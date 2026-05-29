Sánchez intenta camuflar los silencios del PSOE por los casos 'fontanera' y 'ZP' prometiendo explicaciones dentro de un mes

El juez Santiago Pedraz ha imputado a la gerente del PSOE, Ana Fuentes, por supuesta financiación y coordinación de una trama para desbaratar investigaciones que afectan al partido.

Dirigentes del PSOE muestran desconcierto y orfandad ante la ausencia de explicaciones públicas, mientras desde el Gobierno se sostiene la tesis de persecución judicial.

El partido solo ha emitido un breve comunicado sobre el 'caso Leire', alegando secreto de sumario y prometiendo transparencia cuando se levante.

El PSOE aplaza las explicaciones sobre los casos 'fontanera' y la investigación a Zapatero, remitiendo a una comparecencia de Sánchez en el Congreso que será después del 22 de junio.

El PSOE se mantiene paralizado y hasta el momento ha sido incapaz de dar respuesta al auto del juez de la Audiencia Nacional que ve indicios de la creación y financiación de la trama de la fontanera Leire Díez.

Tampoco ha reaccionado ante la investigación que acorrala a José Luis Rodríguez Zapatero.

El partido retrasa sus explicaciones y emplaza a una comparecencia en el Congreso a petición propia de Pedro Sánchez que aún no tiene fecha, pero que no podrá celebrarse antes de la semana del 22 de junio.

Y es que la petición formal asegura que la comparecencia es "al objeto de informar sobre la situación política relacionada con las últimas investigaciones judiciales conocidas, así como de la última reunión del Consejo Europeo".

Dado que ese Consejo Europeo tendrá lugar los días 18 y 19 de junio, lo lógico sería que Sánchez acudiera al Congreso el miércoles 24. Un mes después de estallar los dos últimos escándalos.

La comparecencia por el Consejo Europeo es obligada según la ley, y no hay duda de que aunque no incluyera los escándalos estos serían objeto esencial del debate.

Pero Moncloa ha decidido incluirlo en la petición para quitarse presión, ganar tiempo y camuflar los silencios del PSOE por la imputación de Zapatero y el caso Leire.

Zapatero está citado a declarar ante el juez José Luis Calama los días 17 y 18 de junio, por lo tanto la comparecencia de Sánchez en el Congreso se producirá después de esa cita en la Audiencia Nacional.

El PSOE se limitó a emitir este jueves un breve comunicado sobre el caso Leire, que llevó a la Guardia Civil a permanecer durante más de 12 horas en la sede socialista de Ferraz en busca de documentación.

Fuentes del partido argumentan que mientras el sumario sea secreto no pueden dar explicaciones públicas.

Pero ese silencio se llenó este jueves con las declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, hablando de lawfare, aunque sin utilizar esa palabra.

Las tesis de la persecución

Puente habló de una operación para "derribar al Gobierno con métodos nada democráticos" y sembró dudas sobre la "coincidencia" de los juicios.

También Ángel Víctor Torres, titular de Política Territorial, utilizó términos similares.

Fuentes del Gobierno dan por hecho que esa tesis de la persecución será sostenida desde el Ejecutivo con carácter general y en referencia a todos los casos que les afectan. Llenará con eso el silencio hasta que Sánchez fije posición casi un mes después de que haya sido imputado Zapatero. El líder socialista aún no ha hecho siquiera análisis o valoración pública del desastre electoral del PSOE en Andalucía el pasado 17 de mayo.

No ha dado el PSOE explicación sobre las graves informaciones contenidas en el auto del juez Santiago Pedraz, en el que se refleja que el partido financió una trama de cloacas para desbaratar casos judiciales que les afectan, y particularmente, al presidente del Gobierno.

Ese auto incluye la imputación de la gerente del partido, Ana Fuentes.

Según los indicios, documentos y conversaciones que constan en las investigaciones, Fuentes puso a disposición de la trama la estructura del partido, la financió y la coordinó.

Sánchez fue preguntado el miércoles en Roma sobre esa imputación y respaldó a la gerente y la limpieza de las cuentas del PSOE. Respondió sin conocer previamente esa imputación.

El auto de Pedraz y el consiguiente silencio ha provocado desconcierto en dirigentes del PSOE por el vacío que deja Ferraz para que se imponga el relato de la supuesta actividad ilícita del partido.

Sensación de orfandad

Por ejemplo, diputados socialistas esperaban alguna explicación que les permitiera sostener la inocencia del PSOE. A ello se une la sensación que han tenido desde hace meses de cierta orfandad.

María Jesús Montero, número dos del PSOE formalmente, está desaparecida desde la noche electoral tras el desastre en Andalucía. Ni ha comentado su resultado ni ha ejercido como vicesecretaria general para explicar las acusaciones al partido.

Sí han recibido todos el argumentario claro que endosa a Santos Cerdán toda la responsabilidad sobre la supuesta trama y sobre los pagos y, obviamente, exculpa a Pedro Sánchez.

De hecho, el propio presidente del Gobierno en su comparecencia en el Senado hace unos meses, al ser preguntado directamente acerca de si el PSOE financió a Leire Díez, respondió: "Que a mí me conste, no". Es decir, no lo negó, sólo dijo no conocerlo.

El comunicado del PSOE de este jueves señala que el caso "se encuentra bajo secreto de sumario".

"El PSOE es el primer interesado en esclarecer todas las cuestiones relativas a este caso. Una vez se levante dicho secreto y analicemos en profundidad todos los detalles, daremos todas las explicaciones pertinentes. Con la transparencia que caracteriza a esta organización", añade.

El comunicado se complementa con un post en redes sociales de Rebeca Torró, la secretaria de Organización, en el que asegura que el PSOE "no ha ordenado, amparado ni cooperado en ninguna de las conductas delictivas que se podrían desprender del auto conocido ayer".

El presidente del Gobierno tiene este viernes un acto en el Instituto Cervantes pero, en principio, no está previsto que responda a preguntas de los periodistas.