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El PNV avisa a Sánchez que el tiempo no va a mejorar nada e insiste en la necesidad de elecciones: "Hay que coger el toro por los cuernos"
El PNV ha advertido este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que dejar pasar el tiempo no a va a hacer que mejore la situación en la que se encuentra la gobernabilidad del país, por lo que le ha aconsejado "no cerrar los ojos a la realidad", "coger el toro por los cuernos" y adelantar las elecciones generales, al tiempo que ha recalcado que su partido no está negociando ninguna moción de censura, ni finalista ni no finalista.
En una entrevista con el programa 'Parlamento' de RNE, la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha redundado en la necesidad que Sánchez disuelva las Cortes Generales y convoque elecciones porque con el Gobierno, "tal y como está", "la legislatura está agotada".
La dirigente nacionalista ha destacado que no hay presupuestos, que no se están aprobando leyes importantes y que las que se impulsan son vía decreto ley, a lo que se suma, además, "un montón de causas judiciales abiertas" por corrupción que afectan al entorno del jefe del Ejecutivo y del PSOE.
A su juicio, en estos momentos el interés general y la responsabilidad exigen que Sánchez dé pasos y convoque elecciones para que la ciudadanía sea quien decida en las urnas qué Gobierno y qué Parlamento quiere porque lo que no cabe es "dejar pasar el tiempo" y agotar la legislatura.
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Cataluña acuerda con los sindicatos de docentes un aumento retributivo de 600 euros
El Departamento de Educación de la Generalitat y sindicatos de docentes han alcanzado la noche de este viernes un acuerdo sobre una mejora de las condiciones laborales, que Ustec someterá ahora a consulta de sus afiliados y que contempla un incremento retributivo de 600 euros mensuales hasta 2029, si se tiene en cuenta la parte autonómica y la estatal.
Así lo ha explicado la portavoz de Ustec —principal sindicato de los docentes—, Iolanda Segura, a la salida de una larga reunión que ha acabado esta noche con un consenso entre el Departamento de Educación y la mayor parte de los sindicatos de la mesa sectorial: Ustec, Professors de Secundària, CC.OO y UGT (solo se ha desmarcado CGT).
"Tras meses de movilización, medidas de presión y huelgas con participación masiva, con una presión máxima de todo el colectivo, hemos logrado llegar a una propuesta de preacuerdo que someteremos a consulta del colectivo para que lo ratifique o no", ha dicho Segura, que ha especificado que, en principio, se iniciará este proceso de consulta a partir de mañana.
La portavoz de Ustec ha indicado que este pacto, que ha calificado como "preacuerdo", no significa la desconvocatoria automática de las huelgas previstas para la semana que viene, si bien ha dicho que es algo que valorarán junto con el resto de organizaciones sindicales.