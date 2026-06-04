Juanfran Serrano, el ayudante "obediente" de Cerdán y Leire que guarda los secretos de las citas con Puigdemont y las saunas del suegro de Sánchez

Pese a las polémicas, Pedro Sánchez ha mostrado respaldo público a Juanfran Serrano, quien ha ascendido a secretario de Política Municipal del PSOE tras la caída de Cerdán.

La Guardia Civil investiga gestiones en las que Leire Díez solicitó a Serrano apoyo para encontrar empleo a una militante relacionada con un caso de sexting con un fiscal, aunque el entorno de Serrano niega conocimiento previo del historial.

Serrano ha sido interlocutor en las negociaciones con Carles Puigdemont y uno de los hombres de confianza de Santos Cerdán, manteniendo reuniones e intercambiando mensajes relevantes en la investigación.

Juanfran Serrano, exadjunto a la Secretaría de Organización del PSOE, está implicado en el 'caso Leire' y es clave en las investigaciones sobre las presuntas maniobras internas del partido.

En el caso Leire hay un nombre cuya actuación puede hacer que la investigación a las cloacas del PSOE acabe en el Tribunal Supremo: Juanfran Serrano.

Es uno de los hombres más discretos de Ferraz, ha sido número 2 de Santos Cerdán, ha ejercido de emisario ante Carles Puigdemont y al que Pedro Sánchez ha querido blindar en la Ejecutiva y en el Congreso.

Serrano es un diputado jiennense de 38 años que, entre 2021 y 2025, desempeñó las funciones de adjunto a la Secretaría de Organización. En su auto, el juez Santiago Pedraz aprecia "concretos y aislados actos en auxilio de su ilícito plan".

En concreto, en el informe de la UCO aparecen una serie de pantallazos de WhatsApp en los que Leire Díez le pide que ayude a buscar trabajo a Miriam Serrano, una militante también de Jaén, que había mantenido una relación de sexting -fotos de carácter sexual- con el fiscal José Grinda.

No obstante, desde el entorno del diputado se remiten a un pasaje del informe de la UCO en el que "Miriam interpreta que las mismas [gestiones] no habrían influido en la renovación, ya que el empleador ya le había asegurado meses antes que sería reincorporada a comienzos de 2025".

El primer mensaje de Leire Díez con Juanfran Serrano es del 4 de diciembre de 2024. Al no obtener respuesta, el 20 de febrero siguiente Leire vuelve a "insistir" para que se dé trabajo "a la niña víctima de los abusos del fiscal". Aunque desde el entorno del diputado alegan que no conocía el historial con Grinda de la joven militante.

Pese a todo, Juanfran Serrano responde a la fontanera: "Lo vuelvo a decir". Una frase que, en el entorno del diputado, interpretan como una forma de dar una patada hacia delante al asunto.

La Guardia Civil llega a interrogar a la pareja de Miriam Serrano, un fontanero, que admite que Leire Díez le escribía a su mujer y que asegura que "no conocía" al diputado Serrano. El trabajador autónomo, en su declaración ante la Benemérita, afirma que le parecía "extraña" la intermediación de Leire, porque "su mujer ya tenía en ese momento trabajo y no necesitaba ayuda".

Sin embargo, existe otro mensaje entre Leire y la joven militante en el que la fontanera se alegra de que hayan vuelto a contratar a la "niña" durante unos meses, tanto a ella como a su pareja. "Juanfran ha sido obediente", sentencia al atribuirse en parte sus gestiones como claves para que encontrase empleo.

En el entorno de Serrano sí admiten que participó en una reunión con Leire Díez junto, Santos Cerdán, Pérez Dolset y el ex director de Comunicación del PSOE, Ion Antolín, en la que se examinó el USB que la fontanera aportó con contenido sobre el comisario Villarejo. Lo admitió incluso en la comisión de investigación del Senado.

Entre los audios que había recopilado el veterano comisario estaban los de las saunas, aunque los presentes siempre han negado haber examinado cualquier información sobre los negocios del suegro de Pedro Sánchez.

