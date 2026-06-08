Última hora política, en directo | CSIF convoca este lunes a la huelga a los 28.000 trabajadores de la Agencia Tributaria
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Bolaños: "Fue el Vaticano quien mostró interés en que el Papa pudiera hablar en una sesión conjunta del Congreso y el Senado"
Feliz Bolaños ha reconodico que "está siendo extraordinaria la visita del Papa, desde el punto de vista organizativo está siendo inpecable y desde el punto de vista de la imagen está demostrando que España es un país muy diverso".
Asimismo, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, entrevistado en 'Las Mañanas de RNE', ha revelado que "fue el propio Vaticano el que trasladó el Gobierno de España el interés en que pudiera hablar en una sesión conjunta del Congreso y el Senado".
"El Papa quería dirigirse a la represenación de todo el pueblo español" en un lugar esencial y fundamental de la soberanía de los ciudadanos", ha añadido.
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CSIF convoca este lunes a la huelga a los 28.000 trabajadores de la Agencia Tributaria
El sindicato CSIF ha convocado este lunes un paro de 24 horas para los 28.000 trabajadores de la Agencia Tributaria en todas las oficinas, sedes, delegaciones territoriales y especiales y otros centros de trabajo por toda España, justo en el tramo final de la campaña de la renta.
CSIF convoca en solitario esta huelga, que no es secundada por los otros grandes sindicatos con representación en el organismo, que son CCOO, UGT, Gestha y SIAT.
La pasada semana, CSIF explicó que esta movilización responde al bloqueo de la negociación por parte de la dirección de la Agencia. El sindicato reclama el refuerzo de la plantilla, el impulso de las carreras profesionales, la implantación del teletrabajo y el reconocimiento como profesión de riesgo de Vigilancia Aduanera.
Con este paro de 24 horas concluye el calendario de protestas iniciadas el pasado 6 de mayo, con una concentración frente a la Secretaría de Estado de Hacienda, y que continuaron el 13 y el 29 de mayo con paros parciales de una hora y concentraciones frente a los centros de trabajo de la AEAT en toda España.