El PNV ha advertido este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que dejar pasar el tiempo no a va a hacer que mejore la situación en la que se encuentra la gobernabilidad del país, por lo que le ha aconsejado "no cerrar los ojos a la realidad", "coger el toro por los cuernos" y adelantar las elecciones generales, al tiempo que ha recalcado que su partido no está negociando ninguna moción de censura, ni finalista ni no finalista.

En una entrevista con el programa 'Parlamento' de RNE, la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha redundado en la necesidad que Sánchez disuelva las Cortes Generales y convoque elecciones porque con el Gobierno, "tal y como está", "la legislatura está agotada".

La dirigente nacionalista ha destacado que no hay presupuestos, que no se están aprobando leyes importantes y que las que se impulsan son vía decreto ley, a lo que se suma, además, "un montón de causas judiciales abiertas" por corrupción que afectan al entorno del jefe del Ejecutivo y del PSOE.

A su juicio, en estos momentos el interés general y la responsabilidad exigen que Sánchez dé pasos y convoque elecciones para que la ciudadanía sea quien decida en las urnas qué Gobierno y qué Parlamento quiere porque lo que no cabe es "dejar pasar el tiempo" y agotar la legislatura.