyo–, se reparte la culpa y/o se acredita origen familiar con bonificaciones, el caso puede reconducirse hacia el terreno de las infracciones administrativas y de la ética pública.

El juez ha encargado precisamente esas tasaciones y el análisis del origen de las joyas porque de ese trabajo pericial depende que a las figuras penales de "tráfico de influencias y otros conexos", según el auto del juez José Luis Calama, se le añade el delito fiscal. Y si éste alcanza a Sonsoles Espinosa.