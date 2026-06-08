Última hora política, en directo | CSIF convoca este lunes a la huelga a los 28.000 trabajadores de la Agencia Tributaria

Feliz Bolaños ha reconodico que "está siendo extraordinaria la visita del Papa, desde el punto de vista organizativo está siendo inpecable y desde el punto de vista de la imagen está demostrando que España es un país muy diverso".

Asimismo, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, entrevistado en 'Las Mañanas de RNE', ha revelado que "fue el propio Vaticano el que trasladó el Gobierno de España el interés en que pudiera hablar en una sesión conjunta del Congreso y el Senado".

"El Papa quería dirigirse a la represenación de todo el pueblo español" en un lugar esencial y fundamental de la soberanía de los ciudadanos", ha añadido.