No era la primera vez que en Ferraz aparecían dosieres sobre las empresas del padre de Begoña Gómez. Durante las primarias del PSOE, Óscar López elaboró una completa información sobre las saunas, como admiten varios en el partido, aunque luego no se publicó nada al respecto.

Lo que sí admiten ahora es que, una vez que Leire Díez se reúne con Santos Cerdán y sale de Ferraz renunciando a su militancia, le entregó un USB que más tarde se remitiría a la Fiscalía.

Ayudante del 'número 3'

La relación entre Juanfran Serrano y Santos Cerdán se estrechó cuando el presidente Sánchez le llamó para convertirse en adjunto al secretario de Organización.

Hasta ese momento, ambos apenas se conocían del Congreso de los Diputados, al que Serrano llegó avalado por el presidente de la Diputación de Jaén y hombre fuerte de la provincia hasta este año, Paco Reyes, una figura próxima a otro jiennense implicado en el caso Leire: Gaspar Zarrías.

A Serrano le avalaba, además, su paso por la Alcaldía de Bedmar y Garcíez, una pequeña localidad de Sierra Mágina.

A partir de 2021, comenzó a trabajar codo con codo con Cerdán. Mientras el más joven se ocupaba del día a día, de los expedientes disciplinarios y de la maquinaria interna del partido, el más veterano mantenía la interlocución con los principales cuadros socialistas.

Uno más alto, otro más pequeño y rechoncho, formaban una unión de facto. Una imagen inversa del Quijote con su fiel escudero que sólo se quebró en junio de 2025: cuando apareció el informe de la UCO sobre Santos Cerdán.

Ambos conocieron en sus escaños las pruebas que incriminaban al secretario de organización. Poco a poco, en su móvil, Cerdán iba leyendo el documento mientras se iba hundiendo en su escaño.

Al habla con Puigdemont

Tras conocerse su imputación y posterior encarcelamiento, Serrano se declaró "en shock" y aseguró que desconocía esa otra cara del número tres del partido.

Una afirmación que compartieron algunos de sus colaboradores más leales, pese a que ambos habían compartido viajes a Suiza y a Bruselas para negociar con Carles Puigdemont.

Durante años, Juanfran Serrano fue uno de los principales interlocutores ante el líder fugado de Junts. Participó en las negociaciones de la investidura, junto con Cerdán o Antolín, y, más tarde, en cada una de las crisis y citas periódicas que obligaban a desplazarse a alguna ciudad helvética.

Incluso tras la caída de Cerdán, siguió participando en las negociaciones con Puigdemont, aunque esta vez acompañando a José Luis Rodríguez Zapatero. Serrano, de hecho, participó en la última, en la que Junts puso punto y final, en septiembre de 2025, a la interlocución con los emisarios de Sánchez.

Su condición como uno de los guardianes de los secretos de aquellas conversaciones le permitió mantenerse en la Ejecutiva tras la caída de Cerdán.

Cuando todos le daban por amortizado dentro del órgano de dirección del PSOE, incluidos muchos compañeros de partido, Sánchez le promocionó de adjunto a la Secretaría de Organización a secretario de Política Municipal, un cargo que le permite mantener una importante capacidad de interlocución con los alcaldes socialistas.

Ahora vive políticamente alejado de Cerdán, pero no de Navarra, ya que reparte su tiempo entre Madrid y Pamplona. Su esposa, la también diputada Adriana Maldonado, compartió candidatura con el exsecretario de Organización.

El pasado miércoles, tras conocer el auto de Santiago Pedraz, tuvo que solicitar el voto telemático, ya que está a punto de nacer su tercer hijo con la diputada socialista. Un retoño que llega en el momento político más delicado de su trayectoria.

Sólo unos días más tarde, Sánchez tenía un acto de deferencia con él al entrar en la Ejecutiva de este pasado lunes. El secretario general del PSOE le tocaba el hombro y le extendía la mano. Un gesto de respaldo público, pese a que todos sabían en Ferraz que esta semana se levantaría el secreto del sumario.